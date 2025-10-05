יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת תל אביב: ״הבורסה בעיצומו של ראלי שמשקף מעבר מדפרסיה לאופטימיות״

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מתייחס למצב בשוק עם פתיחת המסחר בבורסה הבוקר: "הבורסה מצויה בעיצומו של ראלי המשקף את האופטימיות סביב העסקה להפסקת המלחמה בעזה והחזרת החטופים לישראל. בחודש ספטמבר היתה 'רכבת הרים' בבורסה על רקע ההכרזות השונות בנוגע למלחמה, והשווקים עברו מהלך של התאמה מדפרסיה לאופטימיות שבה הם מצויים כיום. לסיום המלחמה יש משמעויות חשובות מאוד עבור שוק ההון הישראלי, במיוחד בכל הנוגע להחלטות הריבית של בנק ישראל. יש מרחב ניכר להפחתת הריבית, ואין ספק שסיום המלחמה עשוי לזרז את התהליך. להורדת הריבית יש השלכות רבות על המשק כולו. בנוסף, השקל מפגין עוצמה רבה מול הדולר.
בעבר, בנק ישראל פעל רבות לריסון השקל בשל הסיטואציה הגיאופוליטית, אבל אם המלחמה תסתיים, ייתכן כי נראה 'קידומת חדשה' לשער השקל-דולר, ואף חזרה של בנק ישראל לרכישת דולרים. השקל מתחזק, וצפוי להמשיך ולהתחזק ככל שהמצב הגיאופוליטי ישתנה. עם זאת, סיום המלחמה כשלעצמו אינו בהכרח האירוע שיזניק את השוק, שכן כבר נרשם תהליך ממושך מאז מבצע 'הביפרים' בלבנון, ובמהלכו גדלו הביקושים בשוק הן מצד משקיעים מוסדיים והן מצד משקיעי ריטייל. הפחתת ריבית אפשרית והרחבת 'הסכמי אברהם' עשויים לייצר תנאים טובים להמשך האפסייד בשוק המקומי".