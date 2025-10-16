המשקיעים קונים את הירידות; בנקים מזהירים: גידור מומלץ והטכנולוגיה בשיא היסטורי

BofA:
“הירידות נרכשו” (buy the dip) אך בבנק BofA ממליצים על “גידור זול במיוחד” כהגנה מפני אירוע “שבריריות” נוסף כפי שחווינו בשישי האחרון.
Barclays:
השיח סביב השקעות ההון של ענקיות המחשוב (Hyperscalers) מופרז מאוד בהשפעתן על צמיחת התמ”ג.
נכון, השקעות של מאות מיליארדים נשמעות עצומות אך בהשוואה להשקעות ההון הכוללות בארה”ב, שעומדות על כ-4 טריליון דולר בשנה, מדובר בחלק קטן יחסית.
גם אם חמשת הענקיות יגדילו את ההשקעות ב-30% ל-500 מיליארד דולר עד 2027, מדובר למעשה בהאטה לעומת השנים 2024–2025, כך שרוב ההשפעה החיובית על הצמיחה כבר מאחורינו.
Citadel:
הלקוחות הפרטיים עדיין “קונים את הירידות”, אך מומחה ״זרימות הכסף״ של Citadel (סקוט רובנר, מי שהרבה זמן בצ׳אט זוכר את הכוכב הזה שעבר מגולדמן רק לפני כמה חודשים) מציין כי הוא “עוקב מקרוב אחר קרנות הסיסטמטיות, ריבלנס יומי בתיקי משקיעים וקרנות לא פונדמנטליות”.
שיפור ניכר ביסודות הפיננסיים של החברות צפויה לתמוך בגל העליות הבא, במיוחד לקראת נובמבר, חודש שבאופן היסטורי נחשב חזק.
עם זאת, הוא מזהיר כי על המשקיעים להישאר ערניים לרמות הפוזיציה והחשיפה במהלך השבועיים הקרובים, שכן פעילות השוק נמצאת ברמות גבוהות מהממוצע.
נתון מעניין:
סקטור הטכנולוגיה בתוך מדד S&P 500 נמצא בגבוה כל הזמנים ביחס למדד עצמו, אפילו יותר גבוה מבועת דוט.קום.
BofA:
האלוקציה לשווקים המתעוררים נמצאת ברמה הכי גבוה מאז שנת 2021.
LSEG:
מדד ה-RSI החודשי של הזהב נמצא ברמות של קניית יתר קיצונית, אף יותר מאשר במהלך הראלי המטורף של 1980.
עם RSI חודשי ברמה של 92, מדובר בתופעה נדירה מאוד.
בינתיים:
TA-Banks : -2.7%
TA-90: +0.6%
ממשל שקלית 0537 : 3.94%
Usdils : 3.3080
S&P 500 future : +0.25%
Gold : 4225
Bitcoin : 110900