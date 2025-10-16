כסף ונפט: שתי סחורות המרמזות על מה שקורה מאחורי הקלעים - ניתוח טכני

קורה משהו שונה לאחרונה. למרות שמדדי המניות בבורסות בעולם לא ממש שינו את מהלכם החיובי הרגיל, מי שמרחיב קצת את היריעה ומביט בנכסים אסטרטגים שונים מן המדדים האלו מגיע למסקנה שמתבשל תבשיל לא נעים כל כך. ממה מגיעה ההנחה הזו? אומר זאת כך: אם הייתי מציין בפניכם שצריכת האנרגיה הגלובלית יורדת בהתמדה, כאשר המחיר של הזהב השחור (הנפט) מצביע על עודף ביקוש גדול מן ההיצע היומי. מה זה היה מעלה לכם בתודעה?

ואם הייתי מציין במקביל שכמה מנכסי ההגנה ההיסטוריים החשובים ביותר מתחילים לעוף מעלה. למה זה היה מרמז? אני די בטוח שבמקרה הראשון הייתם חושבים על מיתון והאטה כלכלית גלובלית, ובמיוחד אמריקאית, כאשר החלק השני מצביע על לקיחת עמדות מגננה מצד הגדולים ביותר והחשובים ביותר מבין משקיעי העולם. אלו ש"מריחים" משהו לפני כולנו הפלביים... אז, הנה, זה מה שקורה בפועל, ותקופה די ארוכה, למרות, שוב, שבחלון התצוגה המנייתית אין שום רמז משמעותי לכך.

נתחיל מן המידע האנרגטי. לפניכם מבט שבועי על חוזה הנפט:





מן הגרף הפשוט והמיוחד הזה אנו למדים שהשיא של 120 דולר לחבית הלך לו ללא חזרה נראית לעין. למעשה, הניסיון האחרון לחזור לגבהים נכשל בצורה מחפירה סביב 95$ בחלק השני של 2023. מאז, קוו המגמה על השיאים מצביע היטב על המגמה היורדת האדירה. זו אשר מביאה את המחיר לבדוק שוב את התמיכה המאסיבית סביב 60$. אזור שהחל להיות חשוב במשך שנת 2021 !!.

מה קרוה כאן? יש שיאמרו: ממשל טראמפ משבש את השוק על ידי הצפה של נפט ממקורות חדשים ומוריד על ידי כך את המחיר מבלי שזה יהיה סימן להאטה כלכלית. אבל, כולנו יודעים שלתנועת המחיר הברורה של הנפט ניתן לצרף את המקרו האמריקאי כהוכחה למיתון מתפתח (לאחרונה בתמיכה מאסיבית של שוק עבודה מתדרדר במהירות...). ואם הצרכן האמריקאי מצטנן, כל העולם חולה בשפעת, כאשר המדינות המייצרות (סין וכו...) מקבלות דלקת ריאות חמורה במיוחד...

ועכשיו, לחלק השני של המשוואה: מתכת הכסף. הנה גרף שבועי שלה , עבור אותה תקופה בזמן:





טילים לירח כבר שלחו אבל כל פעם שאנו רואים גרף כזה לא ניתן לא לעשות את ההשוואה בינו והשיגורים המוצלחים ההם. המעניין הוא שהמגמה נבנתה במשך תקופה ארוכה מאוד כאשר התחתית של המחיר היתה סביב 17$ באוגוסט 2022, ומאז אנו עדים לשפלים גבוהים מקודמיהם. השלב האחרון והאלים ביותר החל מן התחתית של אפריל 2025 כאשר המחיר נשק ל-27$ והכפיל בינתיים את עצמו לאזור ה-53$.

אוקי, הרושם אדיר אבל מה קורה כאן? ואיך זה משתלב עם מה שראינו בנפט? התשובה נעוצה ביחס לנכסי הגנה אסטרטגיים. מתכות יקרות (בעיקר זהב וכסף) משמשות להרבה מאוד תפקידים כאשר החלק המוניטארי-הגנתי הינו היחיד שנובע מצורך פיננסי ולא תעשייתי. ומתי החלק הזה משתלט על התנועה, כמו עכשיו? כאשר השחקנים הגדולים ביותר בעולם מחליטים שיש סיכוי סביר למשבר סיסטמי במערכת הפיננסית.

מי אלו? ממשלות ובנקים מרכזיים, מוסדות השקעה גלובליים, וגופים עסקיים ופרטיים שיכולים להרשות לעצמם לבנות לעצמם "ביטוח" כזה. מעבר של פי 2, בשלושה חודשים, הוא מהלך המראה על סוג של "פאניקה" קטנה. וזה די צורם מול המצב הרגוע שדומה יותר לנירוונה מאשר לפאניקה שאנו פוגשים בשוקי המניות והאג"ח בעולם. אגב, שוק האג"ח הממשלתי ממש בתרדמת ונע בדשדוש בחלק הנמוך של תחום המחירים שנקבע מאז תחילת 2024 (!). אז מה יכול להיות הסיבה לכל המהומה המתנהלת מאחורי הקלעים?

ברור שאינני יודע לומר בוודאות. אבל, אם נצטרך לנחש נאמר כך: יש בעולם תחושה חדשה שלא הייתה קודם: החוב המדינתי, המעיק על המאזנים של המדינות בגלל שהריבית נמצאת גבוה מאוד ביחס לזו שהייתה עד תחילת 2022, אינו ניתן לגידול משמעותי שוב. כמו שעשו ב-2007-9, ובקורונה. ישנה סוג של תקרה, ואנו קרובים אליה, כאשר הגלגול של החוב מהווה כבר בעיה בפני עצמה. ועובדה זו אינה מוכלת במערכת הכלכלית.

תרבות האשראי והחוב כל כך בנויה בהתנהלות הכלכלית הרגילה שיהיה קשה מאוד להיגמל מזה וזאת במיוחד בסקטור הציבורי. בניית רזרבה של מתכות יקרות ששומרות תמיד על ההון הריאלי בהחלט מהווה צעד הגיוני במקרה ש"תקרה תקלה" בניהול החוב, בגלגול שלו או באירוע שבו יצטרכו לומר "עד כאן". ויש מספיק גופים שחושבים שה"תקלה" הזו קרובה יותר מאשר רוב הציבור חושב, עקב השילוב הזה של צורך בגיוס כספים ענק כאשר המשק הגלובלי והאמריקאי בפרט נכנס לשלב של האטה ומיתון. שלב שאיננו יודעים עדיין מה יהיה היקפו בשיאו. נקווה שהם טועים... שנה טובה!





תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]