הזדמנויות גדולות למניות אמריקאיות קטנות

הפד הפחית את הריבית בחודש שעבר, וייתכן שיבצע הפחתה נוספת כבר החודש. ככל שהריביות יורדות מרמות גבוהות לרמות מתונות יותר, לחברות הקטנות נפתחת הזדמנות לבלוט יותר ולהשתחרר מהצל של החברות הענקיות.

השפעת הריבית

חברות קטנות מרגישות את השפעת השינויים בריבית הרבה יותר מהר מהחברות הגדולות. נתונים היסטוריים עוד משנות ה-50 מצביעים על כך שחברות קטנות נוטות להציג ביצועים טובים יותר לעומת החברות הגדולות לאחר הורדת הריבית הראשונה, והמצב הנוכחי עשוי להמשיך את המגמה הזו.





התשואות הכוללות של מניות קטנות, לעומת מניות בינוניות וגדולות, לאחר הפחתת ריבית ראשונה. מקור: הפדרל ריזרב



בניגוד למניות גדולות, שיש להן זרמי הכנסה גלובליים מגוונים ומאזנים חזקים יותר, לחברות קטנות בדרך כלל יש יותר חוב בריבית משתנה, מה שאומר שהן נהנות מתמריץ חזק יותר כשעלויות ההלוואה יורדות (והן נפגעות יותר כשהעלויות הללו עולות). בנוסף, החברות הקטנות מסתמכות יותר על הביקוש המקומי שתלוי למעשה בהוצאות של הצרכנים, השקעות עסקיות ותנאי אשראי. כמו כן, הן פועלות עם מרווחים דקים יותר, כלומר כל הפחתה בעלויות ההלוואות שלהן יכולה להיות בעלת השפעה חיובית באופן לא פרופורציונלי על הרווחים שלהן. יש לציין שהורדת הריבית האחרונה של הפד, בשילוב עם ההנחה שייתכנו הורדות ריבית נוספות בהמשך, כבר התחילה לשנות את סנטימנט המשקיעים.

הצעד הבא של הפד

שוק העבודה בארה"ב התקרר באופן כללי, אך כך גם האינפלציה. וזה כבר נתן לפד מעט מקום לתמוך בשוק העבודה באמצעות הורדות ריבית מבלי לדאוג יותר מדי מהצתה מחודשת של לחצי המחירים.

הורדת הריבית שהייתה בספטמבר שינתה את כללי המשחק מבחינת החברות הקטנות. היא לא רק הפחיתה את עלויות המימון, אלא גם הגבירה את תיאבון המשקיעים לסיכון, מה שגרם להם לחפש מניות תנודתיות יותר עם בטא גבוהה יותר שזה בדיוק סוג המניות שנוטות להוביל את שלבי ההתאוששות הראשוניים.

מאז השהיית המכסים, מדד ראסל 2000 של החברות קטנות עלה על מדד S&P 500 של החברות גדולות, 35.1% לעומת 30.8%. חלק ניכר מהעלייה הזו הגיע ממניות לא רווחיות, במחיר נמוך ובעלות שורט גבוה, דבר המצביע על כך שמשקיעים מתחילים לתמחר התאוששות.

כוחות רחבים יותר:

המפנה של הפד אינו מתרחש באופן מנותק. יש כמה גורמים רחבים נוספים שפועלים לטובת החברות הקטנות:

גיוון הרחק מחברות ענקיות - לאחר שנים של דומיננטיות של שבעת המופלאות, משקיעים מבקשים לפזר סיכונים. חברות קטנות מציעות חשיפה רחבה יותר למגזר ומיקוד מקומי יותר.

שיפור בצמיחת הרווחים - עלויות הלוואה גבוהות וביקוש חלש גררו את הרווחים של החברות הקטנות בשנים האחרונות למטה, אבל המגמה הזו עשויה להתהפך. ככל שעלויות המימון יורדות והרווחיות גדלה, חברות קטנות יותר צפויות להציג צמיחה מהירה יותר ברווחים מאשר חברות גדולות בשנה-שנתיים הקרובות.

הערכות שווי מפתות - מניות קטנות עדיין נסחרות בהנחה חדה בהשוואה למניות גדולות, עם יחס מחיר לרווח (P/E) יחסית נמוכים בהרבה מהממוצעים ההיסטוריים. ואם נוסיף לזה צמיחת רווחים חזקה יותר וסביבה של ריביות נמוכות יותר..אז פער השווי הזה מתחיל להיראות כהזדמנות.

למה זה יכול להיות זמן טוב לבחון את תיק ההשקעות?

כשאחת מהקבוצות הללו שולטת, היא נוטה להחזיק מעמד לזמן מה. חברות גדולות הובילו ב-13 השנים האחרונות, אך עם הערכות השווי הגבוהות שלהן כיום, יכול להיות שנראה בקרוב הפוגה. נראה שיש כמה יתרונות שזורמים לעבר החברות הקטנות כך שיכול להיות שהגיע הזמן שלהן. בנוסף, זה יכול להימשך לפרק זמן מאד מספק כי הנתונים מצביעים על כך שהיסטורית, כאשר מניות קטנות יותר הובילו, הן שלטו במשך שש עד 14 שנים, בממוצע. כך שאם הרווחים והתמונה הפונדמנטלית ימשיכו להשתפר, זו יכולה להיות תחילתו של מרוץ מתמשך עבור מניות קטנות.

ולסיכום, זה עשוי להיות זמן טוב להעריך מחדש את הקצאות המניות בתיק ההשקעות. השילוב של הערכות שווי אטרקטיביות, ירידת ריביות ושיפור הפונדמנטל הופך את המניות הקטנות להזדמנות משכנעת ולא מדובר רק ברווחים בטווח קצר, אלא גם לטווח ארוך.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.