ארגו מגבירה הילוך בגרמניה: מאות יחידות דיור נרכשו במיקוד השבחה לקראת עליית מחירים

מאז תחילת השנה רכשה החברה 53 בנייני מגורים בגרמניה הכוללים 606 יח"ד בהיקף כספי של 97.8 מיליון אירו
לנכסים פוטנציאל השבחה של 70% בגין התאמות שכ"ד למחירי שוק.
לנכסים פוטנציאל הסבה מדירות להשכרה לדירות למכירה.
פרד גניה, סמנכ"ל עסקאות מימון ואסטרטגיה: "בכוונתנו להגדיל באופן משמעותי את מלאי הדירות שבבעלות החברה, על רקע פוטנציאל ההשבחה הגבוה והציפיות לעליית מחירים בשוק. אנחנו מצפים להאצה בקצב העסקאות ברבעונים הקרובים".
ארגו עדכנה הבוקר בדבר היקף העסקאות לרכישת נכסים חדשים שביצעה החל מיום ה- 1 באוגוסט 2025:
במהלך התקופה מאז 1.8.2025, רכשה החברה 10 בנייני מגורים הכוללים 129 יחידות דיור בערים לייפציג ודרזדן, בהיקף כספי של כ-20.9 מיליון אירו (כולל עלויות עסקה) ב- 8 עסקאות נפרדות ממוכרים פרטיים. הנכסים, בשטח כולל להשכרה של כ-8,805 מ"ר, מניבים שכ"ד שנתי, בהיקף של כ- 836 א' אירו. נכסים אלו מגלמים פוטנציאל השבחה מהותי:
שכר הדירה בהשכרות חדשות הצפוי בנכסים הנרכשים (כ-13.67 אירו למ"ר לחודש) גבוה בשיעור של כ-70% משכ"ד הממוצע למ"ר בנכסים אלו כיום (כ-8.03 אירו למ"ר לחודש).
הנכסים הנרכשים בעלי פוטנציאל הסבה מדירות להשכרה לדירות קונדו .
ארגו עוסקת, באמצעות צוות מקומי של כ-60 איש, ברכישה (לחברה כ- 4,895 יח"ד), השבחה ומכירה של מבני מגורים במרכזי הערים לייפציג ודרזדן, בעיקר. לייפציג ודרזדן הינן מטרופוליטנים של מעל מיליון איש כל אחד המהווים מרכזים אורבניים חשובים שמתאפיינים בצמיחה שנתית של 1% - 1.5% במספר בתי האב. בשלב הראשון של תוכנית ההשבחה, החברה מייצרת תשואות גבוהות של 16% - 20% על ההון באמצעות צמיחת שכ"ד אורגנית של 8% - 10% בשנה. בשלב השני החברה מוכרת דירות ללקוחות קצה בשיעורי רווחיות גבוהים. בנוסף, תזרימי המזומנים השוטפים (מגיעים בעיקר ממימון מחדש של הנכסים המושבחים) מממנים גידול שנתי של 10% - 15% בהיקף תיק הנכסים תוך שמירה על שיעורי מינוף הנמוכים מ- 50%. נכון ליום 3 באוקטובר 2025, מחזיקה החברה (כולל נכסים בתהליך רכישה) 466 מבני מגורים הכוללים 4,895 יחידות דיור (97% למגורים) בשטח להשכרה של כ-333.1 אלף מ"ר בתוספת של 922 חניות.