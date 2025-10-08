בלנדר מגייסת 18 מיליון שקל ממוסדיים: מכוונת להרחבת האשראי לאחר מעבר ל-EBITDA חיובית

החברה מתמקדת בהרחבת פעילות האשראי בישראל ומכירת טכנולוגיה.
את הגיוס הובילה אקטיב חיתום.
חברת הפינטק בלנדר טכנולוגיות פיננסיות (BLND@TASE) מגייסת כ-18 מיליון שקל בהנפקת מניות מגופים מוסדיים מובילים. ההנפקה מתבצעת באמצעות מכירת מניות לפי מחיר של5.12 שקלים למניה, כאשר על כל שתי מניות ניתנה אופציה במחיר מימוש של 7.68 שקלים. את ההנפקה הובילה אקטיב חיתום. לפני כחודש פרסמה החברה את תוצאות המחצית הראשונה של 2025 והציגה מעבר ל- EBITDA מתואמת חיובית. ההכנסות המתואמות ברוטו (NON-GAAP) מפעילות נמשכת הסתכמו במחצית בכ-38 מיליון שקל, גידול של כ-6% לעומת כ-36 מיליון ש"ח בחציון המקביל. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות ריבית במגזר מתן אשראי בישראל. החברה צמצמה
את ההפסד התפעולי לכ-1.8 מיליון שקל לעומת כ-5.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ההפסד מפעילות נמשכת הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל לעומת כ-5.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה – צמצום של כ-70%. בתחום פעילות מתן האשראי בישראל תיק האשראי רשם צמיחה של כ-44% ונכון ליום 30 ביוני 2025 עומד על כ-137 מיליון ש"ח לעומת כ-95 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הכנסות הפעילות ברוטו עלו לכ-11.0 מיליון ש"ח לעומת כ-7.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה – עלייה של כ-50%. הרווח התפעולי הסתכם בכ-2.2 מיליון ש"ח לעומת כ-1.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. החברה התחמשה במסגרות אשראי בגובה 230 מ' ש"ח ומאיצה את גידול העמדת האשראי בהתאם.
ד"ר גל אביב, מנכ"ל קבוצת בלנדר: "הגיוס הנוכחי הינו צעד משמעותי נוסף בהרחבת פעילותינו בתחומי מתן האשראי בישראל ומכירת הטכנולוגיה, בה אנו פועלים בישראל ובעולם כחלק מהתוכנית האסטרטגית בחברה. לאחר צמיחה של כ-45% בחציון האחרון בפעילות מתן האשראי, מטרת הגיוס היא לחזק את ההון העצמי ולהרחיב את תיק האשראי. אנו ממוקדים כעת בגידול תחומי הליבה שלנו כחלק מתהליך השינוי העסקי, ומעבר לרווחיות. אנו מודים לגופים שהשקיעו בנו על האמון, וסמוכים ובטוחים שנשיא ערך משמעותי ללקוחותינו, שותפינו ולבעלי המניות".