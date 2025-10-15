תומר דן, ממייסדי פלקון ניהול תיקי השקעות - בראיון בלעדי למגזין FUNDER - "להשפיע על החשיבה בנוגע להשקעות"

אומרים שתזמון בחיים זה הכל, על כך יוכל להעיד תומר דן, ממיסדי פלקון ניהול תיקי השקעות. דן ושותפו אורי קוברסקי, הכירו בלימודים, ולאחר מכן אף עבדו יחד באלטשולר שחם, עד שהחליטו לצאת לדרך עצמאית. "בשנת 2016 ־ 2015 הבנו שהשוק משתנה. רצינו לעשות משהו מקומי, משהו שישנה את שוק ההון ולא להיות שכירים במסלול הרגיל. החלטנו להפוך מעובדים שכירים ליזמים - לפתוח חברה שתשפיע. כך נולדה פלקון, בתחילה כחברת ייעוץ כלכלי ומימון שטיפלה במספר מצומצם של לקוחות.

ב־2019 פתחנו את פלקון לניהול תיקים. רצינו להיות עוד אלטרנטיבה בשוק, להשפיע על החשיבה בנוגע להשקעות. בתחילת ,2020 היינו אמורים לבצע את ההשקעות הראשונות של הלקוחות שלנו, ואז הגיעה הקורונה. ישבנו במשרדים, הכסף של הלקוחות שלנו כבר הונזל לקראת ביצוע השקעה וכל רגע מגיע עוד מידע על עוד איזור בסגר, וצריך להחליט מה עושים. ככה יום אחרי יום. ואז קיבלנו החלטה אסטרטגית: ב־1.4 אנחנו נכנסים לשוק, וזה מה שעשינו. אמנם השוק כבר התחיל לעלות לפני, אבל הלקוחות הראשונים שלנו נהנו ממרבית העליה.

יש היום הרבה "פמילי אופיסס" חדשים, חלקם מנוהלים על ידי אנשי ביטוח פנסיוני ללא ניסיון אמיתי בניהול השקעות. אני מאמין שמנהל השקעות צריך ניסיון מקצועי אמיתי בקנייה ומכירה של ניירות ערך, לימודים רלוונטיים, סטאז' בחדר מסחר. אנחנו רואים את עצמנו כיצרנים לא כמתווכים.

היינו אגרסיביים ואסרטיביים, ואת התשואה המשמעותית הראשונה שלהם הלקוחות שלנו קיבלו בטיימינג הזה. אם היינו נכנסים בירידות, אולי הכל היה נראה אחרת והלקוחות לא היו נשארים איתנו, אבל הטיימיניג היה לטובתנו, והיום אנחנו מנהלים מאות לקוחות, עם צוות של מנהלי תיקים, מתמחים ובק-אופיס, וכל לקוח מקבל יחס אישי מאיתנו, השותפים, לא מקשרי לקוחות, אלא מאיתנו אישית. בכל אירוע בחיים, בכל שעה."

למה דווקא לפתוח חברה לניהול תיקים? הרי זה תחום קשה, רווי רגולציה, השוק הולך ומצטמצם בשנים האחרונות

"הרבה שאלו אותנו למה להיכנס לתחום הזה ולא ללכת לקרנות גידור שם הרגולציה יותר ידידותית. אבל אנחנו רצינו להביא שינוי אמיתי. אנחנו בחרנו באתגר מתוך רצון לייצר ערך ללקוחות ריטייל, גם כאלה עם מאות אלפי שקלים. בנקים ומוסדיים לא מציעים ניהול תיקים בהיקפים כאלו, ולקוחות ריטייל מבחינתנו הם לקוחות שזקוקים לייעוץ מקיף, מבעל מקצוע."





מה הבנקים ובתי ההשקעות שקבעו רף גבוה לניהול תיקים מפספסים, ואתם לא?

"רף המינימום שקובעים הוא טיפה קשוח. החלטנו שאם בא מישהו שמבין שהוא רוצה להשקיע לכמה שנים ומוכן לתת לנו את הגרייס של לעבוד עם הכסף גם בכמה מאות אלפי שקלים, אנחנו נקח את ההזדמנות ונצמח איתו. רף של מיליון שקל מרחיק קהל פוטנציאלי מאוד נרחב. הקהל הזה חשב אולי בעבר שפיקדון בבנק הוא מספק, אבל בשנים האחרונות הוא ראה מה עושה הבורסה, ומעוניין גם בהזדמנות. עכשיו השוק עובר לריבית יורדת, ושוק ההון יפרח ויהיה אלטרנטיבה מעולה."

איך התפתחתם לתחום קרנות הנאמנות?

"לפני ארבע שנים החלטנו להיכנס גם לתחום הקרנות, כדי להיות גוף בולט בשוק. בקרנות, בניגוד לניהול תיקים, התוצאות מתפרסמות כל יום וזה מעניק נראות והשפעה. פתחנו שלוש קרנות נאמנות מעורבות* כאשר הרעיון היה לאפשר גם לציבור הרחב להיחשף לאסטרטגיה שלנו, בהתאמה למה שאנחנו עושים ללקוחות בניהול תיקים."

היום אבל בפלח הזה דווקא די צפוף יש המון פאמלי אופיסס, ומתכננים פיננסיים, במה אתה נבדל מהם?

"יש היום הרבה "פמילי אופיסס" חדשים, חלקם מנוהלים על ידי אנשי ביטוח או פנסיוני ללא ניסיון אמיתי בניהול השקעות. אני מאמין שמנהל השקעות צריך ניסיון מקצועי אמיתי בקנייה ומכירה של ניירות ערך, לימודים רלוונטיים, סטאז’ בחדר מסחר. אנחנו רואים את עצמנו כיצרנים לא כמתווכים. אנחנו לוקחים אחריות מלאה על הקרנות, על התיקים ועל מדיניות ההשקעה. הלקוח הביע בי אמון, הוא רואה מה אני עושה עבורו כל יום בבנק בזמן אמת, כשאתה קונה ללקוח איזו קרן רחוקה שנמצאת מעבר לים, אז תיווכת, אלו הכישורים שלך, לבחור נכס, לא לייצר נכס.

"כמתווך אתה יד שנייה או שלישית, אבל בשביל שתהיה פריחה, וגיוון, ואלטרנטיבות אמיתיות בתוך השוק, שנוצרות מהסתכלות או מדעה שונה, צריך להיות יצרן. מערכת היחסים של הלקוחות איתי מאוד שקופה. רוצים לעזוב? הכל בבנק, מרימים טלפון לפקיד ואומרים לו בטל את ייפוי הכח, וזהו. לא יוצאים למרדף חוצה גבולות אחרי קרנות."





המשקיעים התבגרו אבל הם עדיין מחפשים תוצאות מהירות

איך השתנה משקיע הריטייל בעשרים השנים האחרונות?

"בעבר המח"מ הממוצע של הלקוחות היה מעל שלוש שנים, היום הסבלנות קצרה יותר, הלקוחות רוצים תוצאות מהירות. יחד עם זאת, הם גם התבגרו: במלחמה האחרונה ראינו שהם פחות נבהלים מירידות. אנחנו מקפידים על תיאום ציפיות: מי שמחפש השקעה לחודשיים אין לנו מה להציע לו. אבל מי שמוכן להשקיע לשנתיים ומעלה יש לנו פתרונות."

איך היית מפזר תיק בהשקעה בישראל מול חו"ל?

"אנחנו מאמינים מאוד בשוק הישראלי. גם כשהיו ירידות חריפות עקב הורדות דירוג, ידענו לנצל הזדמנויות ולקנות בזול. אנחנו מפזרים גם בתוך תיק קטן של מאות אלפים עשרות פוזיציות, כולל אג"ח ממשלתי ופרטי, מניות, קרנות. תמיד עם דגש על שקיפות מול הלקוח."

ניהול ההשקעות אצלכם הוא יותר אקטיבי או יותר היצמדות לפסיבי?

"בעיקר אקטיבי. יש שימוש במוצרים פסיביים, בעיקר במדדים בחו"ל, אבל עיקר העבודה היא אקטיבית, בחירה ישירה של מניות ואג"ח. אנחנו לא מתביישים להחזיק 30 פוזיציות בתיק, גם בתיק של כמה מאות אלפים, זה מאפשר פיזור אמיתי ויכולת ניהול סיכונים."

למה צריך עשרות פוזיציות בתיק?

"ככה אין גורם אחד שמשפיע בצורה קיצונית, יש איזון. גם אם יש נפילה מסויימת, ההשפעה שלה מוגבלת, והלקוחות יכולים לספוג יותר בקלות. אז יש עלות נוספת קטנה של עמלה, אבל זה שווה את היציבות".

יש טענה שניהול אקטיבי מיותר, הרי אפשר פשוט לקנות מדד כמו .S&P מה דעתך?

מדד יכול להיות פתרון טוב, אבל זה לא מתאים לכל משקיע. מי שקנה S&P לפני שנה הפסיד בגלל ירידות בדולר ובגלל תנודות השוק. השקעה במדד אחד בלבד חושפת לסיכון גדול מדי. אבל זה היה טרנד, כל שנתיים יש טרנד אחר. צריך חינוך פיננסי אמיתי בשביל שאנשים יבינו מה המשמעות של ההחלטות שהם מקבלים. בארץ זה חסר מאוד ולכן אנשים רואים בשוק ההון "הימור." אנחנו רוצים לשנות את זה."

ומה לגבי תחומים חמים כמו קריפטו או השקעות אלטרנטיביות?

"קריפטו, מתכות יקרות או חוזים על נפט – זה לא תחום ההתמחות שלנו. אנחנו מתמקדים במה שאנחנו מבינים: מניות, אג"ח, שוק מקומי ובינלאומי מסורתי. נדל"ן? אם מישהו צריך דירה אין לו שום סיבה לפנות דווקא אלי, יש חברות שעושות זאת מצוין, זה לא התחום שלנו."

כמה כסף אתם מנהלים היום?

"בפלקון אנחנו מנהלים כ־700 מיליון שקלים, עם כ־400 לקוחות. בקרנות הנאמנות עוד כ־80 מיליון. התחלנו באפריל ,2020 והצמיחה הייתה מהירה."

טרנדים מתחלפים כל שנתיים, על כל חברה שתצליח יש עשרות שיעלמו"

איך הגעת לעולם שוק ההון?

"יצאתי משירות צבאי במודיעין כטכנאי מחשבים, אבל חיפשתי משהו מאתגר יותר. ראיתי את הסרט "וול סטריט" עם מייקל דאגלס וזה הדליק אותי. למדתי מנהל עסקים עם מערכות מידע והבנתי שזה לא בשבילי, ואז עברתי למימון. מאז אני בתחום, כבר יותר מ־20 שנה. במסגרת התפקידים שלי עברתי קצת בעולם השיווק, אבל מהר מאוד חזרתי למקום הטבעי – חדר המסחר."

איזה טיפ היית נותן למשקיע עם 100 אלף דולר לחמש שנים?

לא לשים את כל הכסף במקום אחד, לא להשקיע במניה אחת, לא משנה כמה שאתם אוהבים אותה, יכול להיות שהיא כבר עשתה את העליה הגדולה, והסוסים ברחו מהאורווה. לא לרדוף אחרי טרנדים כמו ה־AI עכשיו או חברות בטחוניות: על כל חברה שתצליח, יש המון שיעלמו. לא להיכנס לקופסה שחורה בלי להבין מה יש בפנים ואיך היא עובדת. כן לפזר, כן להעמיק בהבנה – לא יכול להיות שמשקיעים כסף בלי להבין בכלל מאיפה הוא אמור לייצר תשואה. יש הרבה מאוד מוצרים מעולים גם לסכומים קטנים וגם סכומים של מאות אלפי שקלים יכולים להיות מנוהלים נכון בניהול תיקים, עם פיזור רחב ושקיפות מלאה."

מגזר הטכנולוגיה אטרקטיבי?

"הטכנולוגיה בישראל היא יחסית מאוד קטנה ולא מגוונת יש מעט מאוד חברות מעניינות וסטוק פיקינג אמיתי. בארה"ב יש מבחר יותר נרחב, אבל הנסדאק אחרי רצף עליות של ארבע שנים, אנחנו יותר זהירים איתו. אם בעבר הוא היה 40% מהפוזיציה, עכשיו הוא

"20-25%.

איזה מגזרים כן?

"למרות שצפויה לנו הרדת ריבית, להערכתנו היא לא תרד במהירות כל כך גבוהה, מה שמותיר עניין במגזר הפיננסים. הביטחוניות מעניינות, בייחוד אלו שיש להן צבר הזמנות גדול קדימה, וכאלו שיש להן מדיניות חלוקת דיווידנד ברורה."

מה לגבי אירופה?

"אני רואה באירופה כלכלות שלא נראות כל כך טוב על הנייר, הורדת הדירוג של צרפת שהתרחשה לאחרונה היא רק דוגמא לכך, יש בעיות בבריטניה, הכלכלה האירופאית מסובכת והיא רחוקה מאיתנו בשביל שנקח אותה כסקטור, היא כן חשובה לגיוון, ויש מדדים אירופאים, בעיקר בכלכלה הגרמנית שהיא יציבה, שעונים על הצורך."

אנחנו בימים חריגים, בידוד מדיני וראש ממשלה שאומר שצריך להסתגל לזה. שנתיים מלחמה, עם חטופים, חיילים בעזה. הבורסה לא גבוהה מידי?

"האינפלציה בעולם יורדת, ובישראל היא יורדת פחות, האינפלציה דביקה. בכלכלת המלחמה יש בלוף מסויים: עסקים מתרסקים, שכירים מפוטרים.

אז כרגע המדינה משלמת למילואימניקים ומקבלים קצת גרייס, אבל אם המלחמה תמשך עוד שנה, יהיו לזה מחירים כבדים למדינת ישראל. הכלכלה כאן לא תוכל להחזיק את זה. כשתגמר המלחמה, אותם עצמאים יצטרכו לשקם עסקים ובהתחלה יהיה פריון נמוך, אותם שכירים יצטרכו לחפש עבודה, ונראה תנודה בשוק התעסוקה."

״בראיונות עבודה אצלי תהיה עדיפות ללוחמים״

אז בעצם הגירעון מתדלק פה את הכלכלה דרך תשלום שכר לחיילים

"זה קצת מזכיר את חלוקת הצ'קים בקורונה. אם זה נקודתי, אז בסדר, אבל אם זה נמשך כבר שנתיים. אנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים בקרוב. שוק ההון צריך שלא יפריעו לו, הוא צריך שקט. ונזכור שאחרי מלחמה מגיעה צמיחה. ונקודה נוספת: אני מתנדב בעמותת אנוש מעל ל־ 15 שנה, עד לפני שנה יו"ר הוועד. ואני רוצה לומר – רואים כמה קטועי גפיים יש, אבל לא רואים את מאות אלפי פגועי הנפש. המדינה צריכה לתמוך בהם, ולא רק המדינה, גם כל אחד ואחד מאיתנו. אני מחבק אותם. אם יבוא אלי מישהו בראיון עבודה ויגיד לי הייתי לוחם, אני אעדיף אותו על פני מישהו עם תואר יוקרתי מחו"ל. הדור של היום הם הגיבורים של מחר, הם יובילו את המשק."

מי מודל החיקוי עבורך בהשקעות?

"כשראיתי את וורן באפט מחזיק המבורגר וקולה ואומר תשקיעו במה שאתם אוהבים, הבנתי משהו – אם אתה הולך לסניף של חנות כלשהי וקונה שם קבוע, וגם מחזיק את המניה שלהם, הם עושים משהו נכון. משקיעים במה שאוהבים."

*בקרנות הנאמנות הנ"ל, אשר פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ משמשת בה כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן