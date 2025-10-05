תחזית אינפלציה וריבית: מדד ספטמבר צפוי לרדת ב-0.3%; החלטת הריבית תלויה בהתפתחויות מדיניות

מאז פרסום מדד אוגוסט 2025 שער הדולר הממוצע לחודש ירד ב-0.3% לעומת השער החזוי במודל.
מחיר הדלק עלה בחודש אוקטובר ב-1% לרמה של 7.23 ₪ לליטר.
מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב- 2.5% ב-12 חודשים הקרובים. תחזית זו מניחה אי שינוי בשער החליפין ובמחיר הנפט.
מדד חודש ספטמבר צפוי לרדת ב-0.3% והאינפלציה צפויה לרדת ל-2.7%.
סעיף המזון צפוי לרדת ב- 0.1% מסיבות עונתיות.
סעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-2.9%.
סעיף הדיור צפוי לעלות ב-0.4%.
סעיף אחזקת דירה צפוי לרדת חודש ב-0.6%.
סעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לרדת ב-0.1%.
סעיף הבריאות צפוי לעלות ב-0.4%
סעיף חינוך ותרבות צפוי לרדת ב-0.2% עם סיום חופשת הקיץ והחזרה ללימודים.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לרדת ב-2% כאשר תת-סעיף הטיסות צפוי לרדת ב-7.8% מסיבות עונתיות.
מדד חודש אוקטובר צפוי לעלות ב-0.7% והאינפלציה צפויה לעלות ל-3%.
סעיף המזון צפוי לעלות ב- 0.6%.
סעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-1.5%.
סעיף הדיור צפוי להישאר ללא שינוי.
סעיף אחזקת דירה צפוי לעלות ב-0.4% וסעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לעלות ב-0.1%.
סעיף הלבשה והנעלה צפוי לעלות ב-5.1%.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לעלות ב-1.5%.
תחזית מדד ספטמבר 2025 וריבית
ניתוח ותחזית
האינפלציה צפויה להישאר קרובה לטווח העליון של היעד עד תחילת 2026, אז יצאו השפעות העלאות המיסים מתחילת השנה מהחישוב.
מנגד, הנתונים הריאליים לא מצביעים על האטה כלכלית שמחייבת התערבות של בנק ישראל.
החלטת בנק ישראל בשבוע שעבר מלמדת כי למרות סביבת האינפלציה, בבנק עדיין מתכוונים להתחיל בתהליך של הפחתת ריבית בשנה הקרובה ומחכים רק להתבהרות אי הודאות בגזרה הביטחונית.
בהתאם לכך, התחזית לריבית תלויה באופן כמעט בלעדי בהחלטת חמאס ובהתקדמות תוכנית 21 הנקודות של טראמפ. ככל שתוכנית זו תתקדם בימים הקרובים יתכן בהחלט שבבנק ישראל יפחיתו את הריבית כבר בסוף נובמבר. במידה ואל ההפחתה תדחה שוב, לפחות עד להחלטת הריבית בינואר.