RSL זכתה בהזמנת ענק למערכות ניטור למסוקי קרב במזרח אסיה

אר.אס.אל. מדווחת היום, על קבלת הזמנה למערכות ניטור בריאות (HUMS) למסוקי קרב (LCH) ממדינה במזרח אסיה לאספקת 96 מערכות בהיקף של כ- 6 מיליון דולר. המערכות יסופקו במהלך השנים 2026-2029. בנוסף, במסגרת ההסכם, קיימת אופציה לאספקת 64 מערכות נוספות בהיקף של כ- 4.4 מיליון דולר לאספקה במהלך השנים 2030-2031.
הזמנה זאת, הינה הזמנה שניה שקיבלה החברה מהתעשייה האווירית מאותה מדינה לאחר שבשנת 2024 סיפקה החברה מערכות ניטור בריאות למסוק סער (LUH) שיוצר ע"י אותה חברה.
זאב דגני, מנכ"ל RSL, מסר: "אנו גאים על קבלת הזמנה משמעותית לאספקת מערכות ניטור הבריאות (HUMS) למסוקי קרב (LCH) מהתעשייה האווירית במדינה במזרח אסיה. הזמנה זו, מחזקת ומבססת את מעמדנו כספק ניטור הבריאות (HUMS) למסוקים שונים שתייצר בעתיד אותה החברה. המערכות שלנו מהוות חלק אינטגרלי במסוקי LUH ו LCH ומשולבות בהן טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית - AI ולימוד מכונה - ML אשר יאפשרו לתחזק את המסוקים בשיטות אחזקה חזויה מתקדמות ויבטיחו זמינות מבצעית משופרת והוזלה משמעותית בעלות מחזור החיים של המסוקים. להערכתנו, ועל בסיס תחזיות של הממשלה והתעשייה האווירית באותה מדינה, היקף הייצור של המערכות שלנו ל-2 סוגי המסוקים יעמוד בשנים הבאות על עשרות מערכות בשנה. נמשיך לפעול בהתאם לתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח לצמיחה בכל תחומי הפעילות והשאת ערך לחברה ולבעלי המניות."