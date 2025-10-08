רצף של מימושים: בוליגו קפיטל מוכרת שלושה מקבצי דיור, בית אבות ונכס תעשייה

שינוי כיוון בשוק הנדל"ן המסחרי בארה"ב: מתחילת השנה, בוליגו השלימה מכירת שני נכסים, וצפויה להשלים עוד 5 עסקאות מכירה, לעומת 3 עסקאות בכל שנת 2024. בוליגו צפויה לקבל דמי הצלחה בהיקף של 4.2 מיליון דולר מחמש המכירות הצפויות.
במקביל, בוליגו קפיטל משלימה עסקה לרכישת נכס תעשייה בטקסס תמורת כ-17.6 מיליון דולר.
מנכ״ל בוליגו קפיטל, איתי גורן: ״רצף ההתקשרויות למכירה מעיד על השיפור בתנאי המאקרו בארה״ב, כאשר התחזית להמשך הורדת ריבית מחזירה קונים לשוק, ואנו נמשיך לנצל את המומנטום החיובי״.
חברת השקעות הנדל״ן בוליגו קפיטל מדווחת על שלושה חוזים למכירה נוספים, בנוסף לשניים שדווחו ביוני ובספטמבר 2025, ובסך הכל מכירת חמישה נכסים בהיקף כולל של כ-190 מיליון דולר, וקבלת דמי הצלחה בהיקף כולל של כ-4.2 מיליון דולר. השלמת עסקאות המכירה תוביל למימוש של שבעה נכסים בשנת 2025, לעומת שלושה נכסים בלבד בשנת 2024, מה שמעיד על התעוררות בשוק הנדל״ן המסחרי בארה״ב.
במסגרת העסקאות, בוליגו קפיטל מוכרת את מקבץ הדיור Waterleaf at Murrells הכולל 240 יחידות דיור בדרום קרולינה תמורת כ-53 מיליון דולר.
ההון העצמי (100%) שהושקע על-ידי השותפים המוגבלים (LPs) בעסקה הסתכם לסך של כ-9.9 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי הצפוי (100%) שינבע מעסקת מכירת הנכס, בצירוף החלוקות השוטפות למשקיעים צפוי להסתכם לסך של כ-29 מיליון דולר, המשקף לשותפים המוגבלים (LPs), תשואה שנתית (IRR) צפויה של כ- 15.5%.
בנוסף, בוליגו מדווחת על מכירת נכס תעשייה בשטח כולל של כ- 152 אלפי ר"ר, במיניסוטה, ארה"ב בתמורה ל-15 מיליון דולר.
ההון העצמי (100%) שהושקע על-ידי השותפים המוגבלים (LPs) בעסקה מסתכם לסך של כ-9.1 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי הצפוי (100%) שינבע מעסקת מכירת הנכס, בצירוף החלוקות השוטפות למשקיעים צפוי להסתכם לסך של כ-14.1 מיליון דולר ארה"ב, המשקף, לשותפים המוגבלים (LPs), תשואה שנתית (IRR) צפויה של כ-20%.
בנוסף, בוליגו מדווחת על התקשרות בעסקה למכירת בית האבות Arbordale באייווה, הכולל 121 יחידות דיור, בתמורה ל-22 מיליון דולר.
ההון העצמי (100%) שהושקע על-ידי השותפים המוגבלים (LPs) בעסקה מסתכם לסך של כ-4.5 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי הצפוי (100%) שינבע מעסקת מכירת הנכס, בצירוף החלוקות השוטפות למשקיעים צפוי להסתכם לסך של כ-8 מיליון דולר, המשקף, לשותפים המוגבלים (LPs), תשואה שנתית (IRR) צפויה של כ-11%.
לצד עסקאות המימוש, בוליגו מדווחת גם על השלמת העסקה לרכישת מקבץ נכסי תעשיה בשטח כולל של כ-100,840 ר"ר באוסטין טקסס, תמורת כ-17.6 מיליון דולר, כאשר חלק ההון העצמי (100%) הסתכם לסך של כ-9 מיליון דולר.