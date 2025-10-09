מיזוג ענק בתשתיות האנרגיה: יונירום וסינרג׳י כבלים הופכות ל"קבוצת סינרג׳י"

חג שמח בשוק תשתיות האנרגיה הישראלית: מיזוג בין שתי החברות הגדולות בתחום יוצר פלטפורמה ONE STOP SHOP לפתרונות חשמל ואנרגיה קריטית, מקצה לקצה תחת השם קבוצת סינרג'י; רונן אלעד ומנור אוורגרין יהיו בשליטה משותפת בחברה הממוזגת רונן אלעד יו"ר קבוצת סינרג’י : "קבוצת סינרג’י מביאה עמה עצמאות תעשייתית, מגוון רחב של מוצרי אנרגיה ברמה הגבוהה ביותר ויכולות תכנון והנדסה Taylor made שמבטיחות שגם בעשור הבא יהיה כאן חשמל זמין, אמין ונגיש"

מיזוג משמעותי בשוק תשתיות האנרגיה הישראלי: יונירום אלקטרוניקס וסינרג’י כבלים ימוזגו ויהפכו לקבוצת תשתיות חשמל חדשה בשם קבוצת סינרג’י, שתספק פתרונות מלאים לתשתית חשמל ואנרגיה לעשורים הבאים. הקבוצה תאגד לראשונה בישראל את כל שרשרת הערך של תשתיות החשמל - מהייצור וההולכה ועד לאגירה ושמירה על רציפות אספקה - ותהווה מנוע קריטי למימוש יעדי האנרגיה של ישראל בעשור הקרוב.

המהלך מתרחש על רקע זינוק בביקושים לחשמל בישראל ובעולם, עם תחזית לגידול של35% בצריכת החשמל עד שנת 2030 - נתונים שעומדים בבסיס התוכנית הלאומית "גריד 2030" שקובעת יעד של 30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות תוך הכנת המשק לצרכים הנדרשים עם המגמות בתחום ה AI (דאטה סנטרים וחדרי מחשוב), שיקום איזורים נרחבים בישראל לאחר המלחמה, מכוניות חשמליות וכו'.

מפעל סינרג'י כבלים בשדרות הינו המפעל היחיד בישראל לייצור כבלי חשמל במתח עליון, גבוה, בינוני ונמוך שיכול לתת מענה להולכת החשמל הזה.

יונירום אלקטרוניקס (יונירום360) הינה ספקית מובילה של מערכות אל פסק גדולות וציוד נלווה לחוות שרתים ומייצגת בישראל בין היתר את EATON האמריקאית, אחת מהקבוצות הגדולות בעולם בייצור מוצרי אנרגיה וחשמל. בנוסף לכך פועלת יונירום באמצעות חברות הבנות שיא פאוור ובריח גולן בשיווק ותחזוקה של לוחות מתח גבוה, מוצרים ושירותים לתחום האנרגיה המתחדשת בישראל.

יונירום 360 תמשיך לפעול כחברה עצמאית בתוך הקבוצה החדשה ותרכז את פעילות הפתרונות בעולמות הדאטה סנטר ואנרגיות מתחדשות בקבוצה.

כדי להתכונן לעידן הבא בשוק החשמל סינרג’י כבלים ויונירום אלקטרוניקס הודיעו על חיבור אסטרטגי במסגרת קבוצת סינרג’י. הקבוצה החדשה והמשמעותית תהיה שחקן מרכזי בשוק תשתיות האנרגיה בישראל.

שיתוף הפעולה מציב את קבוצת סינרג’י בעמדה אסטרטגית לספק מענה לגידול האקספוננציאלי בצריכת החשמל בעידן של דאטה סנטרים, רכבים חשמלים, אנרגיות מתחדשות וצרכי החשמל של עולם ה AI.

המיזוג מהווה יריית פתיחה למהלך אסטרטגי רחב יותר של הקבוצה - להקמת פלטפורמת אנרגיה מובילה, המספקת פתרונות מקצה לקצה, מבוססת חדשנות, עצמאות תעשייתית ויכולות ייצור, תכנון והטמעה בקנה מידה לאומי ובינלאומי. קבוצת סינרג’י מציבה חזון חדש לתעשיית החשמל הישראלית: קבוצה עצמאית, משולבת, עתירת ניסיון ויכולת, שמבינה את הצרכים של היום ומתכוננת לעולם של מחר. הקבוצה צפויה להרחיב את פעילותה גם לשווקים בינלאומיים ולבסס עצמה כשחקן חדש ומשמעותי בזירת האנרגיה הגלובלית.

רונן אלעד, יו"ר קבוצת סינרג’י:

"במהלך הזה אנחנו מקימים שחקן יסודי ובלתי תלוי בשוק האנרגיה - עם שרשרת ערך שלמה תחת קורת גג אחת. קבוצת סינרג’י מביאה עמה עצמאות תעשייתית , מגוון רחב של פתרונות אנרגיה ברמה הגבוהה ביותר ויכולות תכנון והנדסה Taylor made ללקוחותיה שמבטיחות שגם בעשור הבא יהיה כאן חשמל זמין, אמין ונגיש. המטרה שלנו ברורה: לאפשר למשק להתקדם בצורה בטוחה וחכמה אל עידן של צריכת חשמל גבוהה פי כמה, ולספק מענה ברמה הטכנולוגית, הלוגיסטית והאיכותית ביותר."

אבי אורטל, שותף מנהל בקרן מנור אוורגרין:

שוק החשמל בישראל צפוי ליצור הזדמנויות גדולות בשנים הקרובות ואנו מאמינים שחיבור אסטרטגי בין סינרג'י ליונירום שבשתיהן יש לנו כיום אחזקות משמעותיות תייצר פלטפורמה משולבת שמספקת מענה רחב לעולמות האנרגיה והצרכים המתגברים. החיבור בין החברות מהווה צעד משמעותי בדרך לבניית קבוצת תשתיות שתהיה עוגן למשק בשנים הקרובות. קבוצת סינרג’י תציע סל פתרונות מלא - ותהיה הכתובת הראשונה לתשתיות החשמל של ישראל.”