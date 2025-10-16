תיק אישי
קבוצת כלל תזרים לשיכון ובינוי כ-150 מיליון שקל ובכך תגדיל את אחזקתה בחברה לכ-7.2%

 

 
עמית בירמן, צילום: עומר סומךעמית בירמן, צילום: עומר סומך
 
עידו אסיאג
16/10/2025

הבעת אמון נוספת בקבוצת שיכון ובינוי: 

קבוצת כלל תזרים לשיכון ובינוי בע"מ כ-150 מיליון שקל ובכך תגדיל את אחזקתה בחברה לכ-7.2%

קבוצת שיכון ובינוי השלימה לאחרונה בהצלחה גיוסי הון ואג"ח בהיקף כולל של מעל ל-600 מיליון שקלים (ברוטו) מגופים מוסדיים מובילים ומרכזיים בשוק ההון הישראלי

קבוצת כלל ממשיכה ומגדילה את אחזקתה בחברת שיכון ובינוי בע"מ באמצעות מימוש אופציות שניתנו לה באוקטובר 2023 במסגרת העסקה לרכישת 8% ממניות שיכון ובינוי נדל"ן, אשר שיקפו באותה עת לחברת הנדל"ן שווי של כ-5 מיליארד שקל

