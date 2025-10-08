באטמ מוכרת חברת הפצת דיאגנוסטיקה

באטמ, (ת"א: BVC; לונדון: BVC), חברה טכנולוגית המתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות תקשורת וסייבר מתקדמות וציוד רפואי לבדיקות מעבדה, מתכבדת לדווח כי חתמה על הסכם למכירת A.M.S 2000 Trading Impex SRL, חברת בת של הקבוצה העוסקת בהפצת ציוד דיאגנוסטי למעבדות ברומניה. הסכם המכירה מהווה אבן דרך משמעותית במימוש של אסטרטגיית הקבוצה ליציאה מפעילויות שאינן בעסקי ליבה והתמקדות בפעילויות הליבה של חטיבות התקשורת, אבטחת סייבר ודיאגנוסטיקה.

על פי תנאי הסכם המכירה, הקבוצה תמכור את AMS לד"ר צבי מרום, דירקטור שאינו בכיר ובעל מניות משמעותי בקבוצה, בתמורה למלוא אחזקותיו במניות של 96,794,500 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת ("מניות רגילות") ב-BATM, המהוות כ-22.2% מהון המניות המונפק הנוכחי. העסקה מעריכה את שוויה של AMS ב-17.6 מיליון ליש"ט (כ-23.7 מיליון דולר) בהתבסס על מחיר הסגירה של המניות הרגילות של הקבוצה בשוק הראשי של בורסת לונדון ב-3 בספטמבר 2025, שהוא יום המסחר שלפני חתימת הסכם המכירה.ההצעה של ד"ר צבי מרום הינה ההצעה הטובה ביותר שקיבלה הקבוצה למכירת AMS.

השלמת המכירה כפופה לאישור בעלי המניות באסיפה כללית, והדירקטוריון יפרסם זימון לכינוס אסיפה כללית זו במועד המתאים. לאחר השלמת העסקה, ד"ר מרום יחדל להיות בעל מניות בקבוצה ויתפטר מתפקידו כדירקטור בקבוצה.

מוטי נגר, מנכ"ל BATM, מסר כי, "עסקה זו מסמלת צעד משמעותי בביצוע האסטרטגי של BATM, ומדגישה את המיקוד שלנו להפוך לעסק יעיל ובעל צמיחה מהירה. מכירת AMS היא המכירה הרביעית בשנת 2025 של נכס שאינו בפעילות הליבה ומשקפת, את מחויבותנו למקד משאבים ומאמצים בשווקי הליבה שלנו,בחטיבות התקשורת, אבטחת סייבר ודיאגנוסטיקה, המציעים הזדמנויות צמיחה משמעותיות ובהם אנו עושים התקדמות משמעותית, במיוחד בהצפנת רשתות ומחשוב קצה. הדירקטוריון מאמין שעסקה זו טובה לא רק מבחינה אסטרטגית אלא גם משום שהיא מאפשרת לנו לספק ערך מיידי לבעלי המניות. אנו ממשיכים להתקדם במימוש נכסים אחרים שאינם בפעילות הליבה ומצפים לעדכן את השוק בבוא העת."

רקע לעסקה:

מחודש יוני 2023, הקבוצה מממשת אסטרטגיה ברורה עבור עסקיה למיקוד בחוזקות הליבה שלה בחטיבות התקשורת , אבטחת סייבר ודיאגנוסטיקה, תוך מימוש פעילויות שאינן עסקי ליבה. הקבוצה מתעדפת פעילויות עם רווחיות גבוהה, בשווקים משמעותיים, בעלי צמיחה גבוהה, בהם החברה יכולה למנף ניסיון של עשרות שנים באספקת פתרונות חדשניים. על ידי מכירת נכסיה שאינם בליבת הפעילות, הקבוצה תוכל לספק משאבים גדולים יותר ולהתמקד בחוזקות הליבה שזוהו על מנת לצמוח בפעילויות אלו, כאשר הדירקטוריון מאמין שקיימות הזדמנויות גדולות יותר למיקסום הערך לבעלי המניות.

AMS, שנוסדה בשנת 1997 ונרכשה על ידי הקבוצה בשנת 2007, היא יבואנית ומפיצה מורשית בשוק הרומני בתחום של ציוד מעבדה לאבחון, הכולל ריאגנטים ושירותי מעבדה ממותגים בינלאומיים מובילים. לחברה גם שתי מעבדות המבצעות ניתוחים גנטיים, מיקרוביולוגיים, פיזיו-כימיים וסביבתיים, אשר יופרדו מ-AMS לפני המכירה. BATM תמשיך להחזיק ולהפעיל את שתי המעבדות, אותן תשאף למכור כחלק מהאסטרטגיה המתמשכת שלה למכירת נכסים שאינם בליבת הפעילות שלה. ל-AMS כ-100 עובדים במספר משרדים, מחסן ומעבדות ברומניה.

המכירה המוצעת תפחית את המורכבות התפעולית של BATM ותאפשר חיסכון בעלויות מרכזיות של החברה.

נכון לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024, AMS ייצרה הכנסות של 34.2 מיליון דולר עם שולי רווח גולמי של 28% ורווח נקי של 2.7 מיליון דולר לפני כל הקצאה של עלויות מרכזיות של התאגיד. נתון זה כולל את התרומה של המעבדות, שהיווה כ-11% מהכנסות AMS בשנת 2024.

לצורכי דיווח הקבוצה, AMS שולבה תחת חטיבת הדיאגנוסטיקה, היות והפעילות החלה בהפצת מוצרי הדיאגנוסטיקה של הקבוצה לצד מוצרים של צד שלישי. עם זאת, פעילות זו אינה בליבת העסקים של הקבוצה, המתמקדת ברווחיות גבוהה, בצמיחה חזקה ובטכנולוגיה מתקדמת. על כן, הדירקטוריון מאמין כי מכירת AMS היא לטובת הקבוצה ובעלי המניות שלה מהסיבות המפורטות לעיל.

תנאי העסקה:

על פי תנאי הסכם המכירה, הקבוצה תמכור את AMS (לא כולל המעבדות) לד"ר מרום תמורת 17.6 מיליון ליש"ט. התמורה תסופק על ידי החלפת מלוא אחזקותיו בBATM ("מניות התמורה"). ד"ר מרום מחזיק בסך הכל 96,794,500 מניות רגילות בקבוצת BATM, המהוות כ-22.2% מהון המניות המונפק של הקבוצה. BATM תשמור על כל יתרת מזומנים שתהיה ב-AMS לפני המכירה, לאחר התאמות להון החוזר הנורמטיבי ב-AMS. BATM מחזיקה במלוא הון המניות של AMS דרך החזקה עקיפה של 100% בחברת Sunstring Ltd, המחזיקה בבעלות מלאה ב-AMS. השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי המניות באסיפה הכללית וכל הדרישות החוקיות והרגולטוריות האחרות.



הודעה זו היא תרגום נוחות חלקי של הודעה שפרסמה החברה, ונוסחה אינו מחייב את החברה. הנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח שפורסם במערכות המגנ"א והמאי"ה.

נוסח לא מחייב: נוסח זה כולל מידע חלקי, מקוצר, מתורגם ומעובד מתוך הודעה שפורסמה בשפה האנגלית באתר בורסת לונדון: www.londonstockexchange.com . הוא מיועד לנוחות הקוראים בלבד ואינו מחייב את החברה. הנוסח המחייב הוא הנוסח האנגלי.