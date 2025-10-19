הפד מאותת על ריכוך והשווקים נושמים לרוולה

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance ETFs:
"פאוול שידר השבוע טון מאוזן אך נוטה ליוני – הוא הודה כי המדיניות המוניטרית כבר 'מגבילה במתינות', ורמז שהבנק המרכזי מתקרב לסיום תהליך צמצום המאזן. הוא ציין חולשה בשוק העבודה והבהיר שהצעד הבא עשוי להיות הורדת ריבית אם האינפלציה תמשיך להתמתן. המסר ברור: הפד עובר ממצב של הידוק למצב של המתנה – ואולי לקראת הקלה – ככל שהצמיחה מתקררת.
עונת הדוחות של הבנקים צפויה להיפתח בחוזקה, הודות לשולי רווח יציבים ולחידוש בפעילות המיזוגים והרכישות, אך התחזיות קדימה יהיו החשובות באמת. עלויות הפיקדונות ואיכות האשראי הם שני סיכונים עיקריים, במיוחד לבנקים האזוריים. ענקיות כמו JPMorgan ו-Bank of America עשויות להציג תוצאות בריאות, אך הטון לגבי צמיחת האשראי וההפרשות להפסדים יקבע את הלך הרוח בשווקים.
בגזרת הסחורות, הזהב ממשיך ליהנות מציפיות לירידה בתשואות הריאליות ומעמדה זהירה יותר של הפד, בעוד הדולר עלול להיחלש אם ההערכות להורדות ריבית יתחזקו. אם האינפלציה תישאר מרוסנת והפד יעבור למדיניות מקלה, הזהב עשוי להמשיך בראלי עד סוף השנה."