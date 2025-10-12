יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: ״הציפיות להשלמת העסקה בעזה ריסנו את הירידות בשוק המניות״

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אמר בסיום יום המסחר המקוצר של חול המועד סוכות כי ״ראינו היום בשוק המניות המקומי ירידות בעוצמה. אמנם מדד ת״א-125 ירד בכ-0.9% ומדד ת״א-35 ירד בכ-1.3%, ולכאורה זהו יום אדום בבורסה, אך למעשה רוב הירידות במניות הן פונקציה של הירידות במניות הדואליות - בדגש על מניות חברות השבבים הגדולות שנסחרות במקביל בתל אביב ובארה״ב. מדד המניות הדואליות ירד היום ב-2.6% בעקבות הירידות החדות בשוק המניות האמריקאי ביום שישי, על רקע החרפת מלחמת הסחר בין ארה״ב לסין. מנגד, מדד ת״א-90 עלה היום ב-0.2%, כאשר שוב מניות הנדל״ן משכו את השוק כלפי מעלה כנגד המגמה. לפי נתוני יחידת המחקר של הבורסה, מדד ת״א-90 שבר היום את שיא כל הזמנים שלו בפעם ה-34 מתחילת 2025. בין המדדים הענפיים, מדד ת״א בנייה עלה היום ב-2.3%, מדד ת״א נדל״ן עלה ב-0.75%, ואילו מדד ת״א מניב ישראל ירד ב-0.3%. במגזר הפיננסי, מדד ת״א בנקים 5 ירד היום ב-0.4% ומדד ת״א ביטוח ירד ב-0.9%. בשוק איגרות החוב השקליות, האג״ח הממשלתי ל-10 שנים הגיע היום לתשואה לפדיון של 3.93%, כאשר מחיר האג״ח עלה ב-0.24%״.

פגוט הוסיף כי ״מחזורי המסחר בבורסה המשיכו לשמור היום על רמה גבוהה יחסית. בשוק המניות התרכז מסחר בהיקף של כ-2.05 מיליארד שקל - מחזור גבוה יחסית ליום ראשון, וזאת ביום מסחר מקוצר של 4.5 שעות בלבד. בשוק איגרות החוב הממשלתיות נרשם מחזור של כ-1.5 מיליארד שקל, ובאג״ח הקונצרניות היקף המסחר היה כחצי מיליארד שקל. בשוק הנגזרים, במסחר באופציות על מדד ת״א-35 נסחרו היום כ-93 אלף יחידות - מחזור נאה ליום מסחר מקוצר. מחזור מסחר גבוה במיוחד נרשם בקרנות הסל - בהיקף של 540 מיליון שקל, כאשר עיקר הפעילות הייתה בקרנות סל על מדדי מניות מקומיים, וכמחצית ממנה על מדד ת״א-35״.

לדבריו, ״המסחר היום נפתח על רקע ירידות חדות בארה״ב בסוף השבוע, ומנגד קיימת בשוק המקומי ציפייה גבוהה לקראת ביצוע העסקה להחזרת החטופים לישראל. הציפיות להשלמת העסקה בעזה ריסנו את הירידות בשוק המניות המקומי. בתקופה האחרונה, על רקע הדיווחים על סיום המלחמה, ניכר כי השוק עושה רוטציה סקטוריאלית - מניות מגזר הביטחון יורדות מעט, כאשר השוק נוטה יותר לחברות עם פעילות נדל״ן או פעילות מקומית. אני סבור כי תופעה זו צפויה להימשך ככל שהתרחיש הגיאופוליטי יתממש. נזכיר כי ביום רביעי הקרוב, אחרי החג, צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן, כאשר בשוק צופים ירידה של כ-0.2%, ואז יהיה ניתן לדבר על הורדת ריבית מצד בנק ישראל. השבוע נפתחת עונת הדוחות הכספיים בארה״ב, ואנו עדים לשילוב בין מתיחות הסחר והשבתת הממשל האמריקאי מצד אחד, לבין הדוחות שצפויים לרכז עניין בשבועות הקרובים. בינתיים עיני המשקיעים נשואות אל הדולר האמריקאי - היום במסחר באופציות בבורסה הדולר נסחר סביב 3.28 שקלים, מעט גבוה משהיה בסוף השבוע. המשך התחזקות השקל עשוי גם כן להשפיע על מדיניות הריבית של בנק ישראל. נראה כי הירידות בשוקי המניות בחו״ל ביום שישי ייצרו פיחות נקודתי בשקל, אולם בימים האחרונים אנו רואים כסף משמעותי חוזר למדדי המניות והאג״ח של תל אביב״.