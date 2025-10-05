סיכום שוק שבועי: ראלי מרשים בת"א על רקע אופטימיות; השקל מתחזק

1. ישראל:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד ת"א 35 עלה 7.28%
מדד ת"א 90 עלה 7.17%
מדד ת"א 125 עלה 7.22%
ארה"ב:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד S&P 500 עלה 1.09%
מדד הדאו ג'ונס עלה 1.10%
ומדד הנאסד"ק עלה 1.32%
2. ריבית בנק ישראל נשארה ללא שינוי - 4.5%. הנגיד ממתין לאינדיקטורים נוספים לפני הפחתות ריבית.
3. הסכם הפסקת האש צפוי להקפיץ הבוקר את המדדים בבורסה בישראל רגע לפני היציאה לחג הסוכות.
4. השקל ממשיך להתחזק ונסגר ביום שישי ברמה של 3.3062 שקלים לדולר.
חזן פרסונל פמילי אופיס