למרות שמדד המחירים באוקטובר צפוי להיות גבוה - הורדת הריבית בנובמבר וודאית

תגובתו של יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות מזרחי טפחות למדד ספטמבר:

מדד ספט' יורד ב-0.6%, נמוך משמעותית מהקונצנזוס

התיקון במחירי הטיסות החודש הוא משמעותי מאוד. והאחראי העיקרי להפתעה כלפי מטה היום. גם בשנה שעברה זה היה בסיס לירידה מהותית במדד, אם כי בהחלט לא כמו זו היום. ובכל זאת, להערכתנו, יש פה עוד פוטנציאל מסוים להמשך ירידות בסעיף הזה. הפוטנציאל הזה מגיע כמובן ממחירי הטיסות עצמן, לאור הגדלת ההיצע. אבל גם כתוצאה משער החליפין. בנוסף, לאור אופן הדגימה של הלמ"ס, הכולל טיסות שהזמנו עד שבעה חודשים מראש, אפשר להעריך שבתרחיש של רגיעה בטחונית מכאן והלאה, תהליך ההתמתנות של הסעיף הזה ימשך עד האביב של 2026. ולהערכתנו, הוא יהיה מהותי מבחינת המדד כולו. כמובן שגם סעיף ההרחה בארץ התמתן מסיבות דומות. אבל נעריך שפה התיקון ימצה את עצמו בקרוב.

מהצד האינפלציוני בולטים בהיעדרם סעיפי השכירות. לא זכור לנו מתי בפעם האחרונה סעיף "שירותי דיור" רשם ירידות. אבל נייחס את זה גם לתחלופת השוכרים הנמוכה ביחס לקיץ. ועדיין, הדינמיקה השלילית במלאי הדירות בשכירות, לעומת הגידול בביקוש, קיימת. אם לא נראה המשך עליות במחירים, זה עשוי לסמן על ביקושים חלשים יותר באופן כללי.

על שני אלה, צריך להוסיף גם שחסרים סעיפים אינפלציוניים במיוחד במדד הזה. וגם ביולי-אוגוסט, זולת סעיפי התיירות האמורים והשכירות, סעיפי המדד היה ברובם נמוכים, גם בשירותים. במובן הזה, אנחנו במצב דיי חריג לעומת רוב המדינות המערביות.

הנתון היום בהחלט דרמטי. אבל מבחינת מדיניות בנק ישראל בהמשך, לא נקדים לסכם את השפעת סביבת האינפלציה טרם ההודעה בסוף נוב', לאור העובדה שמדד המחירים הבא, של אוק', צפוי להתפרסם מספר ימים לפני קבלת אותה ההחלטה. ובניגוד לנתון היום, פה אנחנו דווקא רואים פוטנציאל משמעותי לעלייה במדד. עם זאת, בימים האחרונים, ראינו את ההסתברות הגלומה להורדה שם נעה לכיוון ה-70%. כנראה שנראה עלייה עכשיו על רקע נתון האינפלציה היום, להערכתנו, אל קרוב לוודאות.

יונתן כץ הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון:

מדד ספטמבר הפתיע בחדות כלפי מטה עקב ירידה חדה במיוחד במחירי הטיסות בשיעור של 16% והתמתנות במחירי השכירות בחישוב שנתי ל- 3.9% מ- 4.3% לפני חודש, זאת לאחר מספר חודשים של האצה. לאחר מדד ספטמבר הנמוך, ירידה חדה באינפלציית הליבה והייסוף בשקל, סביר להניח שהריבית בחודש ינואר 26 תעמוד על 4.0% אחרי שתי הורדות ריבית של 0.25% בנובמבר ותחילת ינואר.

אלו חדשות מאד חיוביות עבור האפיקים הארוכים.

רוני מזרחי, יו"ר ובעלי קבוצת מזרחי ובניו ונשיא כבוד לשכת הקבלנים:

"עכשיו, לאחר שחרדת הנגיד מהאינפלציה הסתיימה לאחר תום המלחמה ושחרור החטופים, זה הזמן להעלות מחדש את שוק הדיור על הפסים. העובדה שמחירי הדיור מקרטעים זה החודש החמישי ברציפות, ממחישה עד כמה מדובר בצורך קריטי לשקם את השוק, גם על מנת לייצר מנועי צמיחה אפקטיביים למשק הישראלי. לכן הורדת ריבית משמעותית על ידי נגיד בנק ישראל דחופה כעת יותר מתמיד!"

עידו שחם עו"ד ושמאי מקרקעין מומחה למיסוי נדל"ן והתחדשות עירונית:

"מגמת שוק הדיור במהלך החודשים האחרונים תשתנה לחלוטין לאחר שיתברר כי יותר מ-150 אלף מחוסרי דיור לא יזכו בהגרלה של דירה בהנחה שמתקיימת בעצם ימים אלה והביקושים הכבושים יהפכו לזינוק נוסף במחירי הדיור. לתשומת לב מקבלי ההחלטות. עליהם לדאוג באופן מיידי להגדלת היצע הדיור!"

צאלה רוזנבלום עמור, מנכ"לית קבוצת הנדל"ן הציבורית מ. אביב:

"כעת מה שמדאיג אותי יותר מכל, זו החובה של המדינה לדאוג לאותם מאות אלפי יוצאי כוחות הבטחון שהשתתפו במלחמת חרבות ברזל וחלקם הגדול נותר מחוץ למעגל בעלי הדירות. לשם כך על מקבלי ההחלטות לגבש תכנית לאומית מקיפה לפתרון נושא הדיור, זאת בשיתוף פעולה מירבי עם מרכז השלטון המקומי וכלל העיריות!"

ניר בבג'ני, יועץ לגופים מוסדים בתחום הנדל"ן ובעלי nadlanir investments:

"נקודת התורפה הקשה ביותר במהלך שנות המלחמה היתה העובדה שהאבטלה היתה גבוהה בפועל פי כמה וכמה יותר מבנתונים הרשמיים, זאת בשל גיוס המילואים הנרחב שלא שוקלל בנתוני האבטלה. על כן התאוששות ענף הנדל"ן חשובה לא רק מהזווית של רוכשי הדירות והקבלנים, אלא גם מהזווית של ייצור תעסוקה מירבית!"

אמיר רוזנבלום, יועץ ניהול ואחזקת מבנים ונכסי משקיעים ובעלי עידן ש.נ.י:

"ההיסטוריה הנדל"נית מוכיחה פעם אחר פעם שכשהמשקיעים חוזרים, הענף כולו משגשג. על כן יש לנצל את חלון ההזדמנויות של סיום המלחמה מחד גיסא והאנטישמיות הגוברת מאידך גיסא, על מנת להביא הנה רבבות משקיעים יהודים מרחבי התפוצות, שרובם הגדול, כך אני מאמין, יהפכו בסופו של דבר גם לעולים חדשים!"