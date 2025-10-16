מדד ספטמבר הפתיע בחדות: ירידה של 0.6% - הופך הורדת ריבית "לוודאית"

מדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר ירד ב-0.6% (פסגות והקונצנזוס: 0.3%-) והאינפלציה השנתית ירדה ל-2.5%.
מדד הליבה ירד ב-0.6% ואינפלציית הליבה ירדה ל-3.0%.
הקצב השנתי ע"ב שלושת החודשים האחרונים (יוני-ספטמבר) האט בחדות ל-2.1% (מ-3%), וכך גם הקצב של המדד ללא דיור וללא פירות וירקות. ללא דיור, הקצב השנתי בחודשים אלו עומד על 0.9% בלבד.
על פי התחזית העדכנית, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2.1% ב-12 חודשים הקרובים. תחזית זו מניחה אי שינוי בשער החליפין ובמחיר הנפט ביחס לממוצע של השבועיים האחרונים.
ההשפעות העיקריות על המדד:
תת-סעיף שירותי דיור בבעלות הפתיע וירד ב-0.2%, מה שהוביל את כל סעיף הדיור להיוותר ללא שינוי.
השינוי השנתי במחירים למחדשי חוזה ולדיירים חדשים ירד במעט ועומד על 2.6% ו-5.3%, בהתאמה.
מחירי המזון ירדו ב-0.5%.
מחירי הטיסות לחו"ל בלבד ירדו ב-16.2%. כלל תת-סעיף "נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ" ירד ב-8.6% בלבד.
מדד חודש אוקטובר צפוי לעלות ב-0.6% והאינפלציה צפויה לעלות ל-2.6%.
סעיף המזון צפוי לעלות ב-0.6% וסעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-1.5%.
סעיף הדיור צפוי להישאר ללא שינוי.
סעיף אחזקת דירה צפוי לעלות ב-0.4% וסעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לעלות ב-0.1%.
סעיף הלבשה והנעלה צפוי לעלות ב-5.1%.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לעלות ב-1.2%.
מדד חודש נובמבר צפוי לרדת ב-0.6% והאינפלציה צפויה לרדת לרמה של 2.4%.
סעיף המזון צפוי לעלות ב-0.1%.
סעיף הפירות והירקות צפוי לרדת ב-2.9% מסיבות עונתיות.
סעיף הדיור צפוי לחזור לעלות, ב-0.1%, כאשר מחירי השכירות צפויים לעלות ב-0.3% ושירותי דיור בבעלות צפויים לעלות ב-0.1%.
סעיף אחזקת דירה צפוי לרדת ב-0.2% וסעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לרדת ב-0.3%.
סעיף הבריאות צפוי לעלות לרדת ב-0.3%.
סעיף חינוך ותרבות צפוי לרדת שוב, הפעם ב-0.4%.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לרדת ב-2.3%.
ניתוח ותחזית
ההפתעה במדד וסיום המלחמה הופכות את ההסתברות להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה לכמעט ודאית.
כפי שבנק ישראל התבטא אתמול, לא צפויה הפחתת ריבית בישיבה שלא מן המניין וכנראה שבצדק, המשק לא במצב שמחייב את בנק ישראל למהר עם הפחתות הריבית.
אנו מעריכים שגם בהחלטה של תחילת ינואר הריבית תופחת שוב ול-2026 אנו מעריכים כרגע קצב של 4 הפחתות בשנה.