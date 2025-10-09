מנכ"לי חברות נדל״ן: חתימת ההסכם לשחרור החטופים תחזיר את הוודאות ותזניק את השוק למעלה

אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "ההסכם לשחרור החטופים מסמן את קו פרשת המים ומחזיר את תחושת הוודאות לה ציפה השוק מאז פרוץ המלחמה. מדובר ברגע מכונן בעל השלכות כלכליות רחבות, שצפוי להוביל לשורה של צעדים משמעותיים: ירידת ריבית, חזרת המשקיעים לפעילות וירידה של רוכשים פוטנציאליים מהגדר לאחר תקופה ממושכת של המתנה. כל אלה יחד צפויים להעניק דחיפה חזקה לשוק המגורים ולחזק את אמון הציבור במערכת. במקביל, אנו צופים זרימה משמעותית של עובדים זרים שחששו להגיע, מה שיסייע לירידת עלויות הבנייה ולהאצת קצב הבנייה בטווח הזמן הבינוני. אני צופה שהשוק יתעורר בצורה משמעותית, ויחזור ליציבות כבר בתקופה הקרובה".
יוסי אברהמי, יו"ר ובעלים של חברת יוסי אברהמי: "חתימת ההסכם ותקוות החזרת החטופים בימים הקרובים, יוצרות אווירה חיובית בסדר גודל שמדינה שלמה חיכתה לו. אם ההסכם אכן ייושם, זו תהיה נקודת מפנה אדירה שתעניק ביטחון, יציבות ואמון מחודש, קודם כל בלבבות, ומשם גם בכלכלה הישראלית. כלכלה חיה על אמון ועל תנועה, וברגע שהאווירה משתנה, זה מורגש בכל מגזר, מההייטק, דרך התעשייה הביטחונית, ועד שוק הנדל״ן. ירידת ריבית אפשרית בפעימה הקרובה עשויה להוסיף דלק חיובי ולהזניק קדימה את הפעילות שהואטה, גם מצד ישראלים שישבו על הגדר וגם מצד יהודים מצרפת, קנדה, ארצות הברית ושאר התפוצות, שירוצו וישקיעו כאן מחדש. אם נוסיף לכך פתיחת ערוצי מסחר עם מדינות כמו טורקיה, זה גם יוזיל את חומרי הבנייה, וישראל תפרח כלכלית ותבצע קפיצת מדרגה אמיתית".
רו"ח עמית יוחאי, משנה למנכ"ל רשת אנגלו סכסון: "האווירה החדשה תביא לתחושת רווחה רחבה שתשליך באופן ישיר על הכלכלה. הסנטימנט החיובי צפוי להוביל לירידת ריבית בהמשך, ובטווח של 12 חודשים ייתכן שנראה ירידה, אפילו של עד 1%. ככל שהריבית תרד, משפרי הדיור ורוכשים חדשים יחזרו לשוק הדירות החדשות, ושוק היד השנייה ינוע בעקבותיהם. חשוב לזכור כי הדירות החדשות הן שמניעות את כל המערכת, כשהן זזות, כל השוק זז. בשנים האחרונות, מבצעי המימון של היזמים פגעו משמעותית בשוק היד השנייה, שירד מכ- 70% מסך העסקאות לכ- 50% בלבד. כעת, עם התמתנות הפעילות בשוק הדירות החדשות, אנו כבר רואים התאוששות מסוימת, ואני מאמין שהשוק יחזור לשיווי המשקל שאפיין אותו לאורך שנים".