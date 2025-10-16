ויקטור וקרט ימונה למנכ"ל לאומי פרטנרס

לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, מודיעה היום (רביעי) על בחירתו של ויקטור וקרט לתפקיד מנכ"ל החברה במקומו של רון בן חיים. הערב אושרה הבחירה בוקרט בדירקטוריון לאומי פרטנרס ובדירקטוריון בנק לאומי.
בעשור האחרון כיהן וקרט בתפקידים בכירים בקבוצת "קשת". בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל החטיבה המסחרית של הקבוצה, ובו ניהל את כל מערך ההשקעות, ההכנסות והפיתוח העסקי של הקבוצה. בין השאר, הקים וניהל את "קשת החזקות", זרוע ההשקעות של הקבוצה, שבאמצעותה ביצעה קשת מגוון רחב של השקעות בחברות בתחומים מגוונים, והיה חבר בדירקטוריונים של אותן חברות. טרם הצטרפותו לקשת שימש מנהל בכיר בפירמת הייעוץ PWC, שם התמחה בייעוץ אסטרטגי ופיננסי בתחום המיזוגים והרכישות. לוקרט תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון – שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן: "אני שמח על הצטרפותו של ויקטור אלינו, ובטוח שעם ניסיונו המגוון ויכולות הניהול הייחודיות שהוא מביא עימו - לאומי פרטנרס תמשיך להיות המובילה בתחומה בישראל. אני מודה לרון בן חיים על תקופתו בהובלת לאומי פרטנרס ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".
לאומי פרטנרס - שהיו"ר שלה הוא עומר זיו, משנה למנכ"ל בנק לאומי וראש חטיבת שוקי הון - היא זרוע ההשקעות הריאליות הגדולה והמובילה במערכת הבנקאית. נכון לסוף 2024, יתרת ההשקעות הריאליות של לאומי פרטנרס עמדה על כ־5.6 מיליארד שקל והתחייבויות ההשקעה עמדו על כ־1.6 מיליארד שקל. בסה"כ, במהלך 2024 לאומי פרטנרס רשמה רווח של כחצי מיליארד שקל.