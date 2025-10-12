שבוע ההשקעות שלפנינו בארה"ב: דוחות הבנקים הגדולים

בימים כתיקונם כשהכל מתנהל כשורה, היינו מצפים שהמשקיעים יתמקדו בנתוני האינפלציה החודשיים בארה"ב, שאמורים היו להתפרסם ביום רביעי, כדי לראות מה המגמה והאם היא עלולה לפגוע בתוכניות של הפדרל ריזרב להוריד את הריבית. אבל אלה לא זמנים רגילים: השבתת ממשלת ארה"ב אילצה את הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה (BLS) בין השאר להשעות את פרסום כל הדוחות הכלכליים.

השבתת הממשל מקשה מעט גם על חברי הפד. פרוטוקולים מפגישת הבנק המרכזי בספטמבר חושפים מחלוקת לגבי היקף וקצב הפחתות הריבית. הבעיה היא שאין קונצנזוס ברור. חלק מחברי הפד בעלי ההצבעה רוצים להוריד את עלויות ההלוואה במהירות כדי לתמוך בכלכלה ובשוק העבודה, בעוד שאחרים חוששים שזה עלול להצית שוב את האינפלציה. לכן, יש תחושה כללית של אופטימיות, עם רמז של "בואו נחכה לנתונים נוספים"... אלא שזה בעייתי. השבתת הממשלה המתמשכת פירושה שהנתונים הרשמיים של ארה"ב פשוט לא מתפרסמים וקשה לקבל "החלטות מבוססות נתונים" כשאין נתונים.

לכן, הפד יצטרך להתמודד עם האפילה שבה הוא נמצא כשכרגע יש היתכנות להורדות ריבית נוספות והמשקיעים יצטרכו להסתפק במה שיהיה זמין בשבוע הקרוב כלומר, דוחות הרווחים מהבנקים הגדולים ביותר בוול סטריט.

גולדמן זאקס, סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי צפויים לפרסם את הדוחות הכספיים שלהם. ולאנליסטים יש תקוות דיי גדולות עבור הבנקים הללו: הם מעריכים שמגזר הפיננסים יציג צמיחה שנתית של 11.5% ברווחים ברבעון השלישי, מה שלמעשה ידרג אותו בין המגזרים בעלי הביצועים הטובים ביותר במדד ה- S&P 500.

יש להם שתי סיבות עיקריות לאופטימיות הזו:

קודם כול, זו הייתה תקופה סופר עמוסה. מניות הטכנולוגיה קפצו למעלה, שוק ההנפקות (IPO) חזר לחיים, והמסחר באג"ח התחמם סביב הורדת הריבית של הפד בחודש שעבר כלומר, הפעילות בבורסה האמריקאית ערה ביותר.שנית, תחום ההלוואות - הבנקים האמריקאים כנראה נהנו מהכנסות גבוהות יותר מפלח ההלוואות, גם לאחר הורדת הריבית האחרונה. העניין הוא שבנקים מלווים כסף ללקוחות שלוקחים משכנתא, הלוואה לעסק וכו' בריבית גבוהה יחסית, בדרך כלל לטווח ארוך. במקביל, הם מגייסים כסף (מלקוחות שמפקידים בחשבון או מהבנק המרכזי) בריבית נמוכה יותר, בדרך כלל לטווח קצר. ואז הם מרוויחים מההפרש בין הריבית שהם גובים על הלוואות לבין הריבית שהם משלמים על פיקדונות, מה שנקרא "מרווח ריבית נקי" (Net Interest Margin) וזה בעצם הרווח התפעולי שלהם מהלוואות.

וכשהעקום מתרחב, כלומר כשהפער בין הריביות הארוכות (של הלוואות לטווח ארוך) לבין הריביות הקצרות (של פיקדונות לטווח קצר גדל כמו שקרה ברבעון האחרון לעומת השנה שעברה, הבנקים נהנים ממרווח ריבית נקי גבוה יותר. כלומר, שהעקום מתרחב, הבנקים יכולים לגבות ריבית גבוהה יותר על הלוואות, ועדיין לשלם ריבית נמוכה יחסית על פיקדונות ולהגדיל את הרווחים. ובמילים פשוטות,

כשהריביות הארוכות עולות יותר מהר מהקצרות זה טוב לבנקים, כי זה מגדיל את הפער שממנו הם מרוויחים.

אבל יחד עם זאת, משקיעים גם יעקבו מקרוב אחר "הפרשות להפסדי הלוואות". שזה הכסף שהבנקים מפרישים כדי לכסות חדלות פירעון פוטנציאלית של לווים. אם הבנקים ואמריקן אקספרס (שמדווחת על רווחים ביום שישי) הגדילו את האחזקות הללו, זה יכול להיות סימן מוקדם לכך שריבית גבוהה יותר, אינפלציה עקשנית או כלכלה מתקררת מתחילים ללחוץ על המצב הכלכלי של אנשים בארה"ב.

במקביל, הזהב והביטקוין הגיעו לשיאים

הזהב והביטקוין הגיעו לשיאים, כשהמשקיעים מחפשים מקלט עקב חששות שונים כגון: החוב ממשלת ארה"ב שמתנפח, אתגרים פוליטיים ועד לשחיקה מתמדת של מטבעות מסורתיים. הזהב עלה מעל 4,000 דולר לאונקיה, שזו עלייה של יותר מ-50% השנה, והביטקוין חצה את רף 125,000 הדולר (אם כי בינתיים השניים הספיקו לתקן כמו נכסים רבים אחרים בעקבות הירידות בשווקים של יום שישי עקב עליה במתיחות הסחר בין ארה"ב וסין), ובכל זאת, מה שמניע את שניהם זה שניהם כנראה האינסטינקט הישן והטוב להחזיק בנכסים בטוחים יותר שאי אפשר להדפיס מהם עוד.





הביטקוין והזהב – סימנו בשבוע שעבר שיאים חדשים. מקור-TradingView



אבל לא רק הדאגות הללו מחממות את המצב. גם הנזילות העולמית

מדד הנזילות הגלובלית (GLI) שמודד למעשה את סך כל כמות הכסף שמסתובבת במערכת הפיננסית העולמית כלומר, זרימת המזומנים, האשראי והבטחונות הזורמים דרך המערכת הפיננסית, נמצאת בעלייה חדה, כשהממשלות לוות יותר והבנקים המרכזיים מקלים את תנאי ההלוואות. וזה עוד משהו שכדאי לעקוב אחריו כי למרות שלא מדברים עליו הרבה הוא נחשב חכוח הנסתר שבאמת מניע את השווקים.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.