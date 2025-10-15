דו"ח WeCheck: מחירי השכירות חוזרים לעלות - נרשמה בלימה בירידות בשוק

לאחר מספר חודשים של ירידות, מחירי השכירות הכלל ארציים עלו ב - 0.35% אחוז בחודש ספטמבר לעומת חודש אוגוסט, ובשיעור של 2.6% לעומת ספטמבר אשתקד; מנכ"ל Wecheck רמי רונן: העלייה ניכרת בעיקר במחירי הדירות הקטנות, בנות חדר אחד עד שלושה חדרים, שם נרשמה עלייה חודשית של 0.6%
דו"ח מחירי השכירות של חברת Wecheck לחודש ספטמבר שהתפרסם היום (ב') מצביע על שינוי מגמה בשוק - בלימת העליות במחירי השכירות. לאחר תקופה של ירידות, מחירי השכירות הארציים בספטמבר רשמו עלייה של 0.35% לעומת חודש אוגוסט, ושל 2.6% בהשוואה לספטמבר אשתקד. לדברי רמי רונן, מנכ"ל החברה, במקביל לעליית המחירים, ניתן לראות גם כי היצע הדירות להשכרה ירד בחדות ב- 26.5% לעומת אוגוסט וב- 16.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
רמי רונן מנכ"ל Wecheck: "העלייה במחירי השכירות נובעת בעיקר מעלייה במחירי הדירות הקטנות, בנות חדר אחד עד שלושה חדרים. לעומת זאת, בדירות הגדולות, בנות ארבעה עד חמישה חדרים, נרשם שינוי אפסי, המעיד על התייצבות במחירים לאחר תקופה של ירידות. ספטמבר הפך לאחד החודשים עם ההיצע הנמוך ביותר בשנים האחרונות, זאת כתוצאה משילוב בין סיום עונת המעבר לבין לוח השנה העברי. כיוון שראש השנה חל במהלך ספטמבר לעומת אוקטובר בשנה הקודמת, התקצרה בפועל פעילות השוק החודשית. לכן, עדיין קשה לחזות האם מגמת ירידת המחירים אכן נעצרה או נבלמה לחודש אחד בלבד, מאמין שנוכל לדעת בסוף אוקטובר.
Wecheck: הערים בהן נרשמו השינויים הגדולים ביותר במחירי השכירות בין אוגוסט לספטמבר 2025:
שכ"ד ממוצע לחודש בדירות 1-5 חדרים:
עליה - אשקלון - 1.5%, אשדוד - 1.5% חולון - 1.4%.
ירידה - רמת גן - 2.1%, ראשון לציון – 1.0%.
שכ"ד ממוצע לחודש בדירות 1-3 חדרים:
עליה – אשקלון – 5.5%, אשדוד – 0.7% הרצליה – 1.3%.
חולון – 1.6% ירושלים 2.2%.
ירידה – חיפה – 1.1%, ראשון לציון 1.1% רמת גן 2.2%.