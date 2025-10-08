קרנות נאמנות: גיוסים / פדיונות בספטמבר 2025 - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER - כבר אפשר לראות את ה 1 טריליון באופק

תעשיית קרנות הנאמנות סיימה את חודש ספטמבר עם גיוס חיובי של כ 4.39 מיליארד שקלים. מתחילת השנה גייסה תעשיית קרנות הנאמנות כ-61 מיליארד שקלים.
מסורתיות אקטיביות
בספטמבר הקרנות המסורתיות- אקטיביות הן המגייסות הגדולות ביותר עם כ 2.3 מיליארד שקלים כאשר הן גם המגייסות הגדולות ביותר מתחילת שנה עם כ 23.75 מיליארד שקלים.
בקטגוריית קרנות אקטיביות מסורתיות, המגייסת הגדולה ביותר היא IBI עם גיוס של 584 מיליון שקלים בספטמבר, כאשר היא מגייסת כ-3.3 מיליארד שקלים מתחילת השנה וממוקמת במקום השני אחרי סיגמא שגייסה כ 3.5 מיליארד שקלים מתחילת שנה בקטגוריה.
כספיות
בקטגוריית הקרנות הכספיות הגיוס הכולל עמד על כ 1.4 מיליארד שקלים כאשר ילין לפידות היא המגייסת הגדולה ביותר של ספטמבר עם גיוס של 1.64 מיליארד שקלים כשהיא גם המגייסת הגדולה ביותר מתחילת שנה בקטגוריה עם גיוס של כ 8.74 מיליארד שקלים.
סל
קטגוריית הסל נמצאת מתחילת השנה בנחיתות משמעותית. בעוד הקרנות האקטיביות (מסורתיות וכספיות) מתהדרות בגיוס של יותר מ 20 מיליארד שקלים כל אחת ובגיוס כולל של כ 45 מיליארד שקלים - קרנות הסל פדו החודש כ 169 מיליון שקלים וגייסו רק כ 6.2 מיליארד שקלים מתחילת שנה.
המגייסת הגדולה בקרנות הסל בספטמבר היא מגדל שוקי הון עם גיוס של כ 150 מיליון שקלים כאשר מתחילת השנה IBI מובילה עם גיוס של כ 2.8 מיליארד שקלים בקטגוריה.
מחקות
בזמן שקרנות הסל פודות החודש אחותה הצעירה, קטגוריה המחקות, דווקא מגייסת כ 750 מיליון שקלים כאשר קסם מובילה בספטמבר עם כ 241 והראל מתחילת שנה עם כ 2 מיליארד שקלים.
כל הקרנות
בסך הכול תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת נכסים בהיקף של 724 מיליארד שקלים. ורק נזכיר שבסוף שנת 2007 ההיקף הכולל עמד על כ 120 מיליארד בלבד ובסוף 2008 על כ 98 מיליארד שקלים בלבד. הדרך ל 1 טריליון כבר לא כל כך רחוקה ואפשר כבר להניח את היסודות לתחזית של 1.5 טריליון לשנת 2035 או 2 טריליון לשנת 2040. בפאנדר אנחנו תמיד מסתכלים לטווח רחוק אבל בסוף גם הרחוק מגיע...
|טבלה מאוחדת
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות
|מנכ"ל חברת הקרנות
|30.9.2025
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|קסם
|120,860
|-774
|-2,397
|אבנר חדד
|מיטב
|101,895
|262
|4,870
|ליאור כגן
|הראל
|99,683
|105
|4,661
|אורי שור
|מגדל שוקי הון
|92,978
|581
|7,532
|ליאור כשריאן
|אי.בי.אי
|84,001
|393
|6,735
|אורי בן דב
|מור
|54,632
|21
|3,939
|יוטב קוסטיקה
|ילין לפידות
|41,221
|1,636
|9,052
|אסף אלדר
|אנליסט
|22,640
|424
|5,573
|אורון בלוטמן
|איילון
|18,520
|-70
|3,865
|קרן עמרם
|אלטשולר שחם
|18,181
|606
|-759
|שי ירון
|אילים
|8,857
|127
|2,501
|טמיר שפירא
|פורסט
|8,317
|0
|851
|ירון תמיר
|סיגמא
|6,989
|399
|3,513
|יאיר שני
|תמיר פישמן
|3,150
|70
|583
|דניאל לייטנר
|איילון (הוסטינג)
|31,950
|510
|8,570
|*
|סיגמא (הוסטינג)
|9,781
|101
|1,815
|*
|סיכום
|723,655
|4,391
|60,904
|קרנות אקטיביות
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|היקף נכסים במסורתיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
|היקף נכסים בכספיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
|מנכ"ל חברת הקרנות
|30.9.2025
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|הראל
|52,391
|-165
|1,622
|14,971
|118
|1,330
|37,420
|-283
|292
|אורי שור
|קסם
|43,697
|-600
|-3,699
|20,030
|-166
|-1,583
|23,667
|-434
|-2,116
|אבנר חדד
|מיטב
|43,030
|219
|2,517
|21,231
|300
|1,476
|21,799
|-81
|1,041
|ליאור כגן
|ילין לפידות
|35,925
|1,545
|7,670
|22,965
|-75
|-1,065
|12,960
|1,620
|8,735
|אסף אלדר
|מגדל שוקי הון
|31,605
|321
|4,516
|11,814
|81
|475
|19,791
|240
|4,041
|ליאור כשריאן
|מור
|30,963
|50
|3,645
|23,958
|175
|1,764
|7,005
|-125
|1,881
|יוטב קוסטיקה
|אי.בי.אי
|29,139
|252
|3,159
|12,380
|584
|3,308
|16,759
|-332
|-149
|אורי בן דב
|אנליסט
|20,875
|369
|4,950
|6,062
|80
|701
|14,813
|289
|4,249
|אורון בלוטמן
|איילון
|18,520
|-70
|3,865
|5,520
|40
|280
|13,000
|-110
|3,585
|קרן עמרם
|אלטשולר שחם
|17,269
|581
|-934
|10,266
|-37
|-768
|7,003
|618
|-166
|שי ירון
|אילים
|8,857
|127
|2,501
|8,857
|127
|2,501
|*
|*
|*
|טמיר שפירא
|פורסט
|8,317
|0
|851
|8,317
|0
|851
|*
|*
|*
|ירון תמיר
|סיגמא
|6,989
|399
|3,513
|6,989
|399
|3,513
|*
|*
|*
|יאיר שני
|תמיר פישמן
|3,150
|70
|583
|3,150
|70
|583
|*
|*
|*
|דניאל לייטנר
|איילון (הוסטינג)
|31,950
|510
|8,570
|31,950
|510
|8,570
|*
|*
|*
|*
|סיגמא (הוסטינג)
|9,781
|101
|1,815
|9,781
|101
|1,815
|*
|*
|*
|*
|סיכום ביניים
|392,458
|3,709
|45,144
|218,241
|2,307
|23,751
|174,217
|1,402
|21,393
|קרנות פסיביות
|גוף קרנות נאמנות
|;
|גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
|גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
|היקף נכסים במחקות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
|היקף נכסים בקרנות סל
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
|מנכ"ל חברת הקרנות
|30.9.2025
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|קסם
|77,163
|-174
|1,302
|25,901
|241
|1,424
|51,262
|-415
|-122
|אבנר חדד
|מגדל שוקי הון
|61,373
|260
|3,016
|29,153
|110
|1,283
|32,220
|150
|1,733
|ליאור כשריאן
|מיטב
|58,757
|36
|2,314
|17,849
|152
|1,501
|40,908
|-116
|813
|ליאור כגן
|אי.בי.אי
|54,862
|142
|3,576
|21,882
|13
|793
|32,980
|129
|2,783
|אורי בן דב
|הראל
|46,694
|210
|2,596
|19,512
|198
|2,015
|27,182
|12
|581
|אורי שור
|מור
|22,770
|-59
|-94
|4,397
|-75
|9
|18,373
|16
|-103
|יוטב קוסטיקה
|ילין לפידות
|5,210
|87
|1,350
|2,670
|48
|840
|2,540
|39
|510
|אסף אלדר
|אנליסט
|1,680
|53
|567
|1,651
|37
|538
|29
|16
|29
|אורון בלוטמן
|אלטשולר שחם
|912
|25
|175
|912
|25
|175
|*
|*
|*
|שי ירון
|סיכום
|329,421
|580
|14,802
|123,927
|749
|8,578
|205,494
|-169
|6,224
|הוסטינג
|גוף קרנות נאמנות בהוסטינג
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו
|גיוסים/פדיונות נטו
|מנהל החברה
|30.9.2025
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|פסטרנק שהם
|5,820
|0
|1,335
|שי שהם
|פורטה
|3,524
|95
|910
|חגי בדש
|קבין
|2,935
|14
|374
|רן קבין
|פורצ'ן
|1,870
|42
|-84
|שי זבולון
|ברומטר
|1,265
|-22
|-225
|אלי צחור
|הורייזן
|1,220
|-54
|-178
|איתי ליפקוביץ
|פרופאונד
|1,100
|15
|343
|שי אנגל ועודד שטרנברד
|ב.אלטרנטיב
|870
|27
|250
|אריק בוידר
|אקסיומה
|776
|17
|230
|אבי קורז ויאיר אלק
|אלפי בנדק
|546
|16
|110
|קובי אלפי-לס ויונה בנדק
|עציוני
|463
|-38
|72
|לירן חלבני
|גביש
|185
|4
|70
|יניב שיניקמן
|אלפאטק
|183
|-4
|-42
|*
|פלקון
|87
|1
|13
|אורי קוברסקי ותומר דן
|דרך
|47
|2
|6
|*
|שופן
|37
|1.0
|2
|אלון יצחקי
|קרנות גידור
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים בגידור
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור
|מנכ"ל חברת הקרנות
|30.9.2025
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|מור
|899
|30
|387
|יוטב קוסטיקה
|הראל
|598
|60
|443
|אורי שור
|מיטב
|108
|7
|39
|ליאור כגן
|אנליסט
|84
|2
|57
|אורון בלוטמן
|ילין לפידות
|86
|4
|32
|אסף אלדר
|סיכום
|1,775
|103
|958
|סוג קרן
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|30.9.2025
|ספטמבר
|מתחילת השנה
|מסורתיות
|218,241
|2,307
|23,751
|כספיות
|174,217
|1,402
|21,393
|מסורתיות + כספיות
|392,458
|3,709
|45,144
|מחקות
|123,927
|749
|8,578
|סל
|205,494
|-169
|6,224
|מחקות + סל
|329,421
|580
|14,802
|גידור
|1,775
|103
|958
|כל הקרנות
|723,654
|4,392
|60,904