סיכום רבעון 3 2025 בשווקים: מגדל שוקי הון: יש מקום לעליות נוספות בבורסה המקומית

הרבעון השלישי של השנה בשוקי ההון בעולם ובארץ היה רבעון סוער נוסף, עם שלל אירועים וחדשות, בסיכומו נהנו המדדים המובילים בארה"ב ובארץ מעליות נאות.

בארה"ב, ה-S&P500 מסכם את הרבעון בעלייה של כ-8%, עלייה דומה לזו שמציג מדד הדגל בבורסה המקומית – ת"א 35, כשלפניהם הנאסד"ק עם עלייה רבעונית של כ-11%, בעוד ת"א 90 'מסתפק' בתוספת ערך רבעונית של כ-5%.

את עיקר העניין בסיכום הרבעון המשיך לרכז השוק האמריקאי, ובפתיחתו חזר נושא המכסים ומתיחויות הסחר העולמיות בהובלת הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ לעמוד בראש הכותרות. אולם, בשלב הנוכחי נראה כי המשקיעים כבר פחות מתרגשים מהצהרותיו התכופות ורמת החששות מהשלכות צעדיו המתוכננים בגזרה זו פחתה.

עניין זה איפשר לשווקים שקט יחסי וחזרה למיקוד בנתונים הכלכליים. במהלך הרבעון, נתונים חלשים יחסית שהציגה הכלכלה האמריקאית, בעיקר בגזרת שוק העבודה, העידה על האטה מסוימת אולם החששות ממיתון פחתו – מצב דברים שהוביל את פד האמריקאי להחליט על הורדת ריבית ראשונה מזה תקופה ממושכת ובכך סיפק 'דלק' לכיוון החיובי במסחר.

החברות האמריקאיות מצידן הציגו במהלך הרבעון השלישי של השנה תוצאות כספיות חיוביות ורבות מהן היכו את התחזיות המוקדמות, בראשן ענקיות הטכנולוגיה הנהנות מהמשך התפיסה החיובית של המשקיעים בקשר לפוטנציאל הצמיחה הגלום בעולם הבינה המלאכותית (AI) המתקדמת. עוד בזירת הטכנולוגיה, החלטת טראמפ במהלך הרבעון על השקעת ענק באינטל העניקה רוח גבית לתעשיית השבבים ולמניות הסקטור, שתמכו גם הן בסנטימנט החיובי בשוק.

בשוק החוב האמריקאי, נתוני התעסוקה החלשים שפורסמו בתחילת חודש ספטמבר הובילו לירידה משמעותית בתשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים, שהתקרבו לרמה של 4%, לצד ירידת תשואות גם בסדרות הממשלתיות הקצרות, שתוקנו חלקית בהמשך.

המוסדיים הגדילו החזקות והובילו לרבעון יוצא דופן נוסף במניות הביטוח

בישראל, גם בסיכום הרבעון השלישי הנושא הגיאופוליטי וההתרחשויות האינטנסיביות שנרשמו בו היו בעלות השפעה ניכרת על כיוון השוק, בדומה לרבעונים קודמים השנה. למרות העליות הנאות שנרשמו בסיכום רבעוני ובכך המשיכו את הכיוון החיובי מתחילת השנה, להערכתנו יש מקום לעליות נוספות בבורסה המקומית וישנן לא מעט מניות שעדיין אינן יקרות, הגם שהתימחור הנוכחי כבר אינו זול.

בין מניות אלה בולטות חברות מתחום הנדל"ן שסבל מחולשה יחסית, חברות מענף התשתיות העשויות ליהנות מהשקעות רחבות היקף לאחר סיום המלחמה, חברות בתחום הנפט והגז שנהנו ברבעון החולף מצמיחה משמעותית בפעילות ומניות הבנקים שגם הן עדיין אינן יקרות, לראייתנו.

מי שהמשיכו למשוך את השוק קדימה בסיכום רבעוני היו מניות הביטוח, והדבר בא לידי ביטוי בקפיצה של כ-21% שמציג מדד הביטוח בתקופה זו. זאת, בין היתר בתמיכת פעילות מוגברת של גופים מוסדיים בישראל בכלל ובמניות הביטוח בפרט, בעקבות החלטתם להגדיל חשיפה לישראל לאחר המבצע הצבאי באיראן.

בסיכום רבעוני, בחודש יולי השוק המשיך ליהנות מזריקת העידוד שקיבלו המשקיעים לקראת סיום הרבעון השני של השנה בעקבות מבצע 'עם כלביא'. רגע לפני סיום הרבעון השלישי, 'עסקת טראמפ' שהציג הנשיא האמריקאי לסיום המלחמה בעזה והשבת החטופים, משכה עוד את המדדים מעלה ואיפשרה לבורסה לסכם רבעון עם ביצועים נאים.

באפיק החוב המקומי, בחודשיים הראשונים של הרבעון האג"חים הקונצרניים סגרו מרווחים והציגו ביצועי יתר ביחס לאפיק הממשלתי, שסבל מחולשה יחסית בהשפעת מהלכים הקשורים למלחמה ובכלל זאת הגדלת הגירעון, חששות גוברים מעלייה בגיוסי החוב, הגדלת הוצאות הביטחון כחלק מהתכניות לכיבוש עזה והרחבת גיוסי מילואים.

רגע לפני סיום הרבעון, בשבוע האחרון שלו נרשמה 'ריצה' באפיק הממשלתי והמרווחים בינו לבין האפיק הקונצרני נפתחו מעט שוב, כשירידת התשואות באפיק הממשלתי 'מסמנת' לנגיד בנק ישראל על רצון השוק להורדת ריבית וכן משקפת את עוצמת השוק, עם האפשרות לסיום המלחמה.



