"לא לדאוג מכל מחקר של כלכלן מפורום קהלת - שלא ינסו אותנו" - יו"ר ההסתדרות על צמצום הטבות המס בקרנות השתלמות

משרד האוצר הוציא סקירה (לסקירה המלאה לחצו כאן) שלדברי בכירים בשוק ההון "מנסה להראות עד כמה ההטבה בקרנות השתלמות מועילה כביכול לעשירונים העליונים ופחות לעשירונים התחתונים. והמסקנה של הכלכלן במשרד האוצר היא לצמצם את ההטבה לעשירונים העליונים במקום לעודד את העשירונים התחתונים. כמו תמיד במחוזותינו השוויון תמיד נועד לדפוק את האדם העובד והחוסך במקום לעודד ולחזק את העובדים החלשים יותר במשק."
ארנון בר-דוד יו"ר ההסתדרות אומר היום בשיחה עם כתב פאנדר על החשש של עובדים רבים במשק מצמצום ההטבה:
"לא לדאוג מכל מחקר של כלכלן מפורום קוהלת. אנחנו בהסכם מסגרת עד שנת 2027. שמגדיר מה בפנים ומה בחוץ."
ומוסיף "וחוץ מזה שלא ינסו אותנו."
מתוך סקירת האוצר
"מומלץ לצמצם באופן משמעותי את הטבת המס בקרנות ההשתלמות, עם עדיפות להפחתת תקרת ההכנסה המזכה בהפקדה. צעד זה יאפשר הפחתה של שיעורי המס באופן שקוף יותר, ובמסגרת זו גם יאפשר לשפר את פרוגרסיביות מערכת המס. לחלופין צעד זה יכול לשמש לצמצום של החוב הציבורי או לקידום הוצאה ציבורית תומכת צמיחה ורווחה. יתרה מכך, ככל שקיים צורך בעידוד ממשלתי לחסכון של משקי הבית לטווח בינוני, עדיפה החלפתן של הקרנות בכלי אחר, שוויוני ונגיש לאוכלוסייה באופן רוחבי."