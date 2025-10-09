בוקר של אופטימיות בבורסה: חתימת השלב הראשון בהסכם ישראל-חמאס מורידה את מפלס הסיכון במשק

החתימה על השלב הראשון של ההסכם בין ישראל וחמאס מהווה קפיצת מדרגה נוספת – חשובה מאוד- מבחינת החברה, המשק והשוקים. זה בוקר מאושר מאוד לכולנו.

מדובר בשיפור של ממש בסביבה המדינית ביטחונית ואנו נחוש זאת בכל רובד.

בטווח המידי נחוש בשיפור של הסנטימנט ונראה זאת מן הסתם בשוקי המניות ואיגרות חוב – חברות וממשלתיות. המומנט העיקרי הוא של ירידה חדה במפלס אי הוודאות ושנאת הסיכון.

מן הסתם נראה תיסוף נוסף של השקל. יש הרבה כסף שמחפש השקעות בעולם וישראל לאורך השנים היוותה מוקד להשקעות הללו.

חשוב לזכור כי השוק מונע מציפיות, היו כבר הערכות כי זה הכיוון, הרבה נוכח הלחץ שהפעיל הנשיא טראמפ והמטריה הבינ"ל שגיבש לאחרונה, כך שכבר ראינו עליות, אך עצם מתן הגושפנקא יכול לייצר סבב נוסף.

ייתכן כי נראה שוב עליות יתר של מדד כגון ת"א 90, המשקף דווקא את המניות הקטנות יותר, שממהרות להגיב לתפניות חיוביות הסנטימנט. עם זאת העליות צפויות להיות רוחביות, אך גם לקחת בחשבון את העליות שכבר היו.

מעבר לשיפור המידי הסנטימנט, יש להסכם השלכות כלכליות ארוכות טווח, כמו התרחבות והתקרבות של הסכמי אברהם ובכלל מיצוי היתרונות הכלכליים של ישראל. יש לכך חשיבות עצומה מבחינת המשקיעים הזרים.

הלחץ בתחום סחר החוץ מצד מדינות אירופה עשוי לרדת.

יש להסכם שהושג השלכות משמעותיות פוטנציאליות מבחינת דירוג החוב של מדינת ישראל. ייתכן כי התחזית של הדירוג, שהינה שלילית אצל סוכנויות הדירוג, תעבור להיות ניטראלית.

ככלל, מדובר בירידה נוספת של פרמיית הסיכון של המשק.

ההוצאות התקציביות המלחמתיות תהיינה מתונות יותר בהשוואה למצב העולם הקודם, הן הביטחוניות הישירות והן האזרחיות הנגזרות, כולל, כמובן, שחרור של כוחות מילואים ניכרים לטובת הפעילות המשקית והעסקית.

סנטימנט ההשקעות יגדל וישקף משק שבסך הכול צומח ומשקף שיעור תעסוקה גבוה, יחסית.

חלק מההשקעות תהיינה בבנייה ותשתיות – כעת יהיה נוח יותר ויוקצו יותר משאבים לכך – מה שיאפשר את מצבן של חברות הבנייה והתעשייה.

רגיעה ביטחונית תקל על בנק ישראל לשקול הורדת ריבית – ועצם ההערכה הזו יכול לייצר השלכות חיוביות עקיפות על אג"ח ממשלתיות, יחד עם צפי להנפקות ממשלתיות מופחתות, מה שיכול להיטיב על כל העקום.

כמובן, ירידה מצד לחצי ההיצע תוכל לתרום לירידה של האינפלציה בהקשר זה ולפעול כן לטובה מבחינת מגוון שיקולי הריבית והמדיניות המוניטארית.

במידה וסיום המלחמה כפי שמסתמן יגרום גם לחות'ים להפסיק את המתקפות, מדובר כמובן בבשורות טובות למשק, אך גם ברמה הגלובאלית, נוכח שיבושי השייט שספגו ספינות של מדינות רבות.

בכיוון דומה עשוי לפעול גם שיפור פוטנציאלי ברמת התעופה לישראל – לרבות הגעת תשומות ייצור, חומרי גלם, ומוצרים לארץ. שיפור של הגעת ייבוא מוצרי הצריכה כשלעצמו הינו גורם מדכא אינפלציה.

עם זאת, יש לציין כי המבחן הוא ביישום ולאחר החזרה המבורכת והמיוחלת של החטופים בקרוב, המו"מ לקראת ההסכם הסופי יימשך ושוק ההון יהיה בין הקשובים והמגובים לדינמיקה שלו.

כמו כן, יש לזכור כי נושא שחרור החטופים וסיום המלחמה הינו נושא חשוב – הכי חשוב – מבחינת החברה, המשק והשווקים. יש גם נושאים אחרים, מדיניים, פוליטיים (שנת בחירות) וחקיקתיים, שכרגע יעברו לכיסא האחורי, אך ישפיעו בהמשך.

