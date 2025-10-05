מיזם מזדקנים בכבוד: הראל ו"העמותה לקידום החינוך" יוצאים במיזם תמיכה רגשית לקשישים

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים יוצאים ביוזמה מרגשת בשיתוף העמותה לקידום החינוך בתל אביב, מתוך מטרה להעניק תמיכה, קשר אנושי ותחושת ערך לקשישים וניצולי שואה. במסגרת הפרויקט "מזדקנים בכבוד", מתנדבים עשרות עובדי סטנדרד בחטיבת ישירים ושת"פ בהובלתן של אושרית ארדיטי ואודליה ברס לביצוע שיחות טלפוניות שבועיות עם קשישים, במטרה לספק אוזן קשבת, סיוע בצרכים בסיסיים וחיזוק תחושת השייכות והכבוד.
העמותה לקידום החינוך בתל אביב פועלת מעל ל-40 שנה למען אוכלוסיות מוחלשות, ובפרויקט זה היא מעניקה מענה ל-390 קשישים וניצולי שואה, אשר מופנים אליה על ידי שירותי הרווחה. העמותה מסייעת בתחומי מזון, ביטחון אישי, קשר אנושי ותחושת ערך – והודות לשיתוף הפעולה עם הראל, הסיוע מתרחב גם למישור הרגשי והחברתי.
במסגרת ההתנדבות העובדים מבצעים שיחה שבועית קשישים, מתוך כוונה ליצירת קשר אישי ואותנטי. מעבר לתרומה לקשישים, העובדים עצמם מדווחים על תחושת סיפוק, משמעות וחיבור עמוק לקהילה. היוזמה היא ביטוי לערכים של ערבות הדדית, חמלה ואחריות חברתית וממחישה כיצד מעורבות אישית יכולה לשנות חיים.
איתן טיש מנהל סטנדרד מחטיבת ישירים ושת"פ: "אנחנו בהראל רואים בהתנדבות חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית. פרויקט "מזדקנים בכבוד" מאפשר לעובדי סטנדרד מחטיבת ישירים ושת"פ לחזק את הקשר עם הקהילה, באמצעות עשייה מבורכת שנוגעת באוכלוסייה שזקוקה לחברה ולמענה אנושי ואני גאה בעובדים שלוקחים חלק ותורמים מעצמם למען האחר".
יואל פרוביזור רכז התוכנית ורכז מתנדבים בעמותה: "השותפות עם עובדי הראל היא דוגמה מרגשת לאופן שבו חברה עסקית יכולה לחולל שינוי חברתי. הקשישים וניצולי השואה מקבלים לא רק סיוע, אלא גם חום אנושי, הקשבה ותחושת שייכות – דברים שאין להם תחליף."