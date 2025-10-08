השבוע בוולסטריט - תשומת הלב מועברת לדוחות הרווחים

אם תבדקו את היומן כלכלי של השבוע הקרוב, תיווכחו דיי מהר שהשבוע הזה יהיה יחסית שקט. ההשבתה של ממשלת ארה"ב עדיין כאן והסוף לא נראה באופק כך שזה עדיין מאיים להפריע לזרימת הנתונים הכלכליים הרגילה. לכן, תשומת הלב של המשקיעים תעבור ישירות לעונת דוחות הרווחים. אמנם ייקח עוד שבוע עד שיגיעו דוחות משמעותיים, אבל אפילו ההכנות והפרסומים הקטנים של השבוע הזה עלולים להשפיע על השווקים, במיוחד מכיוון שיש מעט מידע נוסף זמין שעשוי להשפיע.

לאחר שראינו חצי שנה ראשונה יחסית חזקה, המשקיעים מקווים באופן טבעי לעוד מאותו הדבר. והאמת היא שהתחזיות נראות דיי טובות: FactSet (שזו חברה אמריקאית המספקת נתונים פיננסיים, ניתוחים, וכלים טכנולוגיים למשקיעים, אנליסטים, ובתי השקעות), מדווחת שאנליסטים מעריכים שהרווח של חברות ה- S&P 500 יגדל ב-7.9% וההכנסות ב-6.3% לעומת השנה שעברה, מדובר בנתונים חזקים בכל קנה מידה. מעבר לכך, ההערכות הללו התגברו לקראת עונת הדוחות, דבר שקורה לעתים רחוקות. בדרך כלל, הן דווקא מצטמצמות ככל שהחברות עובדות על התחזיות שלהם. האופטימיות הזו באה לידי ביטוי בתחזיות האנליסטים ל־12 החודשים הקרובים שמעריכים שהמדד עשוי לעלות בעוד כ־11%.

עם זאת, האנליסטים לא מצפים שכל הסקטורים ייהנו במידה שווה מהצמיחה. הם צופים שמניות הטכנולוגיה ידווחו על עלייה של כ־21% ברווחים, הודות למכירות הגבוהות של שבבים ותוכנות המותאמים לבינה מלאכותית.. באופן דומה, הם חוזים שסקטור השירותים הציבוריים ידווח על עלייה של כ־17.5%, בשל ההשקעות בתשתיות לבינה מלאכותית. גם הסקטור הפיננסי צפוי לרשום עלייה של כ־11%. לעומת זאת, האנליסטים מעריכים שחברות האנרגיה והמוצרים הבסיסיים לצרכן ידווחו על ירידה של כ־3% מאחר שמחירי הנפט חלשים והצרכנים זהירים יותר בהוצאות שלהם. ההערכות מצביעות על כך שבעונת הדוחות הנוכחית הפערים הם גדולים כלומר, חברות עם מיקוד בבינה מלאכותית מחזיקות מעמד ואף נשארות חזקות, בעוד חברות צרכניות אחרות מתקשות בשל מחירי חומרים, מדיניות סחר ושחיקה בצריכה.

אז מה צריך להיות על הרדאר שלכם בעונת הדוחות הזו?

ראשית, כדאי לבדוק את שולי הרווח של החברות ואת היכולת שלהן להתאים מחירים. חלק מהלחצים במחירי חומרי הגלם או השכר עוברים חזרה לשוק, ומדיניות המכסים מוסיפה אי־ודאות כי הרי לא כל חברה תצליח לשמור על רווח יציב בסביבה כזו.

את חברות הטכנולוגיה המשקיעים ישפטו לפי עד כמה יש יישום ממשי של בינה מלאכותית ולא רק לפי תוכניות לעתיד. אמנם חברות רבות כבר מדווחות שחלק ניכר מההכנסות הצפויות שלהן מגיע מהשקעות הקשורות לבינה מלאכותית או שירותי ענן וחלק מהדוחות הקודמים מצביעים על כך שההשקעות בתשתיות AI כמו מרכזי נתונים, רכיבי חומרה ותשתיות מחשוב אכן הופכות יותר ויותר למנוע הצמיחה העיקרי, אך עדיין, המשקיעים כבר מודעים להוצאות הכבדות בסקטור הזה, לכן הם יחפשו הוכחות לכך שהטכנולוגיה מיושמת בפועל ומשפרת את הפרודוקטיביות. אם הם לא יראו תוצאות ממשיות, יתכן שהאמון בהשקעות היקרות הללו ירד.

יש לציין שבכל הקשור לבינה מלאכותית, בשבוע שעבר השווקים היו בטירוף נוסף תוצרת הבינה המלאכותית. זה קרה כשיצרניות שבבים הוסיפו יותר מ-200 מיליארד דולר לשווי השוק ביום אחד. העלייה הזו הגיעה על רקע הערכת שווי שיא של 500 מיליארד דולר של OpenAI (בעקבות מכירת מניות פרטית), קשרים חדשים בין יצרנית ChatGPT לחברות שבבים דרום קוריאניות, ודיווחים על כך שאינטל עשויה להכניס את AMD כלקוחה.

חשוב לחפש גם סימנים לעמידות של הצרכנים. למרות העלות הגבוהה למחיה בארה״ב, המשקיעים ינסו לבדוק איך הצרכנים מתמודדים עם זה ואיך הם מחזיקים מעמד. לכן, דוחות הבנקים, כולל איכות האשראי, חיובים והיקף השימוש בכרטיסי אשראי יהיו דיי קריטיים. הנתונים אלה יתנו אינדיקציה לרמת הביטחון הפיננסי וזה ישפיע ישירות על התחזית מבחינת חברות אשר פונות לצרכן. אגב, לא מפתיע שמחקר של גולמן זאקס מצא שהצריכה מתחלקת לפי קבוצות הכנסה או מצב כלכלי. צרכנים בעלי הכנסות גבוהות יותר שומרים על הוצאות יחסית יציבות, בעוד שהשכבות הנמוכות חשות יותר לחץ.

ואם מדברים על צרכנים, הגל הראשון של הדוחות - ליוויס, קונסטלציה, פפסי ודלתא אמורות לספק את האינדיקציות הראשונות על מגמות הוצאות, כוח תמחור וביקוש. בהחלט ראוי למעקב.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.