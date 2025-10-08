נתוני שבא – נסיקה בהוצאות באשראי לפני ראש השנה ובתחילת תקופת חגי תשרי

ממוצע ההוצאות היומי בכרטיסי חיוב עמד בספטמבר על 1.669 מיליארד ₪, נתון דומה לשיא שנרשם ביולי השנה.

מנכ"ל שבא איתן לב-טוב: "ההוצאות של הציבור צמחו משמעותית בספטמבר, למרות ראש השנה שהפחית את מספר ימי העסקים".

נתוני חברת שבא (שרותי בנק אוטומטיים), מפתחת ומנהלת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ו-ATM, מצביעים על כך שבחודש ספטמבר 2025, החודש ה-243 שבו מתנהלת מלחמת "חרבות ברזל", ההוצאות של הציבור בכרטיסי אשראי המשיכות לשמור על מגמת הצמיחה ורשמו עליה של 8.6% לעומת ספטמבר אשתקד והגיעו לסכום כולל של 50.061 מיליארד ₪. מדובר בפעם השנייה בלבד שבה ההוצאות ברמה הקלנדרית חוצים את רף 50 מיליארד ₪.

היקף ההוצאות בספטמבר 2025 היה גבוהה ב-3.948 מיליארד ₪ לעומת ספטמבר 2024. ההוצאה הממוצעת היומית בספטמבר 2025 עמדה על סכום של 1.669 מיליארד ₪ וגבוה ביותר מ-83 מיליון ₪ ו-5.2% מהסכום היומי הממוצע שנרשם באוגוסט 2025 ועמד על 1.586 מיליארד ₪. ביולי 2025 נרשם במערכות שבא היקף הוצאות יומי של 1.671 מיליארד ₪.

בספטמבר 2025 נרשמה עליה של 7.6% בהיקף ההוצאות בעסקאות אונליין לעומת אשתקד. סך ההוצאות בעסקאות אונליין הגיעו בספטמבר 2025 לסכום כולל של 29.288 מיליארד ₪, מדובר על עליה של יותר מ-2.063 מיליארד ₪ לעומת סכום של 27.224 מיליארד ₪ שנרשם בספטמבר 2024. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין הגיע בחודש החולף לסכום של 976.26 מיליון ₪ והוא היה נמוך ב-0.75% ו-7.4 מיליון ₪ לעומת סכום של 983.66 מיליון ₪ שהיה ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין באוגוסט 2025.

היקף הרכישות בעסקאות פיזיות רשם בספטמבר עליה בשיעור של 10% לעומת אשתקד. בחודש ספטמבר 2025, נרשמו הוצאות בעסקאות פיזיות, המתבצעות בבתי העסק עצמם, בסכום כולל של 20.773 מיליארד ₪ .הנתון של ספטמבר מהווה עליה של 9.98% ויותר מ-1.889 מיליארד ₪ לעומת סכום של 18.888 מיליארד ₪ שנרשם בחודש ספטמבר 2024. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות פיזיות בספטמבר 2025 עמד על סכום של 692.421 מיליון ₪ ובהשוואה לממוצע ההוצאות היומי בחודש אוגוסט 2025 מדובר על ירידה של 1.2% ו-8.43 מיליון ₪, כאשר בחודש הקודם הסכום עמד על 700.845 מיליון ₪.

היקף משיכות המזומן מהכספומטים הבנקאיים רשם ירידה של 1.6% בהשוואה לספטמבר 2024. סך משיכות המזומן בספטמבר 2025 עמד על סכום של 5.717 מיליארד ₪ לעומת היקף משיכות מזומן שעמד על סכום של 5.809 מיליארד ₪ בספטמבר 2024. ממוצע משיכות המזומן היומי עמד בספטמבר 2025 על סכום של 190.559 מיליון ₪ והוא היה נמוך ב-0.2% ו-0.294 מיליון ₪ לעומת ממוצע המשיכות היומי שנרשם באוגוסט 2025 שעמד על 190.8532 מיליון ₪ . לפני תחילת המלחמה, בחודש אוגוסט 2023, ממוצע משיכות המזומן היומי מהכספומטים הבנקאיים רשם שיא ועמד על 194.942 מיליון ₪.

מנכ"ל חברת שבא, איתן לב-טוב: "גם בחודש ספטמבר, ההוצאות בכרטיסי החיוב המשיכו לצמוח באופן משמעותי ולבטא את מגמת ההתאוששות והיקפי הצריכה הפרטית במשק. חשוב לזכור שבספטמבר אשתקד לא חלו חגים, ולכן יש להניח כי היקפי הרכישות השנה היו עוד גבוהים יותר אלמלא ראש השנה שחל בספטמבר והפחית את מספר ימי העסקים".