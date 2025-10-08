יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת תל אביב: "המסחר בבורסה מושפע מהכותרות על המו"מ במצרים"

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם יום מסחר קצר ותנודתי בבורסה:
"יום המסחר המקוצר הראשון של חול המועד סוכות נסגר במגמה מעורבת בבורסה, בהמתנה לדיווחים מהמו"מ בקהיר. מדד המניות ת"א 125, שבמהלך יום המסחר ירד ביותר מ-1%, סגר את יום המסחר בירידות קלות של כ-0.2%. שוב היו אלה מניות הבנקים, כמו ביום ראשון, שהעיבו על המגמה בשוק וסיימו את יום המסחר בירידות שערים, כאשר מדד ת"א בנקים 5 ירד בכ-1.2%. מנגד, מדדי מניות הבנייה, הנדל"ן המניב ונדל"ן המשיכו במומנטום החיובי ועלו בשיעור של בין 0.5% ל-0.9%. הדולר נסחר ב-3.28 שקלים לדולר, ומתבסס ברמה מעט מתחת ל-3.30 שקלים. האג"ח הממשלתיות נסחרו היום ביציבות שערים.
הדינמיקה של הימים האחרונים מאופיינת במסחר המושפע מהכותרות הנוגעות למו"מ במצרים. ניתן לראות בתנודתיות התוך-יומית ברומטר יוצא דופן למצב הרוח של המשקיעים ביחס להסתברות לסיום ההליכים. נותרו עוד שני ימי מסחר עד לחג השני (שמחת תורה), והדפוס שחווינו בימים האחרונים צפוי להימשך. אלה ימים שנדרש בהם אורח רוח בניהול ההשקעות, והתנהלות פזיזה על בסיס תנועה חדה בשוק עשויה לגרום לנזקים. לשם דוגמה, מי שמכר הבוקר - הפסיד 1% ביחס לשער הנעילה של המדדים, ובאותו אופן, מי שקנה בתחילת המסחר - הפסיד 1.5% ביחס לשער הנעילה. הבורסה מזכירה פעם אחר פעם כי בהשקעות נדרשת משמעת והסתכלות לטווח ארוך, ולא לרוץ אחרי הרווחים המהירים.
אתמול ראינו שוק יורד בארה"ב, והעובדה שמדובר בחול המועד, מקטינה את החפיפה בין השווקים ומייצרת מורכבות נוספת בזיהוי המגמה. כרגע החוזים העתידיים בחו"ל משקפים צפי לעליות קלות בפתיחה. בכל הנוגע לתוואי הריבית בישראל, העיניים נשואות ליום רביעי הבא, כאשר יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, שיספק תמונה טובה יותר ביחס להסתברות להורדת ריבית כבר בחודש הבא".