הפסקת האש מרגיעה את הנפט, הביטקוין שוברת שיאים והפד מאותת על ריכוך

הפסקת האש שנחתמה בסוף השבוע בין ישראל לחמאס, בתיווך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מתקבלת באופטימיות זהירה בשווקים הגלובליים. בעוד מחירי הנפט נופלים והבורסות במזרח התיכון מזנקות, המשקיעים בארה"ב מנסים לנווט בין השבתת הממשל, המתיחות המחודשת מול סין והמשך ראלי ההשקעות סביב ביטקוין ובינה מלאכותית.

לדברי פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות בחברת Themes ETFs, ההסכם שנכנס לתוקף ביום שישי מהווה "נקודת מפנה אזורית שעשויה להפחית משמעותית את הסיכון הגיאופוליטי שעמד ברקע השווקים מאז 2023". לדבריו, הירידה במתיחות צפויה לייצב את שוקי האנרגיה, להוריד לחצי אינפלציה ולשפר את ביטחון המשקיעים.

מחירי הנפט הגיבו מיד: ברנט ירד בלמעלה מ 3% אל מתחת ל 60 דולר לחבית, בעוד WTI נחלש ב 1.6%. מרינו מציין כי מדובר ב"מחיקת פרמיית המלחמה" שנבנתה בחודשים האחרונים, וכי אם ההסכם יתרחב גם לגזרות נוספות המחירים עשויים להמשיך לרדת לכיוון 55 דולר לחבית. מנגד, קריסה של ההבנות עלולה להפוך את המגמה בן רגע.

טודורובה: "האופטימיות חוזרת למזרח התיכון ולתל אביב"

גם ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מצביעה על שינוי אווירה בשווקים האזוריים. לדבריה, "הפסקת האש בעזה כבר משתקפת בתמחורים. מדדי המניות בדובאי, אבו דאבי וסעודיה עלו ביותר מ 1% מיד לאחר ההודעה, כשמשקיעים מתמחרים אפשרות לרגיעה ממושכת והשבת הון למזרח התיכון".

לדבריה, במידה שההסכם יתבסס, צפויה נהירה של הון בינלאומי למניות תשתית, בנייה ופיננסים ברחבי האזור. גם בישראל ניכרת תגובה חיובית: "הבורסה בתל אביב רשמה עליות חדות, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו והשקל התחזק. זה משקף אמון מחודש בשוק המקומי ותחזית לצמיחה מחודשת בענפי הבנייה, האנרגיה והטכנולוגיה".

בארה"ב: השבתת הממשל והחשש ממיתון רך

בארה"ב, השבתת הממשל הפדרלי שנמשכת כבר עשרה ימים מונעת פרסום של נתוני מפתח ובהם האינפלציה, התעסוקה והמכירות הקמעונאיות ומגבירה את חוסר הוודאות. מרינו מזהיר כי מדובר ב"בלקאאוט כלכלי מסוכן שמקשה על הפד לגבש מדיניות מושכלת".

עם זאת, נתוני ספטמבר שפורסמו טרם הסגירה מצביעים על כלכלה שעדיין איתנה: הצמיחה ברבעון השלישי הוערכה ב 3.8%, הצריכה הפרטית נותרה חזקה והאינפלציה נחלשה ל 2.4%. יחד עם זאת, שוק העבודה מאותת על עייפות עם ירידה של 32 אלף משרות בסקטור הפרטי לפי ADP והאטה בגיוסי עובדים חדשים.

"הכלכלה האמריקאית עדיין מציגה נחיתה רכה, אבל השחיקה בשוק העבודה מדאיגה", אומרת טודורובה. לדבריה, "פד זהיר מדי עלול להחמיץ את הרגע הנכון להורדת ריבית, אך מהלך חד מדי עלול להצית מחדש את האינפלציה".

שוק ההון מתמחר כעת כמעט ודאות להפחתת ריבית של רבע אחוז בסוף אוקטובר, ועוד הפחתה נוספת בדצמבר. בינתיים, בהיעדר נתונים רשמיים, דברי הנגיד ג'רום פאוול – שינאם השבוע – יהפכו למנוע המרכזי של סנטימנט המשקיעים.

מלחמת הסחר מחזירה תנודתיות

לצד השבתת הממשל, חלה הסלמה חדה גם בחזית המסחרית בין ארה"ב לסין, לאחר שטראמפ איים לבטל את פסגת APEC ולשוב להטלת מכסים חדשים על סחורות סיניות. הבורסות הגיבו בירידות חדות – מדד דאו ג'ונס צנח ביותר מ־800 נקודות, וה־VIX זינק מעל רמה 22, הגבוהה מאז יולי.

מרינו מסביר כי "השווקים קיבלו תזכורת כואבת לכך שהמתיחות בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם עדיין רחוקה מפתרון". לדבריו, משקיעים פונים שוב לזהב, לדולר ולאג"ח ממשלתיות כחוף מבטחים, עד שיתבהר הכיוון.

ביטקוין שוברת שיאים: היעד הבא – 150 אלף דולר

על רקע חולשת הדולר והציפייה להפחתות ריבית, סילביה יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית של Defiance ETFs, מצביעה על המשך הראלי בביטקוין, שפרץ לשיאים חדשים.

לדבריה, "הזינוק האחרון נובע משילוב של כניסת משקיעים מוסדיים, היחלשות הדולר והתיאבון המחודש לסיכון. הביקוש לקרנות סל על ביטקוין ממשיך להיות הקטליזטור המרכזי, ואם המומנטום יימשך היעד הקרוב הוא 140 עד 150 אלף דולר למטבע, עם פוטנציאל לטווח ארוך אף לרמות של 180 עד 200 אלף דולר".

עם זאת, יבלונסקי מזהירה כי "השוק מצוי בעומס טכני, והזדמנות לתיקון זמני בהחלט קיימת. כל זעזוע רגולטורי או מאקרו־כלכלי עלול להחזיר את הביטקוין לרמות תמיכה של 100 עד 120 אלף דולר".

בינה מלאכותית: לא בועה, אלא מהפכה אמיתית

יבלונסקי מתייחסת גם לעסקת הענק שנחתמה בין OpenAI ל AMD, שגרמה לעליות חדות במניות הסקטור. לדבריה, "זהו סיפור של צמיחה מבנית אמיתית, לא בועה. ההשקעות בתשתיות מחשוב, דאטה סנטרים ושבבים הן אמיתיות ומניעות ביקושים אדירים. יחד עם זאת, השווקים מתומחרים כיום ברמות גבוהות מאוד, ולכן השנה הקרובה תהיה מבחן קריטי: האם ההכנסות יצליחו להצדיק את הציפיות".

חולשת הדולר ותחזית קדימה

יבלונסקי מוסיפה כי היחלשות הדולר האחרונה נובעת מציפיות להפחתות ריבית, גירעונות מתרחבים ומעבר הדרגתי של משקיעים לנכסים לא אמריקאיים. "אם המגמה הזו תימשך, ייתכן שנראה ירידה נוספת של 5% עד 8% בערך הדולר", אמרה. "עם זאת, אם הצמיחה בארה"ב תפתיע לטובה או שהאינפלציה תתחמם מחדש – ייתכן שנראה תיקון חד מעלה".

בשורה התחתונה

השווקים העולמיים מצויים בשבוע של צומת דרכים: הפסקת האש במזרח התיכון משיבה אופטימיות זהירה, השבתת הממשל בארה"ב מטילה צל על הנתונים, המתיחות מול סין מזכירה את הסיכון, ובמקביל הביטקוין והבינה המלאכותית ממשיכים לשבור שיאים.

או כפי שמסכם מרינו: "זהו שבוע שבו המילים, לא המספרים, מניעות את השווקים – וכל הצהרה של הפד או הבית הלבן יכולה להפוך את המגמה ביום אחד".