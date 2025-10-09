תיגי מחזקת את אחיזתה באירופה: סוליד חתמה על הסכם לחימום אזורי בפולין עם ענקית הקולטים אנסול

ההסכם נחתם בהמשך למזכר הבנות עליו דווחה תיגי באפריל השנה;

חלקה של החברה הבת סוליד בפרויקט נאמד בכ-5 מיליון שקל (כ-1.3 מיליון אירו) עד לסוף 2026;

כמו כן, במהלך שנת 2025 נחתם עם אנסול הסכם לשיתוף פעולה בפרויקטים עתידיים בפולין, גרמניה ואוסטריה. ההסכם מחזק את נוכחות תיגי בשוק האירופי ומהווה הזדמנות להשתתפות במכרזים נוספים הצפויים באירופה בתחום החימום האזורי;

תיגי, המפתחת ומתקינה מערכות לייצור ואגירה של אנרגיית חום לשימושים תעשייתיים, מסחריים וחימום אזורי, מדווחת על חתימה על הסכם מחייב בין חברת הבת (90%) האוסטרית סוליד לבין יצרנית הקולטים הפולנית אנסול, בהמשך למזכר ההבנות עליו דווחה החברה באפריל 2025.

אנסול היא אחת מהחברות המובילות בפולין בתחום האנרגיה התרמית. החברה הינה אחת מיצרניות קולטים תרמו-סולאריים הגדולות באירופה ופועלת גם כקבלן ביצוע בפרויקטים רחבי היקף של חימום אזורי ותעשייתי.

על פי ההסכם, תפעל סוליד כקבלן משנה של אנסול ותבצע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ופיקוח הנדסי ותפעולי במערך הקולטים התרמו-סולאריים בפרויקט חימום אזורי באנרגיה מתחדשת בעיר Gliwice שבפולין. הפרויקט כולל שדה קולטים בשטח של כ-17 אלף מ"ר. היקף התמורה בגין חלקה של סוליד בפרויקט עומד על כ-5 מיליון שקל (כ- 1.3 מיליון אירו) אשר ישולמו בהתאם לעמידה באבני הדרך שנקבעו בהסכם.

שיתוף הפעולה בין סוליד לאנסול מהווה חיבור אסטרטגי בין שתי חברות משלימות - סוליד, שלה ניסיון בינלאומי עשיר בתכנון והקמה של מערכות תרמו-סולאריות ופרויקטי חימום אזורי באירופה ובעולם, ואנסול, המובילה בייצור מקומי ובביצוע פרויקטים בפולין. החיבור בין היכולות הביצועיות והייצור המקומי של אנסול, לבין המומחיות הגלובלית של סוליד בתכנון, הנדסה והקמת פרוייקטים, יוצר בסיס יציב לשיתוף פעולה ארוך טווח ולביצוע יעיל ואיכותי של פרויקטים עתידיים בתחום ייצור ואגירה של חום באנרגיה המתחדשת.

מדובר באבן דרך מרכזית במימוש האסטרטגיה הגלובלית של תיגי, ובחיזוק משמעותי לנוכחות החברה בשוק החימום האזורי באנרגיה מתחדשת באירופה ובייחוד בגרמניה ובפולין. בגרמניה פועלות כיום כ- 4,000 מערכות לחימום אזורי. הרגולציה בגרמניה מחייבת את רשתות החימום האזורי לעמוד ביעדי שילוב אנרגיה מתחדשת: לפחות 30% עד שנת 2030, לפחות 80% עד שנת 2040 ו - 100% עד שנת 2045. בשים לב ליעדים שנקבעו אמור, החברה מעריכה כי כבר במהלך שנת 2026 יפרסמו בגרמניה מכרזים להקמת מערכות חום באנרגיה מתחדשת לצרכני אנרגיה גדולים לצורך חימום אזורי. בנוסף, קיימת בגרמניה תוכנית ממשלתית לעידוד הקמת רשתות חימום מתחדשות, במסגרתה מוענק סיוע בהיקף של עד 40% מעלות ההשקעה וכן סבסוד תפעולי לתקופה של עשר שנים. שוק החימום האזורי בגרמניה יוצר הזדמנות משמעותית לפיתוח פרויקטים בהיקפים גדולים, תוך הסתמכות על המחויבות החוקית של הרשויות לעמידה ביעדים והתמריצים המוענקים. הסכם שיתוף הפעולה עם אנסול צפוי לשפר את היכולת של תיגי ושל חברת הבת שלה סוליד לזכות במכרזים של חימום אזורי ולבצע אותם בהצלחה. בנוסף, לחברה יכולת להציע פרויקטים של מכירת חום (Heat-as-a-Service) בזכות ההסכם שלה עם חברת EREN האירופאית להקמת פלטפורמה למימון פרויקטים מסוג זה.

ההסכם בעירGliwice שבפולין מצטרף לפרויקטים נוספים בהם זכתה החברה ובהם פרויקט קירור וחימום באנרגיה מתחדשת בצ’ילה, עבור הארגון האירופי למחקר אסטרונומי (ESO) בהיקף של כ- 7.5 מיליון שקל.

צביקה קליר, מנכ"ל תיגי:

"לאור שינויים ברגולציה הופך תחום החימום אזורי, חימום מרכזי של עיירות וערים (district heating), הזדמנות בלתי רגילה עבור תיגי. שיתוף הפעולה עם אנסול, מהחברות הבולטות באירופה בתחום הקולטים התרמו-סולאריים, יוצר סינרגיה מצוינת בין הידע והניסיון ההנדסי של סוליד לבין יכולות הייצור וההיכרות של השוק המקומי של אנסול. השילוב מעניק לנו יתרון תחרותי ממשי ומחזק את מעמדנו בתחום פתרונות החימום, ובפרט חימום אזורי באירופה. אנו רואים בהסכם זה בסיס איתן להמשך שיתופי פעולה עם אנסול במכרזים נוספים, שצפויים להתפרסם באירופה במהלך השנה הקרובה".