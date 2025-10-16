פרשקובסקי זוכה לאמון שוק ההון ומגייסת כ-50 מיליון ₪ מאיביאי ומנורה מבטחים

פרשקובסקי הודיעה על הקצאה פרטית של 305,537 מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של 164 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של 50,108,068 ₪.
המניות מהוות כ-1.43% מזכויות ההון וההצבעה בחברה וכ-1.42% מזכויות ההון וההצבעה בחברה בדילול מלא.
הגופים שלהם הוקצו המניות הם איביאי ומנורה מבטחים. בכך עלתה מנורה מבטחים להחזקה של 6.25% ממניות החברה.
יוסי פרשקובסקי, יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי השקעות ובנין: "בהמשך לעלייה בשווי המניה של פרשקובסקי בחצי שנה האחרונה, אנו נרגשים מהבעת האמון של גופים מוסדיים בחזון ובפוטנציאל של פרשקובסקי. לאחר סיום המלחמה, הצפי להורדת הריבית במשק ולעליות החדות בשווי מניות חברות הנדל"ן אנו שמחים לבשר על הצלחה יפה בהנפקת האקוויטי הפרטית שיזמנו בה גייסנו 50 מיליון ₪ להון העצמי של החברה, אשר ישמש להמשך פעילות הפיתוח של החברה."