קרנות נאמנות: גיוסים / פדיונות בספטמבר 2025 - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER - כבר אפשר לראות את ה 1 טריליון באופק

תעשיית קרנות הנאמנות סיימה את חודש ספטמבר עם גיוס חיובי של כ 4.39 מיליארד שקלים. מתחילת השנה גייסה תעשיית קרנות הנאמנות כ-61 מיליארד שקלים.

מסורתיות אקטיביות

בספטמבר הקרנות המסורתיות- אקטיביות הן המגייסות הגדולות ביותר עם כ 2.3 מיליארד שקלים כאשר הן גם המגייסות הגדולות ביותר מתחילת שנה עם כ 23.75 מיליארד שקלים.

בקטגוריית קרנות אקטיביות מסורתיות, המגייסת הגדולה ביותר היא IBI עם גיוס של 584 מיליון שקלים בספטמבר, כאשר היא מגייסת כ-3.3 מיליארד שקלים מתחילת השנה וממוקמת במקום השני אחרי סיגמא שגייסה כ 3.5 מיליארד שקלים מתחילת שנה בקטגוריה.

כספיות

בקטגוריית הקרנות הכספיות הגיוס הכולל עמד על כ 1.4 מיליארד שקלים כאשר ילין לפידות היא המגייסת הגדולה ביותר של ספטמבר עם גיוס של 1.64 מיליארד שקלים כשהיא גם המגייסת הגדולה ביותר מתחילת שנה בקטגוריה עם גיוס של כ 8.74 מיליארד שקלים.

סל

קטגוריית הסל נמצאת מתחילת השנה בנחיתות משמעותית. בעוד הקרנות האקטיביות (מסורתיות וכספיות) מתהדרות בגיוס של יותר מ 20 מיליארד שקלים כל אחת ובגיוס כולל של כ 45 מיליארד שקלים - קרנות הסל פדו החודש כ 169 מיליון שקלים וגייסו רק כ 6.2 מיליארד שקלים מתחילת שנה.

המגייסת הגדולה בקרנות הסל בספטמבר היא מגדל שוקי הון עם גיוס של כ 150 מיליון שקלים כאשר מתחילת השנה IBI מובילה עם גיוס של כ 2.8 מיליארד שקלים בקטגוריה.

מחקות

בזמן שקרנות הסל פודות החודש אחותה הצעירה, קטגוריה המחקות, דווקא מגייסת כ 750 מיליון שקלים כאשר קסם מובילה בספטמבר עם כ 241 והראל מתחילת שנה עם כ 2 מיליארד שקלים.

כל הקרנות

בסך הכול תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת נכסים בהיקף של 724 מיליארד שקלים. ורק נזכיר שבסוף שנת 2007 ההיקף הכולל עמד על כ 120 מיליארד בלבד ובסוף 2008 על כ 98 מיליארד שקלים בלבד. הדרך ל 1 טריליון כבר לא כל כך רחוקה ואפשר כבר להניח את היסודות לתחזית של 1.5 טריליון לשנת 2035 או 2 טריליון לשנת 2040. בפאנדר אנחנו תמיד מסתכלים לטווח רחוק אבל בסוף גם הרחוק מגיע...

טבלה מאוחדת גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות מנכ"ל חברת הקרנות 30.9.2025 ספטמבר מתחילת השנה קסם 120,860 -774 -2,397 אבנר חדד מיטב 101,895 262 4,870 ליאור כגן הראל 99,683 105 4,661 אורי שור מגדל שוקי הון 92,978 581 7,532 ליאור כשריאן אי.בי.אי 84,001 393 6,735 אורי בן דב מור 54,632 21 3,939 יוטב קוסטיקה ילין לפידות 41,221 1,636 9,052 אסף אלדר אנליסט 22,640 424 5,573 אורון בלוטמן איילון 18,520 -70 3,865 קרן עמרם אלטשולר שחם 18,181 606 -759 שי ירון אילים 8,857 127 2,501 טמיר שפירא פורסט 8,317 0 851 ירון תמיר סיגמא 6,989 399 3,513 יאיר שני תמיר פישמן 3,150 70 583 דניאל לייטנר איילון (הוסטינג) 31,950 510 8,570 * סיגמא (הוסטינג) 9,781 101 1,815 * סיכום 723,655 4,391 60,904

קרנות אקטיביות גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות מנכ"ל חברת הקרנות 30.9.2025 ספטמבר מתחילת השנה ספטמבר מתחילת השנה ספטמבר מתחילת השנה הראל 52,391 -165 1,622 14,971 118 1,330 37,420 -283 292 אורי שור קסם 43,697 -600 -3,699 20,030 -166 -1,583 23,667 -434 -2,116 אבנר חדד מיטב 43,030 219 2,517 21,231 300 1,476 21,799 -81 1,041 ליאור כגן ילין לפידות 35,925 1,545 7,670 22,965 -75 -1,065 12,960 1,620 8,735 אסף אלדר מגדל שוקי הון 31,605 321 4,516 11,814 81 475 19,791 240 4,041 ליאור כשריאן מור 30,963 50 3,645 23,958 175 1,764 7,005 -125 1,881 יוטב קוסטיקה אי.בי.אי 29,139 252 3,159 12,380 584 3,308 16,759 -332 -149 אורי בן דב אנליסט 20,875 369 4,950 6,062 80 701 14,813 289 4,249 אורון בלוטמן איילון 18,520 -70 3,865 5,520 40 280 13,000 -110 3,585 קרן עמרם אלטשולר שחם 17,269 581 -934 10,266 -37 -768 7,003 618 -166 שי ירון אילים 8,857 127 2,501 8,857 127 2,501 * * * טמיר שפירא פורסט 8,317 0 851 8,317 0 851 * * * ירון תמיר סיגמא 6,989 399 3,513 6,989 399 3,513 * * * יאיר שני תמיר פישמן 3,150 70 583 3,150 70 583 * * * דניאל לייטנר איילון (הוסטינג) 31,950 510 8,570 31,950 510 8,570 * * * * סיגמא (הוסטינג) 9,781 101 1,815 9,781 101 1,815 * * * * סיכום ביניים 392,458 3,709 45,144 218,241 2,307 23,751 174,217 1,402 21,393

קרנות פסיביות גוף קרנות נאמנות ; גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים היקף נכסים במחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות היקף נכסים בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל מנכ"ל חברת הקרנות 30.9.2025 ספטמבר מתחילת השנה ספטמבר מתחילת השנה ספטמבר מתחילת השנה קסם 77,163 -174 1,302 25,901 241 1,424 51,262 -415 -122 אבנר חדד מגדל שוקי הון 61,373 260 3,016 29,153 110 1,283 32,220 150 1,733 ליאור כשריאן מיטב 58,757 36 2,314 17,849 152 1,501 40,908 -116 813 ליאור כגן אי.בי.אי 54,862 142 3,576 21,882 13 793 32,980 129 2,783 אורי בן דב הראל 46,694 210 2,596 19,512 198 2,015 27,182 12 581 אורי שור מור 22,770 -59 -94 4,397 -75 9 18,373 16 -103 יוטב קוסטיקה ילין לפידות 5,210 87 1,350 2,670 48 840 2,540 39 510 אסף אלדר אנליסט 1,680 53 567 1,651 37 538 29 16 29 אורון בלוטמן אלטשולר שחם 912 25 175 912 25 175 * * * שי ירון סיכום 329,421 580 14,802 123,927 749 8,578 205,494 -169 6,224

הוסטינג גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה 30.9.2025 ספטמבר מתחילת השנה פסטרנק שהם 5,820 0 1,335 שי שהם פורטה 3,524 95 910 חגי בדש קבין 2,935 14 374 רן קבין פורצ'ן 1,870 42 -84 שי זבולון ברומטר 1,265 -22 -225 אלי צחור הורייזן 1,220 -54 -178 איתי ליפקוביץ פרופאונד 1,100 15 343 שי אנגל ועודד שטרנברד ב.אלטרנטיב 870 27 250 אריק בוידר אקסיומה 776 17 230 אבי קורז ויאיר אלק אלפי בנדק 546 16 110 קובי אלפי-לס ויונה בנדק עציוני 463 -38 72 לירן חלבני גביש 185 4 70 יניב שיניקמן אלפאטק 183 -4 -42 * פלקון 87 1 13 אורי קוברסקי ותומר דן דרך 47 2 6 * שופן 37 1.0 2 אלון יצחקי

קרנות גידור גוף קרנות נאמנות היקף נכסים בגידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור מנכ"ל חברת הקרנות 30.9.2025 ספטמבר מתחילת השנה מור 899 30 387 יוטב קוסטיקה הראל 598 60 443 אורי שור מיטב 108 7 39 ליאור כגן אנליסט 84 2 57 אורון בלוטמן ילין לפידות 86 4 32 אסף אלדר סיכום 1,775 103 958