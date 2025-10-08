קרנות השתלמות: מי מוביל את ליגת ההשתלמות בספטמבר ? תחזית FUNDER קרנות השתלמות - עדכונים LIVE

חודש ספטמבר המשיך את המומנטום החיובי שנרשם בחודשים הקודמים, עם תשואה ממוצעת של כ-2.0% בקופות הגמל (טווח 1.7%–2.7%) – זהו חודש תשיעי ברציפות של עליות.

מאז תחילת השנה (ינואר–ספטמבר 2025) נרשמה תשואה מצטברת של כ 11.1% במסלול כללי וכ 18.2% במסלול מניות, נתון פנומנלי בקנה מידה שנתי.

הגורמים המרכזיים לתשואה החיובית: עליות חדות בשוקי המניות בישראל ובעולם. עליות באג"ח קונצרני וממשלתי מקומי. גורם שלילי יחיד – התחזקות השקל (בעיקר מול הדולר) שפגעה בכ-0.2% בתשואות הקופות.

ינואר–ספטמבר 2025 – תשואה מצטברת חזקה מאוד

תשואה ממוצעת בקופות הכלליות: ‎11.1%‎ מנייתיות: ‎18.2%‎ מדד S&P 500 (בשקלים): ‎4.3%‎ בלבד – בשל היחלשות הדולר. פנסיות: 8.6%–13.0% בהתאם לגיל המסלול.

תחזית מיטב לתעשייה:

מסלול תשואה ממוצעת טווח עליון טווח תחתון כללי ‎2.0%‎ ‎2.7%‎ ‎1.7%‎ מנייתי ‎3.5%‎ ‎4.5%‎ ‎2.5%‎ מדד S&P 500 (בשקלים) ‎2.7%‎ ‎2.8%‎ ‎2.6%‎ פנסיה עד גיל 50 ‎2.3%‎ ‎3.0%‎ ‎2.0%‎ פנסיה גיל 50–60 ‎2.1%‎ ‎2.8%‎ ‎1.8%‎ פנסיה גיל 60+ ‎1.5%‎ ‎2.0%‎ ‎1.0%‎

תחזית FUNDER - AdvizerLand

תחזית פאנדר אדוויזרלנד מביאה לכם את התוצאות ה"נלחשים בתעשייה" המבוססים על הרכבי קרנות ההשתלמות וההערכות בכירים בתעשיית קרנות ההשתלמות. הנתונים הרשמיים יפורסמו החודש יחסית מאוחר, לקראת סוף אוקטובר ולא ב 15 כבכול חודש וזאת בגלל החגים.

מסלול כללי - תחזית ראשונית

על פי התחזית העכשיות( לפני תחזית למנורה מבטחים) - אלטשולר שחם מובילה עם תחזית לתשואה של כ 2.35%+ במסלול הכללי בספטמבר כאשר אחריה כלל והראל עם תשואה חזויה של כ 2.15%+ ו 2.14%+ בהתאמה.

מתחילת השנה כלל מובילה עם תחזית ל 12.08%+ כשאחריה אנליסט עם 11.85%+ ומור עם תחזית ל 11.7%+

מסלול מניות - תחזית ראשונית

גם במסלול המניות אלטשולר שחם מובילה (נכון לעכשיו לפני שהושלמו כל התחזיות) עם תשואה חזויה של 4.15%+ בספטמבר כשאחריה, גם פה, כלל והראל עם תחזית לתשואה של 3.90%+ ו 3.79%+ בהתאמה.

מתחילת השנה מור מובילה עם תחזית ל 19.90%+ כשאחריה כלל עם תחזית ל 19.30%+

נתונים חדשים ותחזיות חדשות נשתדל לעדכן און ליין LIVE קרן השתלמות כללי תחזית FUNDER Advizer Land תחזית ספטמבר 2025 מתחילת 2025 ליגת FUNDER במסלול כללי 1 אלטשולר שחם תחזית FUNDER 2.35% 10.82% 2 כלל תחזית FUNDER 2.15% 12.08% 3 הראל תחזית FUNDER 2.14% 10.46% 4 מגדל תחזית FUNDER 2.05% 10.75% 5 מיטב תחזית FUNDER 2.00% 11.05% 6 מור תחזית FUNDER 1.90% 11.70% 7 ילין לפידות תחזית FUNDER 1.88% 10.22% 8 אנליסט תחזית FUNDER 1.85% 11.85% מנורה מבטחים תחזית FUNDER ממוצע תחזית FUNDER תחזית FUNDER 2.04% 11.12% קרן השתלמות מניות תחזית FUNDER Advizer Land תחזית ספטמבר 2025 מתחילת 2025 ליגת FUNDER במסלול מניות 1 אלטשולר שחם תחזית FUNDER 4.15% 17.73% 2 כלל תחזית FUNDER 3.90% 19.30% 3 הראל תחזית FUNDER 3.79% 18.66% 4 מור תחזית FUNDER 3.55% 19.90% 5 מיטב תחזית FUNDER 3.55% 19.11% 6 אנליסט תחזית FUNDER 3.50% 16.10% מנורה מבטחים תחזית FUNDER מגדל תחזית FUNDER ילין לפידות תחזית FUNDER ממוצע תחזית FUNDER תחזית FUNDER 3.74% 18.47% S&P500 תחזית כלכלני מיטב 2.70% 4.30%

סיכום

2025 ממשיכה להיות אחת השנים הטובות ביותר לשוק ההון בעשור האחרון, עם עליות רוחביות כמעט בכל אפיק השקעה – מניות, אג"ח ופנסיה. בולט במיוחד הביצוע החריג של השוק המקומי, עם תשואות דו־ספרתיות גבוהות במדדי ת"א.

הגורם היחיד שמיתֵן חלק מהעליות הוא התחזקות השקל, שפגעה בתשואות במונחים שקליים של השקעות חו"ל.