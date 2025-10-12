סיכום שבועי: ת"א מזנקת על רקע הסכם הפסקת אש; ארה"ב נסוגה בצל חשש ממלחמת סחר

1. ישראל:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר מקוצר במגמה חיובית:
מדד ת"א 35 עלה 2.41%
מדד ת"א 90 עלה 6.33%
מדד ת"א 125 עלה 3.33%
ארה"ב:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה שלילית:
מדד S&P 500 ירד 2.43%
מדד הדאו ג'ונס ירד 2.73%
ומדד הנאסד"ק ירד 2.53%
2. גם השבוע יתקיים מסחר מקוצר בישראל: היום (א'), רביעי וחמישי.
3. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צייץ על האפשרות של העלאת מיסים על סין מה שטלטל את השווקים ביום שישי האחרון.
4. פרמיית הסיכון של ישראל ירדה באופן חד וחזרה לרמתה תרום האירועים המשפטיים של תחילת כהונתה של ממשלת ישראל.