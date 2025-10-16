חברת Water.io חתמה על הסכם לרכישת 100% מפעילות זורונט תמורת מזומן, אופציות ותמורה עתידית

חברת ווטר אי.או, שבשליטת סטאר 26 (67%) - המפתחת בקבוק מים חכם עם פקק חיישני ותזכורות לשתייה המתחבר לאפליקציה ייעודית - חתמה על הסכם לרכישת 100% מפעילות זורונט, המפתחת פתרונות מבוססי בינה מלאכותית (AI) לניטור וניהול חדרי בקרה ושליטה לא מאוישים. המערכת של זורונט מאפשרת זיהוי בזמן אמת של אירועים חריגים והפעלת תגובות אוטומטיות, ומשמשת מוקדי אבטחה של אתרי בנייה, תחבורה, עסקים ויישומים ביטחוניים.
ווטר אי.או עוסקת בפיתוח מערכת שתייה דיגיטלית חדשנית, המאפשרת למשתמשים למדוד את צריכת הנוזלים היומית, לקבל תזכורות מותאמות אישית לשתייה ולנהל מעקב בריאותי באמצעות אפליקציה אינטואיטיבית.
במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים, ווטר אי.או תרכוש100% ממניות זורונט תמורת300 אלף שקל במזומן, וכן תעניק לבעלי המניות של זורונט 200 אלף אופציות לרכישת מניות ווטר בשתי סדרות, במחירי מימוש של 0.6 ו-1.2 שקלים למניה. בנוסף, נקבע תשלום נדחה מבוסס ביצועים, בגובה80% מהשווי העתידי של זורונט, שיחושב על בסיס125% מהכנסות החברה לשנת 2026 או פי שמונה מה-EBITDA לשנה זו - הגבוה מבין השניים.
לאחר השלמת העסקה תהפוך זורונט לחברה-בת בבעלות מלאה של ווטר, כאשר עובדי המפתח בזורונט ימשיכו בתפקידיהם למשך שלוש שנים לפחות, בהתאם להסכמי העסקה חדשים שנחתמו עימם.
יתרה מכך, ווטר תמשיך להפעיל את פעילותה העסקית והטכנולוגית של זורונט באותה מתכונת עסקית למשך 18 חודשים לפחות, לרבות שמירה על לקוחותיה ותחומי פעילותה המרכזיים.
לדברי מני שלום, יו״ר הדירקטוריון ומנכ״ל החברה: "הרכישה של זורונט עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית הצמיחה שלנו, ומחזקת את מעמדנו כחברה מובילה בתחומי ה-AI וה-IoT לניהול תשתיות. זורונט מביאה איתה צוות מצוין וטכנולוגיה ייחודית בעולם אבטחת המתקנים והבטחון, ותאפשר לנו להציע ללקוחותינו פתרונות מקיפים יותר - החל מהגנה היקפית וכלה בבקרה סביבתית חכמה. אנו מאמינים כי הניסיון של זורונט והטכנולוגיה הייחודית שלה יאפשרו לווטר להיכנס לשווקים חדשים."