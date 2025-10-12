פסגות בית השקעות: הפד ימשיך להוריד את הריבית למרות שמלחמת הסחר עם סין הוצתה מחדש

מלחמה ושלום

"בני האדם מדמים לעצמם שהם שולטים באירועים, בעוד שבפועל האירועים שולטים בהם." (טולסטוי, מלחמה ושלום)

לקח לטראמפ פחות מ-6 שעות לאחר שהתברר שהוא לא זכה בפרס נובל לשלום להוציא את כל העצבים שלו על סין ולהצית מחדש את מלחמת הסחר מולה. הציוץ של טראמפ, שהגיב לאיום לעצירת הייצוא של מתכות נדירות מצידה של סין, ואיים מצידו במכסים של 100% נוספים על יבוא מסין ומגבלות על יצוא שירותי תוכנה "קריטיים" הביא לירידות חדות בשוקי המניות ובתשואות האג"ח בארה"ב. אנחנו אמנם לא מומחים ביחסים בינ"ל או בפסיכולוגיה של מנהיגים אבל קשה להתעלם מכך שאולי התגובה החדה בשווקים נובעת מההבנה של המשקיעים שאחרי ההסכם שטראמפ השיג בין ישראל והחמאס, הסיכוי לעוד מהלך מהיר של TACO אינו גבוה כל כך. האמת, למה להתעלם? טראמפ בעצמו רשם בפוסט שלו שהבחירה של סין לפעול "ביום שבו הושג שלום במזרח התיכון לאחר 3,000 שנים של חוסר שקט ולחימה" הוא ממש לא לעניין. אז לאן דברים הולכים מכאן? עוד בתחילת השנה רשמנו שבניגוד למלחמת הסחר מול אירופה, יפן או מדינות אחרות, מלחמת הסחר מול סין תהיה ארוכה ומלאת מהמורות. בניגוד לרוב המדינות, לסין יש לא מעט כלים שיכולים להקשות מאוד על ארה"ב (כמו המונופול על מתכות נדירות) ויש לה קשרים הדוקים עם הירידות של ארה"ב במפה הגיאופוליטית העולמית. המהלך האחרון של טראמפ מוסיף למלחמת הסחר נדבך נוסף והוא מגבלות על יצוא שירותים, מה שהופך את הסיפור לעוד יותר מורכב. לכן סביר להניח שבתקופה הקרובה התנודתיות בשווקים תעלה מדרגה עד שהצדדים ימצאו דרך לרדת שוב מהעץ. בכל הנוגע להשפעה על הפד, אנו מעריכים שזו לא תהיה משמעותית כפי שהית בעבר משתי סיבות עיקריות: ראשית, נתוני האינפלציה של החודשים האחרונים מלמדים שההשפעה האינפלציונית של המכסים שכבר הוטלו פחות משמעותית מההערכות המוקדמות שכן חלק מהמכסים "נספג" על ידי היצרנים מחוץ לארה"ב. שנית, שינוי הכיוון בשוק העבודה האמריקאי מפחית האופן משמעותי את החשש של הפד שאינפלציית היצע שנובעת ממכסים חד פעמיים תהפוך לאינפלציית ביקוש פרמננטית. לכן, סביר להניח שהפד ימשיך בתוכניתו להפחית את הריבית גם אם מלחמת הסחר תחזור לכותרות.

ירידת הריבית תתרום לשיפור אצל הצרכן האמריקאי?

מדד הסנטימנט הצרכני של אוניברסיטת מישיגן ירד באוקטובר שוב והגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז מאי. עיקר הירידה נבע מסעיף הציפיות העתידיות שירד מ-51.7 נק' ל-51.2 נק' וזאת למרות שהשווקים הפיננסיים שמשפיעים מאוד על הסעיף ממשיכים להיות חיוביים. לפי הפרסום, גם להשבתת הממשל (הסקר נעשה בשבועיים שבין ה-23 בספטמבר ל-6 באוקטובר) לא היתה השפעה מהותית על הסנטימנט של הצרכנים. בנוסף, סעיף המצב הנוכחי שבדרך כלל מושפע בעיקר ממצב שוק העבודה דוקא רשם עליה מ-60.4 נק' ל-61 נק' ולכן עיקר הפגיעה נובע כנראה מהאינפלציה שעדיין גבוהה, מה שעולה בקנה אחד גם עם ציפיות האינפלציה במדד שנותרו פחות או יותר ללא שינוי ועומדות על 4.6% לשנה הקרובה ו-3.7% לחמש השנים הקרובות.

למרות הירידה במדד וסימנים אחרים לפגיעה בצרכן האמריקאי (בעיקר בכל הקשור לשוק האשראי הצרכני שבו שיעורי הדיפולט הולכים ועולים), עלו לאחרונה לא מעט תקוות לכך שהתחממות שוק הדיור הקפוא, בעקבות הירידה האחרונה בריביות המשכנתא, תתרום לצרכנים. התשואה על אג"ח ל-30 שנה נמצאת במגמת ירידה כבר חצי שנה וירדה מ-5.09% במאי ל-4.62% כיום. בעקבות כך גם הריבית הממוצעת על משכנתאות ל-30 שנה ירדה אל מתחת ל-7% ועומדת על 6.37%. בהתאם לכך, בקשות למשכנתאות לרכישת בית נמצאות במגמת עלייה וחשוב יותר, נרשם זינוק של ממש בבקשות למיחזור משכנתאות שעלו בכ-200% מתחילת השנה. עלייה זו במיחזורים תשחרר תזרים מזומנים למשקי בית שיוכלו להגדיל את ההוצאות במקומות אחרים. עד כה, החלק הארי של הפעילות כלל מיחזורים על ידי משקי בית שלקחו את המשכנתאות ב-2023-24 בריביות של 7% או יותר, מה שהוריד את התשלומים החודשיים שלהם. עם זאת, כאשר הרוב המוחלט של בעלי הבתים מחזיקים משכנתאות מלפני תקופת הקורונה, בריביות קבועות נמוכות מ-4%, התרומה של ירידת הריבית לצריכה מוגבלת. לפי נתונים שלICE , שעוקבת אחר ביצועי משכנתאות דרך הבעלות שלה על ה-NYSE, כ-3.1 מיליון משקי בית מחזיקים משכנתאות שהן פוטנציאליות למיחזור.

בריבית הנוכחית, משקי בית אלו מסוגלים להוריד את ריבית המשכנתא שלהם בלפחות 75 נ"ב, מה שמניב חיסכון ממוצע של 400 דולר לחודש. גם אם כל אותם משקי בית אכן ימחזרו את המשכנתא, סך החיסכון השנתי יסתכם בכ-15 מיליארד דולר שהם רק כ-0.07% מהצריכה הפרטית השנתית בארה"ב. יתרה מכך, אף אחד לא מבטיח כמובן שהתשואה על האג"ח הארוכות בארה"ב תמשיך לרדת, גם אם הפד ימשיך להוריד את הריבית שכן תהליך ההפחתות המגולם כיום בשווקים מהיר יותר מכפי שהפד עצמו מעריך. גם אם ניקח בחשבון את החזרה של שוק האשראי הצרכני שמגובה בדירות (HELOC) לפופולריות יחסית (עלה ברבעון השני ל-410 מיליארד דולר, שיא של שבע שנים). מדובר על הלוואות בריבית שהיא עדיין גבוהה ועומדת על כ-8%. מכיוון שהלוואות אלו הן בריבית משתנה, הורדות ריבית נוספות של הפד יכולות לתמוך בגידול נוסף של האשראי בשוק זה ולתמוך בצריכה אבל עדיין מדובר על פוטנציאל מוגבל יחסית. לכן, בשורה התחתונה, מצבו של הצרכן האמריקאי ימשיך להערכתנו להידרדר בחודשים הקרובים כאשר האינפלציה, שוק העבודה והקשיים בשוק האשראי הצרכני השוטף יגרמו למשקי הבית להדק מעט את החגורה.