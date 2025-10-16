תיק אישי
המשק הבריטי צמח ב-0.3% וב-EFG מעריכים: תיתכן הורדת ריבית נוסף כבר בדצמבר

על אף נתוני הצמיחה החיוביים, ב-EFG מזהירים מפני סימני האטה מתמשכים, בעיקר במגזר הייצור, ומעריכים כי שילוב של שוק עבודה רפוי ושכר מתמתן עשוי להביא להפחתת ריבית נוספת עד סוף השנה

 

 
חואקין ת׳ול, הכלכלן של הבנק השוויצרי EFG, צילום: EFGחואקין ת׳ול, הכלכלן של הבנק השוויצרי EFG, צילום: EFG
 
חואקין ת׳ול, כלכלן ב-EFG Asset Management, לונדון
16/10/2025

המשק הבריטי רשם צמיחה של 0.3% בשלושת החודשים שהסתיימו באוגוסט 2025, מעט מעל הקצב שנרשם בחודשים הקודמים. לדברי חואקין ת'ול, כלכלן ב-EFG Asset Management היושב בלונדון, העלייה נבעה בעיקר מביצועים חזקים בענפי השירותים והבנייה, שעלו ב-0.4% וב-0.3% בהתאמה. מנגד, מגזר הייצור רשם ירידה של 0.3%, מה שצמצם את תרומת הצמיחה הכוללת. 

לדברי ת'ול, "הנתונים האחרונים עולים בקנה אחד עם תחזיות בנק אנגליה, הצופה גידול של 0.3% בתוצר ברבעון השלישי". על בסיס שנתי, הכלכלה הבריטית צמחה ב-1.3%, נתון התואם את התחזית המעודכנת של קרן המטבע הבין-לאומית (IMF) לשנת 2025.

ב-EFG מציינים כי הנתונים "בהתאם לציפיות השוק", אך משקפים אתגרים מתמשכים עבור ממשלת בריטניה בבואה לעודד צמיחה, במיוחד במגזר התעשייה שנותר חלש במונחים שנתיים אף כי הפגין שיפור זמני באוגוסט. 

לדברי ת׳ול, נתוני הפעילות יתפסו מקום מרכזי בדיוני ה-MPC (ועדת המדיניות המוניטרית של בנק אנגליה) הצפויים בתחילת נובמבר. "הבנק יידרש לשקלל את נתוני הצמיחה עם סימני ההיחלשות בשוק העבודה ובקצב עליית השכר", ציין. לדבריו, אף שהשוק אינו צופה הפחתות נוספות בריבית השנה, השילוב בין חולשה תעסוקתית להאטה בשכר ולנתוני הצמיחה המתונים עלול להגביר את הסיכוי להפחתת ריבית נוספת בדצמבר.
 

