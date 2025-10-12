שער הדולר יורד ויורד ויורד, אבל... - ניתוח טכני

על הדולר-שקל (USDILS) נאמר:





עסקת 21 הנקודות עוררה תקוות גדולות ושמחה גדולה. שמחה מהחזרת החטופים כאייטם ראשון לביצוע, ותקוות גדולות שמדובר כאן בהסכם שיסיים את המלחמה כולה. למרות שיש עוד הרבה סייגים לגבי השלב השני והשלישי, ביצוע השלב הראשון היה מספיק על מנת לגרום להתלהבות עצומה בשוק המניות ולירידה משמעותית של הדולר-שקל מתחת לרמת התמיכה המאסיבית של 3.30. עד כדי 3.24..

אבל, הירידה החדה לא החזיקה הרבה זמן עקב הירידות בוול-סטריט ביום שישי. למרות שהדולר-אינדקס עדיין לא משקף את מה שקרה, ונע עדיין סביב 99, הדולר-שקל חזר במהירות ל-3.30 החשובה. האם זהו סימן לבאות ביום ראשון (בעולם האופציות) ואחרי החג בימי רביעי וחמישי? עדיין לא ברור כי ביום שני אנו אמורים לראות את שחרור החטופים בפועל, הנשיא האמריקאי נואם בכנסת, והצגת הרבה חזון של טוב עבור המזרח התיכון בכלל ורצועת עזה בפרט.

רק כאשר יגיעו לדבר על השלב השני, הכולל את פירוק הנשק של החמאס, פירוז הרצועה, והשליטה הביטחונית של צה"ל בכל עזה, נראה את הקשיים קמים ומאיימים שוב על היציבות שכולם מהללים כרגע. ואז, המניות והדולר-שקל כנראה ישקפו את הירידה החדה של האופטימיות. נקווה שזו תהיה ירידה מתונה...

טכנית, נאמר כך: רמת המחיר של 3.30 מהווה כרגע את הרצפה הלוגית של המטבע הישראלי מול הדולר. העלייה מעליה תהיה סימן שלילי לאוהבי הסיכון וירידה ממנה תאמר לנו שהאופטימיות חוגגת שוב. מעבר מעל 3.37-3.40 יהיה סימן רע מאוד למגמה החיובית במניות כאשר חזרה מעל 3.45 תסמן משבר קטן חדש. יש לקחת בחשבון, בכל המהומה הזו, את ענייני הריבית של בנק ישראל שעדיין לא מצליח לאזור אומץ ולעשות את מה שהפד עשה. אולי העסקה תעשה את העבודה עבור הנגיד וחבריו.

ממשל טראמפ עובד קשה על מנת לקיים את המדיניות שהוא מעוניין בה ולהגיע למטרה העיקרית של אותה מדיניות: ביטול חלק נכבד ממה שהגלובליזציה גרמה! גם על ידי החזרת חלק ממשי וגדול של הייצור מן המדינות המתפתחות לארה"ב, וגם על ידי יצירת כללי סחר בינלאומי הרבה יותר צודקים על ידי מכסים ומגבלות. הדולר האמריקאי הוא חלק נכבד מן העניין הזה.

החלשתו אינה סוד וזה משתלב היטב בעידוד הייצוא, גרימת עכבה מסוימת לייבוא, בנוסף למכסים המוסיפים גם הם כאב למייבאים. אגב, בינתיים, ועל פי הנתונים הרשמיים של האינפלציה, גם החלשת הדולר וגם המכסים לא הצליחו לגרום לעלייה במדד המחירים. מדוע? בגלל שהמיתון הקל, הקיים כרגע במשק האמריקאי, גרם לירידה משמעותית בביקושים אשר הביאה את המייבאים "לבלוע" בשקט חלק משמעותי מן העלויות הנוספות.

בכל אופן, הדולר-אינדקס נמצא כבר זמן רב בדשדוש רחב באזור הנמוך שלו. וזה אומר שהיורו-דולר נמצא בדשדוש רחב בחלק העליון שלו כאשר הגג לתנועה נקבע, משום מה, סביב 1.18, כאשר הרצפה נמצאת סביב 1.14 והרבה מסחר נעשה באמצע, סביב 1.16. מאז אמצע ספטמבר אנו רואים חושלה ביורו וחיזוק הדולר-אינדקס. הסיבה עונתית בעיקר אבל עדיין בתחום התנועה ה"מותרת" על ידי הממשל. האם יום שישי האחרון יגרום לשבירה מטה של היורו לכיוון 1.11 אחרי שבירת 1.14? נדע זאת בשבוע הבא אבל אם זה יקרה זהו סימן לתחילת תקופה קשה עבור כל קומפלקס ה-Risk-On. שנה טובה!

