מיה דיינמיקס מרחיבה את היקף ההתקשרויות עם גופי משטרה בארה״ב

חברת המיקרו-מוביליטי, מיה דיינמיקס מדווחת כי מפיץ החברה בארה"ב, Quadsolo LLC, עדכן אותה על מסירת כלים ראשונים מסוג Mia Four המסווגים לפי דרישה לשני גופי משטרה נוספים בארה"ב בנוסף להזמנה שסופקה בחודש אפריל השנה למשטרת מיאמי. כזכור בחודש אפריל דיווחה החברה על מסירת כלים מסוג Mia Four מדגם X4 למשטרת מיאמי.
כלים ראשונים סופקו למשטרת שדה התעופה Fort Lauderdale Airport, אשר מיועדים למשימות אבטחת שדה התעופה ומותאמים לשימוש גם בתוך שטח השדה (אזורי ה-door-in) וגם מחוצה לו (door-out), בהתאם לדרישות האבטחה הייחודיות של הסביבה האווירית.
בנוסף, סופקו קלים ראשונים גם למשטרת החופים Delray Beach Police Department, בעיר דלריי ביץ' אשר במדינת פלורידה. הכלים מיועדים לפעילות סיור ואבטחה לאורך רצועת החוף והם מותאמים לשימוש בתנאי סביבה חופית מאתגרת.
לכל אחת מהרשויות שהוזכרו לעיל הותאמו הכלים באופן פרטני ברמת המפרט הטכני כדי לתת מענה מיטבי לצורכי גופי המשטרה, תנאי הסביבה וסוג המשימות המבצעיות.
בנוסף, משטרת ישראל קיבלה את ההזמנה הראשונה שלה לכלים מסוג Mia Four, המיועדים לשמש למשימות סיור ואבטחה ברחבי הארץ. כמו כן, הרכבת הקלה, אשר כבר עושה שימוש בכלים מסוג Mia Four, ביצעה הזמנה נוספת לשם הרחבת צי הכלים במתחמי התפעול והאבטחה שלה.
מנכ"ל מיה דיינמיקס, איציק קלדרון: "אנו רואים בהתרחבות פריסת הכלים של החברה בתחום השיטור בארה"ב נדבך חשוב באסטרטגיית החדירה שלנו לסקטור השיטור והאבטחה בארץ ובעולם. אנו מאמינים כי קיים פוטנציאל מכירות משמעותי לתחום השיטור והאבטחה וחדירת מוצרינו לעוד גופים כאלה תורמת לחיזוק המוניטין של מיה דיינמיקס כספקית פתרונות תחבורה ייעודיים לגופי ביטחון ותשתיות."
מיה דיינמיקס - כלי החברה בשדה התעופה במיאמי, קרדיט: מיה דיינמיקס