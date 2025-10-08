קרנות השתלמות: מי מוביל את ליגת ההשתלמות בספטמבר ? תחזית FUNDER קרנות השתלמות - עדכונים LIVE

חודש ספטמבר המשיך את המומנטום החיובי שנרשם בחודשים הקודמים, עם תשואה ממוצעת של כ-2.0% בקופות הגמל (טווח 1.7%–2.7%) – זהו חודש תשיעי ברציפות של עליות.
מאז תחילת השנה (ינואר–ספטמבר 2025) נרשמה תשואה מצטברת של כ 11.1% במסלול כללי וכ 18.2% במסלול מניות, נתון פנומנלי בקנה מידה שנתי.
הגורמים המרכזיים לתשואה החיובית: עליות חדות בשוקי המניות בישראל ובעולם. עליות באג"ח קונצרני וממשלתי מקומי. גורם שלילי יחיד – התחזקות השקל (בעיקר מול הדולר) שפגעה בכ-0.2% בתשואות הקופות.
ינואר–ספטמבר 2025 – תשואה מצטברת חזקה מאוד
תשואה ממוצעת בקופות הכלליות: 11.1% מנייתיות: 18.2% מדד S&P 500 (בשקלים): 4.3% בלבד – בשל היחלשות הדולר. פנסיות: 8.6%–13.0% בהתאם לגיל המסלול.
תחזית מיטב לתעשייה:
|מסלול
|תשואה ממוצעת
|טווח עליון
|טווח תחתון
|כללי
|2.0%
|2.7%
|1.7%
|מנייתי
|3.5%
|4.5%
|2.5%
|מדד S&P 500 (בשקלים)
|2.7%
|2.8%
|2.6%
|פנסיה עד גיל 50
|2.3%
|3.0%
|2.0%
|פנסיה גיל 50–60
|2.1%
|2.8%
|1.8%
|פנסיה גיל 60+
|1.5%
|2.0%
|1.0%
תחזית FUNDER - AdvizerLand
תחזית פאנדר אדוויזרלנד מביאה לכם את התוצאות ה"נלחשים בתעשייה" המבוססים על הרכבי קרנות ההשתלמות וההערכות בכירים בתעשיית קרנות ההשתלמות. הנתונים הרשמיים יפורסמו החודש יחסית מאוחר, לקראת סוף אוקטובר ולא ב 15 כבכול חודש וזאת בגלל החגים.
מסלול כללי - תחזית ראשונית
על פי התחזית העכשיות( לפני תחזית למנורה מבטחים) - אלטשולר שחם מובילה עם תחזית לתשואה של כ 2.35%+ במסלול הכללי בספטמבר כאשר אחריה כלל והראל עם תשואה חזויה של כ 2.15%+ ו 2.14%+ בהתאמה.
מתחילת השנה כלל מובילה עם תחזית ל 12.08%+ כשאחריה אנליסט עם 11.85%+ ומור עם תחזית ל 11.7%+
מסלול מניות - תחזית ראשונית
גם במסלול המניות אלטשולר שחם מובילה (נכון לעכשיו לפני שהושלמו כל התחזיות) עם תשואה חזויה של 4.15%+ בספטמבר כשאחריה, גם פה, כלל והראל עם תחזית לתשואה של 3.90%+ ו 3.79%+ בהתאמה.
מתחילת השנה מור מובילה עם תחזית ל 19.90%+ כשאחריה כלל עם תחזית ל 19.30%+
|קרן השתלמות כללי
|תחזית FUNDER Advizer Land
|תחזית ספטמבר 2025
|מתחילת 2025
|
|1
|אלטשולר שחם
|תחזית FUNDER
|2.35%
|10.82%
|2
|כלל
|תחזית FUNDER
|2.15%
|12.08%
|3
|הראל
|תחזית FUNDER
|2.14%
|10.46%
|4
|מגדל
|תחזית FUNDER
|2.05%
|10.75%
|5
|מיטב
|תחזית FUNDER
|2.00%
|11.05%
|6
|מור
|תחזית FUNDER
|1.90%
|11.70%
|7
|ילין לפידות
|תחזית FUNDER
|1.88%
|10.22%
|8
|אנליסט
|תחזית FUNDER
|1.85%
|11.85%
|מנורה מבטחים
|תחזית FUNDER
|ממוצע תחזית FUNDER
|תחזית FUNDER
|2.04%
|11.12%
|קרן השתלמות מניות
|תחזית FUNDER Advizer Land
|תחזית ספטמבר 2025
|מתחילת 2025
|
|1
|אלטשולר שחם
|תחזית FUNDER
|4.15%
|17.73%
|2
|כלל
|תחזית FUNDER
|3.90%
|19.30%
|3
|הראל
|תחזית FUNDER
|3.79%
|18.66%
|4
|מור
|תחזית FUNDER
|3.55%
|19.90%
|5
|מיטב
|תחזית FUNDER
|3.55%
|19.11%
|6
|אנליסט
|תחזית FUNDER
|3.50%
|16.10%
|מנורה מבטחים
|תחזית FUNDER
|מגדל
|תחזית FUNDER
|ילין לפידות
|תחזית FUNDER
|ממוצע תחזית FUNDER
|תחזית FUNDER
|3.74%
|18.47%
|S&P500
|תחזית כלכלני מיטב
|2.70%
|4.30%
סיכום
2025 ממשיכה להיות אחת השנים הטובות ביותר לשוק ההון בעשור האחרון, עם עליות רוחביות כמעט בכל אפיק השקעה – מניות, אג"ח ופנסיה. בולט במיוחד הביצוע החריג של השוק המקומי, עם תשואות דו־ספרתיות גבוהות במדדי ת"א.
הגורם היחיד שמיתֵן חלק מהעליות הוא התחזקות השקל, שפגעה בתשואות במונחים שקליים של השקעות חו"ל.