אופל בלאנס מדווחת על השלמת רכישת 70% מחברת DOI העוסקת בהלוואות מגובות נדל"ן

אופל בלאנס השקעות, חברה המעניקה אשראי ופתרונות פיננסיים מתקדמים לעסקים, מדווחת היום על השלמת רכישת 70% מחברת DOI המתמחה בהעמדת הלוואות מגובות בנכסי נדל"ן לחברות ולווים פרטיים.

השלמת הרכישה יותר ממכפילה את תיק המשכנתאות של אופל, הודות לתיק המשכנתאות של החברה הנרכשת הכולל כ-50 הלוואות בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח במח"מ ממוצע של כשנתיים. יחס החוב לבטוחה ושעבודים דומה למאפייני ההלוואות בתחום פעילות המשכנתאות של אופל.

בהתאם להסכם הרכישה תשלם אופל לחברה הנרכשת תמורה המוערכת בסך כולל של כ-5 מיליון ש"ח עבור 70% מהון המניות של החברה.

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "לצד פעילות הליבה של אופל בתחום ניכיון הממ"ד אנו מכוונים להאצת תחום המשכנתאות כנגד בטוחות. הסינרגיה בין אופל לבין חברת DOI תסייע לאופל להגדיל את פעילותה בתחום המשכנתאות לכל מטרה וכמו כן תגדיל משמעותית את היקף תיק האשראי."

בנוסף, דיווחה אופל בשבוע שעבר על זכייה במכרז ביחד עם חברת אפ קפיטל פיננסים לאספקת שירותים להקדמת תשלומים של רשויות מקומיות לספקים, קבלנים ונותני שירותים. בהתאם לתנאי המכרז, יספקו אפ קפיטל ואופל כגורם המממן, שירותים ל-3 אשכולות רשויות: אשכול רשויות יהודה ושומרון, אשכול רשויות מישור החוף, ואשכול רשויות שורק דרומי. האשכולות כוללים בתוכם 42 רשויות ובהן בין היתר עיריות מודיעין עילית, ביתר עילית ומעלה אדומים, מועצה מקומית זיכרון יעקב, עיריית אום אל-פאחם, מועצה מקומית גדרה ועיריית קריית מלאכי.

אפ קפיטל ואופל כגורם המממן יספקו את שירותיהן במשך 3 שנים כאשר מגבלת ההתקשרויות של כלל הרשויות הינה 40 מיליון ש"ח, ועד 10 מיליון ש"ח לרשות אחת. בנוסף, נקבע כי לאחר תקופה זו כל אחד מהאשכולות יוכל, לפי שיקול דעתו, להאריך את תקופת ההתקשרות עד לתקופת מכרז כוללת של 5 שנים.

אופל סיכמה את הרבעון השני עם גידול של כ-24.7% בהכנסות אשר הסתכמו בכ-25.1 מיליון ש"ח, ביחס להכנסות של כ-20.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף רשמה החברה שיא ברווח הנקי שהסתכם בכ-10.7 מיליון ש"ח, זינוק של 48.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הנקי מההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-42.6%.