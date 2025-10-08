לומברד אודייר: השווקים המתפתחים מובילים את השלב הבא של המעבר לכלכלה ירוקה

בעוד שמדינות המערב מצמצמות את שאיפותיהן הסביבתיות, השווקים המתפתחים תופסים תפקיד מרכזי במעבר לכלכלה בת קיימא. הם כבר אינם רק נהנים מהשקעות זרות, אלא הופכים למנועי צמיחה ולבוני השלב הבא של הכלכלה הירוקה.

בסין ובהודו, שתי הכלכלות הגדולות בעולם המתפתח, בולט המתח בין יעדי האקלים לצמיחה תעשייתית. סין, שעדיין צורכת את מרבית הפחם בעולם, בנתה ב־2024 שיא של תחנות כוח חדשות, אך במקביל הגיעה לכך ש־46 אחוזים מייצור החשמל שלה מבוסס על אנרגיה סולארית ורוח. הנשיא שי ג'ינפינג התחייב להפחתת פליטות של 7 עד 10 אחוזים עד 2035, יעד מתון אך בעל פוטנציאל להשפעה ממשית אם ילווה בהמשך השקעות באנרגיה נקייה בתוכנית הכלכלית הבאה.

הובלתה של סין באנרגיה מתחדשת צפויה להצטמצם בהדרגה עם עלייתן של מדינות נוספות. דרום מזרח אסיה מגבירה את ייצור הפאנלים הסולאריים, ברזיל מרחיבה את ההפקה מהרוח ומהשמש, וצ'ילה וארגנטינה מחזקות את מעמדן בתחום הליתיום. במזרח התיכון מוזרמים הון ורעיונות לפיתוח מימן ירוק ויוזמות של כלכלה מעגלית.

במקביל, גוברת תנועת ההון האקלימי בין מדינות מתפתחות. סין ואיחוד האמירויות מממנות פרויקטים ירוקים באפריקה ובאסיה, ותאגידים בינלאומיים משפרים את תקני הקיימות בשרשראות האספקה. למרות זאת, הפער במימון נותר גדול. לפי תוכנית הסביבה של האו"ם, מדינות אלו זקוקות לכשני טריליון דולר בשנה להפחתת פליטות, אך בפועל מושקע רק חלק קטן מסכום זה.

אנו מעריכים כי נוף ההשקעות בשווקים המתפתחים משתנה במהירות, עם עלייה באג"ח ירוקות וחברתיות ובמבני מימון חדשים המשלבים הון ציבורי ופרטי. כלים אלו תומכים בפרויקטים מוחשיים כמו חוות סולאריות בצפון אפריקה ויערות בני קיימא בברזיל, ומסמנים את התבגרות שוקי החוב המתפתחים בתחום הקיימות.

לקראת ועידת האקלים הבאה שתיערך בנובמבר בברזיל, אנו סבורים כי אמריקה הלטינית תהפוך למוקד עולמי של השקעות מבוססות טבע. בעידן שבו מדיניות האקלים העולמית מתפצלת, השווקים המתפתחים מציעים למשקיעים לא רק גיוון בתיק ההשקעות, אלא גם הזדמנות להשתתף בגל הבא של צמיחה ירוקה, חדשנית ומכלילה.