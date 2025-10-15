מערכת הפנסיה הישראלית נמנית על חמש מערכות הפנסיה הטובות בעולם - במדד CFA Institute - MERCER

מערכת הפנסיה של ישראל במקום החמישי - בדירוג A במדד הפנסיה העולמי (MCGPI) של MERCER, מכון CFA ומרכז הראל לחקר שוק ההון בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, שהינו שותף מחקר של MERCER בפיתוח ויישום המדד הבינלאומי ובניתוח נתוני ההשוואה של מערכת הפנסיה בישראל.

טים ג'נקינס, שותף ב- Mercer הדגיש כי "מספר ממשלות דנו בתפקיד המתמשך של השקעות קרנות הפנסיה בפרוייקטים כלכליים לטובת החברה לטווח הארוך. הדו"ח בחן השקעות אלה, בעיקר בתשתיות, ומציע לאזן בין השקעות למען האינטרסים הטובים ביותר של עמיתי קרנות הפנסיה לבין האינטרס הלאומי הרחב יותר".

פרופ' דן וייס, ראש מרכז הראל התייחס לנתוני מדד CFA MERCER לשנת 2025 וכן למצב המערכת הפנסיה בישראל בימים אלה וציין כי "מערכת הפנסיה בישראל מדורגת השנה שוב בין חמש מערכות הפנסיה הטובות, היציבות וההוגנות בעולם, יחד עם מערכות הפנסיה של הולנד, איסלנד, דנמרק, וסינגפור. הדירוג מעיד על חוסנה של מערכת הפנסיה הישראלית בעת מלחמה ביחס למערכות פנסיה במדינות אחרות, הניהול המקצועי שלה ורמת ההוגנות הגבוהה שלה".

תוצאות מדד הפנסיה הבינלאומי לשנת 2025 (MCGPI) של MERCER, מכון CFA ומרכז הראל לחקר שוק ההון בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב שהינו שותף מחקר של MERCER בפיתוח ויישום המדד הבינלאומי ובניתוח נתוני ההשוואה של מערכת הפנסיה בישראל, פורסמו היום, רביעי (15.10.25).

מדד CFA Institute MERCER הבינלאומי המדרג את יציבותן של מערכות הפנסיה במדינות השונות, הינו תוצר של מחקר עולמי מקיף על איכות מערכות פנסיה ב-52 מערכות פנסיה שונות בעולם המשרתות כשני שלישים (65%) מאוכלוסיית העולם. זהו המדד ה- 17 הבינלאומי, וישראל הנכללת במדד זו השנה השישית.

מערכת הפנסיה של ישראל ממוקמת בצמרת העולמית ודורגה במקום החמישי - בדירוג A . בכך מצטרפת ישראל לארבע מערכות הפנסיה הנוספות במדד עם דירוג כולל A – הולנד שדורגה במקום הראשון, איסלנד במקום השני, דנמרק במקום השלישי וסינגפור במקום הרביעי. בהשוואה לשנה שעברה, ישראל עלתה מעט בציון הכללי של המדד, מ 80.2 ל 80.3, אולם ירדה מהמקום הרביעי לחמישי, בשל עלייתה של סינגפור למקום הרביעי.

הדו"ח מציין כי מערכת הפנסיה בישראל ניצבת בשורה הראשונה בעולם מבחינת יציבות, עמידה איתנה לאורך השנים ורמת ההוגנות הגבוהה שלה. הדירוג הגבוה של ישראל נתמך על ידי סביבה רגולטורית חזקה ומערכת פנסיה המבוססת על גופים מוסדיים עם חובת הפקדה של מעסיקים ומועסקים כאחד.

המחקר משווה בין מערכות פנסיה במדינות השונות, מצביע על חוזקות וחולשות בכל מערכת, ומציע תחומים שבהם ניתן לבצע רפורמות כדי לסייע להבטיח לגמלאים פנסיה הולמת ובת-קיימא. הדו"ח ממליץ על הרפורמות הבאות למערכת הפנסיונית בישראל: שיפור יחס חוב תוצר GDP)) שעלה השנה בגלל המלחמה, שיפור ההתמודדות עם הונאות, וכן מתן הטבות לעמיתים צעירים - הורים, אשר סובלים מהעדר הפרשות לפנסיה בשל טיפול בילדים במהלך חופשת הלידה. בנוסף, הדוח מעלה שאלה לגבי היקף השקעת הגופים המוסדיים בישראל בתשתיות בחו"ל לעומת השקעה בתשתיות בישראל.

פרופ' דן וייס, ראש מרכז הראל לחקר שוק ההון בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, התייחס לנתוני מדד MERCER CFA Institute לשנת 2025 וציין כי " חוסנה של מערכת הפנסיה הישראלית נשמר גם בתקופת המלחמה, למרות העלייה ביחס החוב לתוצר GDP)) של מדינת ישראל, שהדוח מציע לשפרו. תוצאות המדד מבטאות הכרה בינלאומית בהישגיה של מערכת הפנסיה הישראלית, הנמנית על חמש מערכות הפנסיה המובילות. הדירוג משקף את חוסנה של המערכת בשלושת מרכיבי המדד - רמת הלימות גבוהה (היכולת לשלם לעמיתים את הפנסיה המגיעה להם), רמת קיימות גבוהה לאורך זמן ורמת הוגנות ומימשל תאגידי גבוהים. חשוב ליישם את ההמלצות לשיפור, וכן, לשקול להגדיל את האלוקציה להשקעות בתשתיות בישראל, בהתאם לשיקולים עסקיים".

מצב מערכות הפנסיה בעולם

הדו"ח מציין כי מערכות הפנסיה ברחבי העולם נמצאות תחת לחץ גובר בשל תוחלת החיים העולה והדינמיקה המשתנה של כוח העבודה. כמו כן, חוסר ודאות גיאופוליטית וכלכלית מוגברת מעצבים מחדש את נוף הפרישה. על רקע זה, המדד מספק כלי מבוסס להשוואה וביצוע בדיקות של מערכות הפרישה בעולם, ומציע תובנות המסייעות בתכנון רפורמות מדיניות ועשויות להוביל לתוצאות טובות יותר עבור גמלאים נוכחיים ועתידיים.

תוצאות המחקר מראות כי להולנד, איסלנד, דנמרק, סינגפור וישראל יש את המערכות הטובות ביותר, כאשר כל אחת מהן קיבלה ציון A בשנת 2025. למרות שהולנד מבצעת כעת רפורמה משמעותית בפנסיה, ועוברת ממבנה הטבות קולקטיבי ברובו לגישה של תרומה (DC), המערכת שלה ממשיכה לקבל את ציון המדד הגבוה ביותר. הסיבה לדירוג זה היא שלמרות שינויים אלה, המערכת צפוייה להמשיך לספק גמלאות פנסיה גבוהות, הנתמכות על ידי בסיס נכסים חזק ורגולציה יציבה.

ארבעת מערכות הפנסיה בעלות הדרוג הנמוך ביותר, המדורגות D, הינן תורכיה, ארגנטינה, הודו והפיליפינים. מערכת הפנסיה בארה"ב מדורגת +C במקום ה-30.