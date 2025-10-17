המדד שטס 18.5%+ בחגי תשרי והשאיר את כולם מאחור - סיכום חודש החגים בבורסה ובקרנות

תקופת החגים השנה - בין 21 בספטמבר ל 16 באוקטובר, 2025

התאפיינה בהתפתחויות מדיניות משמעותיות, בראשן הצגת תכנית 21 הנקודות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והכרזה על הסכם הפסקת אש הכולל את השבת כל החטופים מרצועת עזה. על רקע זה, נרשמה אופטימיות בשווקים הפיננסיים, שהתבטאה בעליות שערים חדות בשוק המניות ובשוק איגרות החוב, ובשבירת שיאים במדדי הבורסה.

מדד ת"א-35 ומדד ת"א-125, עלו

בהתאם, במהלך תקופת החגים, מדד ת"א-35 ומדד ת"א-125, עלו בשיעורים של כ-6.0% ושל כ- 7.0%, בהתאמה, ושברו שלוש פעמים את שיא כל הזמנים. מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ- 10.5% ושבר את שיא כל הזמנים ארבע פעמים. [מדד ת"א נדל"ן טס 18.5%+]

מחזור המסחר

היומי הממוצע היה גבוה מהרגיל והסתכם בתקופה זו בכ- 4.0 מיליארד שקל.

בשוק איגרות החוב

באפיק הממשלתי הצמוד נרשמו עליות בשיעור של כ- 2.2%, ובאפיק הלא צמוד נרשמו עליות בשיעור של כ- 1.9%. עליות חדות נרשמו במח"מים הארוכים כאשר מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ- 4.7%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור של כ- 4.5%. מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ- 2.2%, ומדד איגרות החוב הלא צמודות עלה בשיעור של כ- 2.1%. גם באפיק הקונצרני, איגרות החוב בעלות מח"מים ארוכים עלו בשיעור גבוה יותר, כאשר מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ- 3.4%, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ- 3.2%.

במהלך תקופת החגים נרשמה ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל

כפי שמשתקפת בתשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתיות השיקליות ל-10 שנים, שירדה לרמה של כ- 3.87%, לעומת כ- 4.21% לפני תקופת החגים. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה אף היא בתקופת החגים ועומדת על כ- 4.04%, בהשוואה לכ- 4.12% לפני כן. מחיר ה-CDS לחמש שנים של מדינת ישראל ירד בתקופת החגים מרמה של 73.05 לרמה של 70.07 - ירידה בשיעור של כ- 4.1%, המציבה אותו מעט מעל הרמות שנרשמו ערב פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". מגמות אלו משקפות התחזקות באמון המשקיעים בכלכלה הישראלית וביכולתה לשמור על יציבות פיסקלית, חרף האתגרים הביטחוניים.

בשוק המניות

גוייסו בתקופת החגים כ- 1.4 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.1 מיליארד שקל גוייסו על ידי שלוש חברות חדשות שביצעו הנפקה ראשונית של מניותיהן לציבור, כך שמתחילת השנה מספר החברות החדשות שהנפיקו מניות לציבור עומד על 18.

בשוק איגרות החוב הקונצרני

גוייסו בתקופת החגים כ-0.9 מיליארד שקל ב-6 הנפקות לציבור, מתוכם כ-0.3 מיליארד שקל גוייסו ע"י שתי חברות חדשות שביצעו לראשונה הנפקה של חוב לציבור, כך שמתחילת השנה מספר החברות החדשות שהנפיקו איגרות חוב לציבור עומד על 22.

בקרנות האקטיביות

בקרנות המשקיעות במניות ובקרנות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות נרשמו הזרמות. לעומת זאת, בקרנות הכספיות נרשמו פדיונות.

בקרנות המחקות

נרשמו הזרמות לכל אפיקי ההשקעה.

תנועות משקיעים בקרנות בתקופת החגים - גיוס של כ 2.6 מיליארדי שקלים

בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות בהיקף של כ-2.0 מיליארד שקל, מתוכם:

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות מדדים אחרים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל.

בקרנות האקטיביות בוצעו הזרמות נטו בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל, מתוכם:

בקרנות הכספיות

נרשמו פדיונות בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל.

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות

נרשמו הזרמות בהיקף של כ-1.0 מיליארד שקל.

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות

נרשמו הזרמות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל.

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בחו"ל

נרשמו הזרמות בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל.

בקרנות האקטיביות המשקיעות בתחומים אחרים

נרשמו הזרמות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל.

מדדי מניות

מדדי שווי שוק שינוי בתקופת החגים 21 בספטמבר ל 16 באוקטובר שינוי מתחילת השנה ת"א–35 6.0% 34.1% ת"א–90 10.5% 38.5% ת"א–125 7.1% 35.9% ת"א–SME60 11.6% 33.0% ת"א 90 ובנקים 5 7.7% 39.5% מדדים ענפיים שינוי בתקופת החגים שינוי מתחילת השנה ת"א טק-עילית 9.6% 44.0% ת"א בנקים-5 2.1% 42.0% ת"א ביטוח 8.3% 104.3% ת"א רשתות שיווק 9.5% 35.7% ת"א-נפט וגז 9.2% 47.2% ת"א נדל"ן 18.5% 24.4%



מדדי איגרות חוב

מדד שינוי בתקופת החגים שינוי מתחילת השנה תל גוב-צמודות 2.1% 5.2% תל גוב-שקלי 2.2% 6.6% תל בונד-60 2.0% 6.4% תל בונד-שקלי 1.7% 5.6%

מטבע חוץ מטבע שינוי בתקופת החגים שינוי מתחילת השנה דולר/שקל 1.2%- 9.8%- אירו/ שקל -2.1% 0.8%

בבורסה

תקופת החגים השנה התאפיינה בהתפתחויות מדיניות משמעותיות, בראשם הצגת תכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ וחתימה על הסכם הפסקת אש, הכולל את השבת כל החטופים מרצועת עזה. על רקע זה, נרשמה אופטימיות בשווקים הפיננסיים, שהתבטאה בעליות שערים חדות בשוק המניות ובשוק איגרות החוב, ובשבירת שיאים במדדי הבורסה.

מדד ת"א-35 ומדד ת"א-125, עלו בשיעורים של כ-6.0% ושל כ-7.0%, בהתאמה, ושברו בתקופת החגים שלוש פעמים את שיא כל הזמנים. מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-10.5% ושבר את שיא כל הזמנים ארבע פעמים. מחזור המסחר היומי הממוצע היה גבוה מהרגיל והסתכם בתקופה זו בכ-4.0 מיליארד שקל.

לעומת זאת, מגמה שלילית נרשמה בתקופת החגים בבורסות בארה"ב שהושפעה מהתגברות המתיחות ביחסי הסחר בין ארה"ב לבין סין, כאשר מדד ה- Dow Jonesירד בשיעור של כ-0.1%, מדד ה- S&P 500ירד בשיעור של כ-0.3%, ומדד ה-Nasdaq ירד בשיעור של כ-0.5%.

הבורסות באירופה נסחרו במגמה חיובית, כאשר מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ-2.5%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-2.6%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.8%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-1.7%.

בשוק איגרות החוב - האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-2.2%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-1.9%. מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-4.7%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-4.5%.

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ-2.2%, ומדד איגרות החוב הלא צמודות עלה בשיעור של כ-2.1%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-3.4%, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-3.2%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 3.87%, ירידה נאה בהשוואה לתשואה בשיעור של כ-4.21% לפני תקופת החגים. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה והיא עומדת על 4.04%, בהשוואה ל-4.12% לפני תקופת החגים.



הנפקות בשוק המניות

שלוש חברות מניות חדשות ביצעו הנפקה ראשונית של מניותיהן לציבור, והעלו את מספר החברות החדשות מתחילת השנה ל-18:

חברת יוניברסל מוטורס ישראל, העוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב, ליסינג והשכרת רכב "אוויס", שירותי מוסך וחלפים, שולטת בג'י וואן ומחזיקה בדנאל, גייסה כ-702 מיליון שקל בהנפקה לציבור של מניות, לפי שווי חברה של כ-3,051 מיליון שקל, לאחר ההנפקה.

חברת מיכפל טכנולוגיות, העוסקת בפיתוח ושיווק של פתרונות טכנולוגיים ומתן שירותים בתחום ניהול משאבי אנוש וניהול פיננסי בארגון, גייסה כ-300 מיליון שקל בהנפקה לציבור של מניות, לפי שווי חברה של כ-1,070 מיליון שקל.

חברת סונול נדל"ן העוסקת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ופעילותה כוללת את החזקתם, השכרתם, פיתוחם והשבחתם של נכסי הנדל"ן המניב הקיימים של החברה, שבעיקרם משמשים למתחמי תדלוק, קמעונאות ומסחר, לוגיסטיקה, אחסון וניפוק דלקים, גייסה כ-123 מיליון שקל בהנפקה לציבור של מניות, לפי שווי חברה של כ-613 מיליון שקל.



הנפקות בשוק איגרות החוב

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו כ-0.9 מיליארד שקל ב-6 הנפקות לציבור, מתוכם כ-0.3 מיליארד שקל גוייסו על ידי שתי חברות חדשות: בסר הנדסה, וליווינג סטון, כמפורט בטבלה שלהלן: