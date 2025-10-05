נשיא לשכת סוכני הביטוח במכתב חריף לממונה על שוק ההון: הנך פוגע אנושות בתדמית הסוכנים

121 יועצים בבנקים גרפו 188 מיליון שקל על ייעוץ חד פעמי, בעוד רוב הסוכנים משתכרים פחות מ־200 אלף בשנה

נשיא לשכת סוכני הביטוח סו״ב שלמה אייזיק שלח הבוקר (א׳) מכתב דחוף לממונה על רשות שוק הון, ביטוח וחיסכון עמית גל, וכותרתו -פגיעתך החמורה בתדמית ומעמד ציבור סוכני הביטוח.

״ערב ראש השנה פרסמה הרשות, שבניהולך את הדו"ח השנתי של 2024. מהפרסומים השונים בתקשורת, נראה כי שוב בחרה הרשות לשים בפוקוס הציבורי את תפקודם ופעילותם של סוכני הביטוח. מדובר בלעג לרש. תרתי משמע.

״מהנתונים המפורסמים בדוח, עולה תמונת מצב מטרידה ומדאיגה ביותר כלפי המתרחש בענף הביטוח תחת הפיקוח שלך ושל הרשות. הפעולות שאתם נוקטים בהם, מובילות את הענף להיות חסר כל תחרות ממשית והדבר פוגע באופן ישיר בכל בית בישראל.

״בנוסף, תחת הפיקוח של הרשות ושלך כממונה נוצרו מעמדות, ונפתחו פערים בלתי נסבלים, בין קבוצה מצומצמת של יועצי השקעות וסוכני ביטוח, לבין מרבית העוסקים בענף ובמיוחד סוכני הביטוח העצמאיים. תוך התעלמותכם המוחלטת מהמשך שיווק מוצרי ביטוח ארוכי טווח ע"י חברות הביטוח (כולל ביטוח ישיר), באמצעות משווקים ישירים נטולי רישיון.

״בין היתר, מהנתונים שמופיעים בדוח לשנת 2024 עולה כי 121 "יועצים" בבנקים הרוויחו סכום פנומנלי של לא פחות מ-188 מיליון שקל על יעוץ חד פעמי חלקי, תוך ביטול כל ייפויי הכח שהיו קיימים ללקוח. כלומר, היועצים מהבנקים גרפו מיליונים והשאירו את הלקוח המיועץ ללא ליווי מקצועי. בבחינת ירשת וגם נטשת.

״עוד עולה מהנתונים שמפורסמים בדוח כי 86% מסוכני הביטוח הפעילים בישראל הכנסתם בשנת 2024 הינה בסכום נמוך מ-1 מיליון ₪ ברוטו וכולל מע"מ. לא מדובר ברווח, אלא בהכנסה. חשוב לציין כי נתונים אלו הם הכנסה ברוטו, הכוללת כאמור מע"מ, לפני תשלום הוצאות שוטפות, שכר עובדים ומיסים לרשויות.

״נתון מטריד ומעורר שאלות נוספות נמצא בעובדה ש-66% מציבור סוכני הביטוח משתכר סכום ברוטו נמוך מ-500 אש"ח, לפני הוצאות וכולל מע"מ. המשמעות של הנתונים הוא שהרוב המכריע של סוכני הביטוח בישראל הכנסתם השנתית נמוכה מ-200 אלף ₪ בשנה!

״איני מצליח להבין מדוע דוח הממונה נמנע מלציין באופן מפורש את העובדה שכלל ההכנסות של הסוכנים המפורטות כוללות מע"מ? מדוע בוחר הממונה שלא לבצע גילוי נאות והוא מאפשר לתקשורת לפרסם את הנתונים באופן מגמתי על מנת לפגוע אנושות בתדמיתם של הסוכנים? בסופו של דבר, הנתונים בדוח מתארים מצב עגום ובעייתי שבו מרבית סוכני הביטוח בישראל מתקשים לייצר הכנסות ראויות ויש סוכנים עצמאיים רבים מאוד שפשוט לא מסיימים את החודש.

״המסע להכפשת ציבור סוכני הביטוח פוגע בכל תעשיית הביטוח ובעסקים הקטנים והבינוניים בפרט, אנו מצפים מהרגולטור שיגן על כל ציבור המפוקחים שלו במיוחד על אלו שפועלים למען ולטובת הציבור במדינת ישראל״.