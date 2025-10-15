איזה תרחיש היום עשוי להוביל להפחתת ריבית כבר השנה?

מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש ספטמבר יפורסם היום ב-18:30. התחזית שלנו היא לירידה של 0.3%- (תחזית לא מעוגלת 0.34%-), בדומה לתחזית הקונצנזוס (0.3%-). שוק ה-OTC מתמחר ירידה של 0.25%- (Mid). יחד עם זאת אי הוודאות במדד ספטמבר די חדה, כשמאזן הסיכונים נוטה להערכתנו לתרחיש של הפתעות כלפי מטה (מדד שלילי יותר).

הקבוצה העיקרית שתשפיע על מדד ספטמבר היא ה"תחבורה והתקשורת", על רקע הצפי לירידה חדה במחירי הטיסות לחו"ל. נזכיר כי מדדי ספטמבר בשנת 2024 ו-2023 הפתיעו כלפי מטה את הערכות הקונצנזוס בכ-0.2%- ובכ-0.3%- בהתאמה. בשני המקרים היה מדובר בירידות חדות יחסית במחירי הנסיעות לחו"ל, כשלמעשה העונתיות בחודש זה נחשבת לשלילית ביותר ושיטת החישוב החדשה של הלמ"ס מגבירה את התנודתיות.

גם בספטמבר הנוכחי צפויה להערכתנו ירידה חדה במחירי הטיסות. מעבר לעונתיות ישפיעו גם ההתחזקות של השקל והתיקון מהרמה הגבוהה יחסית של מחירי הטיסות לאחר חודשיים של עליות חדות. כמו כן, תהיה השפעה של ההודעה מצד חברות זרות מסוימות על החזרת טיסות לישראל בספטמבר. נציין כי השפעת הגורם האחרון מתונה יחסית במדד היום מאחר וחלק מהחברות (כמו דלתא איירליינס) שהודיעו על החזרת טיסות בספטמבר, הודיעו על כך לקראת סוף אוגוסט, כלומר כמעט בסוף חלון המדידה של הלמ"ס. עדיין, ולפי מדידות פנימיות שלנו, קיים צפי לירידת מחירים חדה שעשויה להפתיע את השוק.

מה עוד ישפיע לכיוון ירידה במדד ספטמבר? צפויה ירידה בקבוצת ה"חינוך והתרבות", על רקע הירידה הצפויה במחירי ה"מלונות ובתי ההארחה". כמו כן צפויה השפעה של הירידה במחירי המזון (מבצעי החגים). תרומות שליליות/מתונות צפויות מצד מחירי ההלבשה וההנעלה (עונתיות, שקל חזק ותחרותיות) והריהוט, אך ההשפעה שלהם תהיה מתונה יותר.

מחירי השכירות צפויים לעלות – אך גם כאן קיימת אי וודאות. מחירי השכירות צפויים לעלות ב-0.4%-0.5% ובכך תירשם האצה בקצב העלייה השנתי במחירי השכירות בספטמבר. יחד עם זאת נציין כי סעיף זה יכול להפתיע החודש לשני הכיוונים, ובפרט לאור המגמות בשוק ולאחר עליות חדות יחסית שהיו בחודשיים הקודמים בסעיף "שירותי דירות בבעלות".

מה תהיה ההשפעה של נתוני האינפלציה על החלטות הריבית?

נזכיר כי הגורם העיקרי שמשפיע על החלטת הריבית של בנק ישראל הוא האינפלציה בפועל. הרגיעה הביטחונית והירידה בפרמיית הסיכון של ישראל תומכים לכשעצמם בהפחתת ריבית ועדיין בנק ישראל ירצה "להיות בטוח" שהירידה באינפלציה השנתית היא ממשית ומתמשכת.

לפי הנתונים שפרסם בנק ישראל עצמו קונצנזוס החזאים צופה כי האינפלציה 12 חודשים לאחור תעמוד על 2.8% לאחר מדדי ספטמבר-אוקטובר ואז תעלה ל-3% לאחר מדד נובמבר, ול-3.2% לאחר מדד דצמבר. למעשה רק ב-2026 האינפלציה השנתית בפועל תרשום ירידה מתמשכת מתחת ל-3%. השיפור במצב הביטחוני וגם בתפיסת המצב בעולם כלפי ישראל תומך לכשעצמו בירידה של פרמיית הסיכון המקומית ובהפחתת ריבית, אולם לפי הגישה של בנק ישראל עצמו יש אי וודאות באם סיום המלחמה תביא להאטה או ירידה באינפלציה (להערכתנו התרחיש השני הוא הנכון).

הנגיד ירון ציין כי לא ברור האם העלייה בביקושים במצב של סיום המלחמה תהיה חזקה יותר מהשיפור במגבלות ההיצע, כלומר לא ברור האם סיום המלחמה הוא תרחיש שתומך בהאצה או האטה באינפלציה בשלב הראשון. לכן נראה כי בנק ישראל ימשיך לתת את המשקל העיקרי לנתוני האינפלציה בפועל.

בהקשר זה נציין כי בנק ישראל נותן משקל נמוך יותר לציפיות האינפלציה בעתיד, שכבר נמצאות בטווח היעד מאז נובמבר 2024 (לפי שוק ה-OTC). זאת על רקע ההפתעות שהיו במדדים לעומת התחזיות, כך שהדגש העיקרי הוא על האינפלציה בפועל.

איך ישפיע המדד הקרוב על החלטת הריבית? להערכתנו באם יתממש תרחיש של הפתעה כלפי מטה במדד היום ובפרט באם המדד ירד ב-0.5%- (הפתעה של 0.2 נקודת אחוז מתחת לצפי הקונצנזוס), לבנק ישראל יהיה קל יותר להפחית את הריבית בנובמבר. זאת גם כי האינפלציה השנתית בתרחיש זה תרד לכ-2.5%-2.6% (לעומת 2.86% כיום), וגם כי לפי התחזיות הקיימות בסקר בנק ישראל למדדים הבאים- האינפלציה כבר לא תחצה את ה-3% כלפי מעלה בחודשים הבאים.

אם נוסיף לכך את השיפור במצב הביטחוני, שקל חזק או לפחות יציב יחסית, וגורמים כמו כניסת חברות תעופה זרות לישראל והירידה במחירי האנרגיה בעולם (האם ימשך?) נראה כי הפתעה חדה היום כלפי מטה במדד תגביר את הסבירות להפחתת ריבית כבר בנובמבר.

ומספר נקודות בהקשר הביטחוני. החתימה על תוכנית טרמאפ וביצוע השלב הראשון בתוכנית מעודדת מבחינת השווקים המקומיים. יחד עם זאת ישנה אי וודאות לגבי היישום של המשך ההסכם, כשכבר כעת חמאס לא עומד בחלק מתנאי ההסכם.

בשורה התחתונה, המצב הביטחוני ותפיסת הסיכון לגבי ישראל השתפרה, אך עדיין ישנה אי וודאות לגבי העתיד, למרות שהיא צומצמה לאחרונה.