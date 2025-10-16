מגדל שוקי הון: בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית בהחלטתו הבאה

אחרי שמדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב- 0.6% ובכך משקף עלייה של 2.5% ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 2.9% בחודש אוגוסט, במגדל שוקי הון מציינים כי "מלבד סעיפי התחבורה והתקשורת, בקצב שנתי נרשמה התמתנות בעליות המחירים בכל הסעיפים הראשיים במדד בהשוואה לאוגוסט".
לפי בית ההשקעות, "התמתנות זו חשובה הרבה יותר מסעיפי הטיסות והנופש, הגורמים לתנודתיות, משום שהיא מעידה על התמתנות בקצב האינפלציה".
עוד מציינים במגדל שוקי הון כי "בסעיף הדיור (שכירויות), למרות התמתנות קצב עליית סעיף השכירויות, בסעיף שכר דירה עם תחלופת שוכר נרשמה בספטמבר עלייה של 5.3%, לעומת 5.5% באוגוסט ובסעיף חידושי חוזים התמונה מעט זהה. ניתן להעריך כי סעיף השכירויות ימשיך להתקרר בחודשים הקרובים, בתמיכת ירידה מצטברת של 2.1% במדד מחירי הדירות ב-6 החודשים האחרונים".
בבית ההשקעות סבורים כי "גם אם נראה הפתעה קלה כלפי מעלה במדד אוקטובר, שיפורסם לפני החלטת הריבית בנובמבר, בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית. זאת משום שלראייתו הרגיעה במצב הגיאופוליטי חשובה הרבה יותר מקצב התמתנות המדד".
אין באמור התחייבות להשגת תשואה/רווח ו/או למניעת הפסדים. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. לקבוצת מגדל שוקי הון ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בנושא ו/או אחזקות בנכסים ו/או בסקטורים ו/או באפיקים שהוזכרו, והם מנהלים ו/או עשויים לנהל נכסים מהסוג שהוזכר ו/או מכשירי השקעה בסקטורים/אפיקים אלה ו/או שהשקעותיהם עשויים לכלול נכסים המשתייכים לסקטורים/אפיקים אלה. ההערכות בכתבה, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית, ואינה בשליטת קבוצת מגדל שוקי הון ו/או מי מטעמה.