נקסטייג׳ בדרך להתרחבות: רכישת עיינה פארמה וליפוקיור לביסוס בננוטכנולוגיה רפואית

התמורה תשולם במניות נקסטייג', ורובה מבוססת על התפתחויות קליניות ורגולטוריות, ד״ר אורנה דריזין, מנכ"ל החברה: "“לרכישה סינרגיה ישירה עם פעילות החברה; נקסטייג’ תהפוך מיידית לחברה בעלת תרופה רשומה ותעמיק משמעותית את הידע, היכולות והעומק הטכנולוגי שלה.”

נקסטייג’ תראפיוטיקס בע"מ (TASE: NXST) הודיעה על חתימת מזכר הבנות (MOU) לרכישת עיינה פארמה בע"מ וליפוקיור בע"מ, שתי חברות ננוטכנולוגיה רפואית שהוקמו ומובלות מדעית על ידי פרופ’ יחזקאל (חזי) ברנהולץ, ממייסדי תחום התרופות הליפוזומליות בעולם.

העסקה הצפויה היא ללא רכיב מזומן באמצעות הקצאת מניות בהיקף המוערך בכ־26 מיליון ש"ח. בשלב הראשון תקצה נקסטייג’ מניות בשווי 10 מיליון ש״ח ובנוסף תמורה עתידית מבוססת אבני דרך (Milestones) בהיקף של עד כ־16 מיליון ש"ח, תוענק בהתאם להתקדמות קלינית ורגולטורית של נכס הפיתוח בתחום הכאב.

עיינה פארמה עוסקת בפיתוח וייצור תרופות מבוססות ננוטכנולוגיה בתחום האונקולוגיה. מוצר הדגל שלה, המאושר על ידי ה־FDA, שימש בלמעלה ממיליון טיפולים ברחבי העולם ומהווה גם בסיס למחקרי נקסטייג’ בטיפולים חדשניים לגידולי מוח מסוג גליובלסטומה. רכישת התיק הרגולטורי תהפוך תטרום רבות גם לפרוייקט הדגל של נקסטייג׳ (BTLS) כאשר והידע שנצבר צפויים לקצר את זמני הפיתוח ולהפחית את עלויות ההגעה לשוק בפרויקט.

ליפוקיור מפתחת תכשיר לשיכוך כאב לאחר ניתוחים המבוסס על ננוטכנולוגיה, אשר הוכיח עדיפות במבחנים פרה־קליניים לעומת המוצר המוביל בארצות הברית. לחברה כבר קיים התקציב הנדרש להתנעת הניסוי הקליני הראשון. שתי החברות מביאות עמן תשתיות ייצור וסקייל־אפ מתקדמות, שצפויות להשתלב בפעילות ה־CDMO של נקסטייג’ ולחזק את יכולות הפיתוח והייצור של הקבוצה המאוחדת.

פרופ’ חזי ברנהולץ, הנחשב לדמות מובילה עולמית בתחום הננוטכנולוגיה הרפואית, ישתלב בפעילות המדעית של נקסטייג’ ויתרום מניסיונו ברישום תרופה ננוטכנולוגית בארצות הברית ניסיון בעל ערך רב גם לפרויקטים הקיימים של החברה, ובראשם טכנולוגיית החדירה למוח (BTLS).

ד״ר אורנה דריזין, מנכ"ל החברה מסרה בהמשך לחתימה על מזכר ההבנות: "המיזוג המתגבש מהווה צעד טבעי באסטרטגיה שלנו – חיזוק תחום הפיתוח המדעי לצד הקמת תשתית ייצור מתקדמת. השילוב בין נכס מאושר, ניסיון רגולטורי מוכח ותשתית תעשייתית יאפשר לנקסטייג’ לפעול מהר יותר, ביעילות רבה יותר, ולהפוך לקבוצה עם ערך מיידי ומשמעותי עבור בעלי המניות".

אם ייחתם ההסכם הסופי, נקסטייג’ תהפוך לחברה בעלת תיק תרופה רשום, מהלך המשנה את רמת הבשלות שלה ואת הפוטנציאל העסקי העתידי. כמו כן החברה תעמיק באופן משמעותי את הצבר הטכנולוגי שלה ואת הידע והנסיון בפיתוח וברישום תרופות ננוטכנולוגיה.