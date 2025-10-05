תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

סיכום שוק שבועי: ראלי מרשים בת"א על רקע אופטימיות; השקל מתחזק

סיכום השבוע שעבר 28-9-2025 ועד 3-10-2025

 

 
סיכום שוק שבועי / תמונה: Dreamstimeסיכום שוק שבועי / תמונה: Dreamstime
 
גיא חזן - יועץ השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/10/2025

1. ישראל: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד ת"א 35 עלה 7.28%

מדד ת"א 90 עלה 7.17%

מדד ת"א 125 עלה 7.22%

ארה"ב: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד S&P 500 עלה 1.09%

מדד הדאו ג'ונס עלה 1.10%

ומדד הנאסד"ק עלה 1.32%

2. ריבית בנק ישראל נשארה ללא שינוי  - 4.5%. הנגיד ממתין לאינדיקטורים נוספים לפני הפחתות ריבית. 

3. הסכם הפסקת האש צפוי להקפיץ הבוקר את המדדים בבורסה בישראל רגע לפני היציאה לחג הסוכות. 

4. השקל ממשיך להתחזק ונסגר ביום שישי ברמה של 3.3062 שקלים לדולר. 

חזן פרסונל פמילי אופיס

x