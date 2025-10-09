תיק אישי
הביקוש לזהב מזנק וההיצע לא עומד בקצב

רבקה מקמילן, סגנית נשיא ומנהלת פורטפוליו בצוות ההשקעות באפיקים רב תחומיים (Multi-Asset) בנויברגר ברמן. הצוות מתמקד בפיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ובהענקת תמיכה ללקוחות באמצעות ניתוחים על תנאי השוק, הקצאת נכסים והזדמנויות השקעה

 

 
הביקוש לזהב מזנק וההיצע לא עומד בקצב / תמונה: Dreamstimeהביקוש לזהב מזנק וההיצע לא עומד בקצב / תמונה: Dreamstime
 
מיכאל לוי
09/10/2025

הביקוש לזהב מונע בעיקר על ידי בנקים מרכזיים

הבנקים המרכזיים ברחבי העולם ממשיכים להגדיל את רכישות הזהב שלהם בקצב שיא, מעל אלף טון בשנה מאז 2022- יותר מכפול מהממוצע בעשור הקודם. רכישות אלו המהוות כ־20% מהביקוש העולמי, מובלות בעיקר על ידי סין, טורקיה והודו, כחלק ממגמה גלובלית של הפחתת התלות בדולר האמריקאי והגנה מפני סיכונים גיאופוליטיים ופיננסיים. היעדר סיכון חדלות פירעון והסטטוס “הנייטרלי” של הזהב כנכס רזרבה מחזקים את האטרקטיביות שלו בעיני ממשלות ומשקיעים מוסדיים כאחד.
 
שינוי מבני בכלכלה העולמית תומך בזהב

המעבר למבנה כלכלי של “דומיננטיות פיסקלית”, שבו ממשלות מנפיקות יותר חוב ומגדילות גירעונות, פוגע במעמדן של אג"ח ממשלתיות כנכסי “מקלט בטוח” וגורם לחשיפה גוברת לסיכון ולתנודתיות. במקביל, על אף עלייה בתשואות הריאליות, משקיעים פונים לזהב כהגנה מפני אינפלציה, שחיקת ערך המטבע והיעדר אמון במדיניות הכלכלית. בנוסף, מגבלות היצע כמו קצב כרייה איטי, מגבלות סביבתיות וסנקציות על רוסיה, יוצרות מחסור מבני שצפוי לתמוך במחירים בטווח הארוך.
 
אסטרטגיית השקעה ותחזית קדימה

במסגרת אסטרטגיית הסחורות של הקרן, הזהב הוא הנכס המרכזי ומהווה כ־18% מהתיק הכולל. הצוות מוסיף לחשיפה לזהב בהדרגה במהלך תיקונים קלים, מתוך גישה שורית מתונה וציפייה להמשך תמיכה במחירים. הם מציינים שהתשואות הריאליות בארה״ב והמבנה של עקומת התשואות ממשיכים לשמש עוגן מרכזי וכי בתרחיש של ירידה בסיכון בשווקים, החשיפה לזהב עשויה לגדול משמעותית.
 

