אבטלה? מתחת לרדאר...

כיועץ כלכלי לגורמים מוסדיים, אחת התעלומות הגדולות הינה לטעמי ההתעלמות המתמשכת של נגיד בנק ישראל מכל מה שקשור לנושא האבטלה ובמיוחד המרכיב שלו במדיניות הריבית.

אם נביא לדוגמא את ג'רום פאואל, נגיד הבנק הפדרלי האמריקאי, ההחלטה שלו מהחודש שעבר להוריד ברבע אחוז את שער הריבית, הייתה בעיקרה נתוני האבטלה בארצות הברית שחצו את רף ה-4 אחוזים.

פאואל, לטעמי בצדק רב, הבחין בנתון מדאיג של יותר ויותר משקי בית באמריקה שנכנסו למצוקה, זאת עקב קושי גובר והולך לעמוד בהחזרי המשכנתא וחלקם אף פנה לגורמים חוץ בנקאיים, כולל השוק האפור.

לכאורה, רק לכאורה, המצב אצלנו שונה. נתוני האבטלה הרשמיים נעים סביב ה-3 אחוזים, נתון המעיד על תעסוקה מעט מלאה ומהטובות שהיו אצלנו אי פעם.

אולם, וזה אולם גדול, בנתון בפועל הינו שונה לחלוטין.3 אחוזי האבטלה אינם כוללים שני פקטורים מאוד משמעותיים:

האחד, קרוב ל-100 אלף ישראלים שבמהלך השנתיים האחרונות עשו מאות ימי מילואים וחלקם הגדול איבד את מקור פרנסתו, בעיקר עצמאיים אך גם לא מעט שכירים.

השני, מספר אף גבוה יותר של חרדים שבפועל אינם עובדים, אך מסיבות כאלה או אחרת, אינם מגולמים בנתוני האבטלה.

אם נצרף את שני הפטורים לעיל נגיע, במקרה הטוב, לכ-8 עד 9 אחוזי אבטלה בפועל, זאת כאמור בהערכה זהירה ביותר.

משמעות נתון זה הינה לטעמי דרמטית ביותר, זאת משום שאותם מאות האלפים שאינם נכללים כיום בשוק העבודה בפעיל, מחלישים מאוד את פוטנציאל הצמיחה במשק.

וכאן לטעמי קיים האבסורד:

מחד גיסא טוען הנגיד שלנו, ובצדק רב, שהצמיחה במשק הואטה מאוד ועובדה זו אכן באה לידי ביטוי בתחזית הפסימית שלו לשנה הבאה, 2026.

אולם, וזה אולם גדול, הנגיד מתעלם כמעט לחלוטין מהעובדה שהאבטלה הסמויה(!) מהווה גורם מאוד מרכזי בהעדר הצמיחה.

כך גם ההיעלמות שלו מהקושי של מאות אלפי משקי בית שנטלו משכנתאות, כשכיום משכנתא ממוצעת עומדת על כ-1.2 מיליון שקלים, פי 3 יותר לעומת שנת 2005.

שני פקטורים דרמטיים אלה, הן נתוני האבטלה הסמויה והן הקושי של משקי בית (שלא לדבר על הקושי במימון של הסקטור העסקי) היו אמורים לטעמי להטות את הכף באופן ברור ביותר לטובת הורדת הריבית, ויפה שעה אחת קודם.

ברור בעליל כי שני פקטורים אלה משמעותיים פי כמה וכמה יותר מהסכנה, כביכול, שאותה רואה הנגיד בשיעור אינפלציה יותר גבוה.

אין לי אלא לקוות שהנגיד שלנו ילמד מעמיתו האמריקאי ובפעימה הבאה שתהיה בנובמבר יתרצה סוף סוף ויוריד את שער הריבית, אולי אף בחצי אחוז בפעימה אחת!

*כותב המאמר ניר בבג'ני הוא יועץ נדל"ן למוסדיים ובעלי Nadlanir investments

